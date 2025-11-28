W 2026 roku dodatek pielęgnacyjny trafi do ponad dwóch milionów osób, a kluczowe zasady jego przyznawania pozostaną bez zmian. Osoby, które ukończyły 75 lat i pobierają emeryturę lub rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) otrzymają go automatycznie, natomiast osoby niesamodzielne – na wniosek, na podstawie orzeczenia lekarza ZUS.

Reklama

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie, która jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub ukończyła 75 lat. W 2026 roku otrzymają go więc osoby niesamodzielne – na podstawie orzeczenia lekarza ZUS, a także emeryci i renciści urodzeni w roku 1951 i wcześniej. Grupą, która zyska prawo do świadczenia w 2026 roku są osoby z rocznika 1951 – one w 2026 roku skończą 75 lat i dodatkowe pieniądze w wysokości 348,22 zł ZUS przyzna im automatycznie.

Aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny, konieczne jest złożenie wniosku do ZUS i uzyskanie orzeczenia lekarza orzecznika (lub komisji lekarskiej ZUS), który potwierdzi całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9, wypełnione przez lekarza prowadzącego nie później niż miesiąc przed dniem złożenia dokumentów. Formularz ten można pobrać ze strony ZUS. Inaczej wygląda sytuacja osób, które ukończyły 75 lat – w ich przypadku nie ma potrzeby składania wniosku ani przedstawiania zaświadczeń lekarskich. ZUS przyznaje dodatek pielęgnacyjny z urzędu i automatycznie dołącza go do wypłacanej emerytury.

Wiele osób myli dodatek pielęgnacyjny z zasiłkiem pielęgnacyjnym. Dodatek pielęgnacyjny wypłaca ZUS, natomiast zasiłek pielęgnacyjny – urząd gminy lub miasta. Zasiłek ma pokrywać część kosztów opieki nad osobą, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować. Od 1 listopada 2024 roku jego wysokość wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Ważne Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie przysługuje osobom, które otrzymują już dodatek pielęgnacyjny z ZUS. Jeśli pobierasz zasiłek pielęgnacyjny, a ZUS przyzna Ci dodatek, masz obowiązek jak najszybciej poinformować o tym urząd odpowiedzialny za wypłatę zasiłku.

Choć dodatek pielęgnacyjny jest ważnym wsparciem dla osób wymagających stałej opieki, nie każdy może go otrzymać. Świadczenie nie przysługuje osobom, które przez ponad dwa tygodnie w miesiącu przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Wynika to z faktu, że w takich placówkach zapewniona jest całodobowa opieka i pielęgnacja, a koszty z tym związane pokrywane są w inny sposób. Jeśli więc w miesiącu pobyt w jednej z tych instytucji przekroczy 14 dni, ZUS nie przyzna dodatku pielęgnacyjnego.

Do końca lutego 2026 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego pozostanie bez zmian. Od 1 marca natomiast kwota ta wzrośnie. Zgodnie ze wstępnymi zapowiedziami, podwyżka emerytur, rent oraz powiązanych dodatków ma wynieść co najmniej 4,9%, co przełoży się na wzrost dodatku pielęgnacyjnego do 365,28 zł.

Trzeba jednak pamiętać, że ostateczna wartość wskaźnika waloryzacji zostanie ustalona dopiero po publikacji pełnych danych statystycznych. Kluczowe znaczenie będą miały dwa komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – dotyczące średniorocznego wskaźnika inflacji za 2025 rok oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 roku w porównaniu z 2024 rokiem.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o FUS, dane o inflacji GUS musi ogłosić do końca stycznia 2026 r., natomiast informacje o wzroście wynagrodzeń – najpóźniej do 7. dnia roboczego lutego, czyli do 10 lutego 2026 r.. Oznacza to, że dopiero w lutym 2026 roku poznamy ostateczny wskaźnik waloryzacji, który przesądzi o wysokości przyszłorocznych podwyżek świadczeń.

Podstawa prawna: