Podwyżka nie ma nic wspólnego z waloryzacją emerytur czy dodatkami socjalnymi. Chodzi o świadczenie, które trafia do wyjątkowo wąskiej grupy osób – tych, którzy swoimi osiągnięciami przyczynili się do promocji Polski na arenie międzynarodowej. Od stycznia 2026 roku kwota tego wyróżnienia wzrośnie do 5116,99 zł brutto miesięcznie, czyli o około 150 zł więcej niż obecnie. Jest to efekt wzrostu kwoty bazowej, która obowiązuje w sektorze budżetowym.

Reklama

Emerytura olimpijska – co to za świadczenie?

Emerytura olimpijska, czyli specjalne świadczenie pieniężne dla medalistów igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych, to comiesięczna wypłata finansowana przez państwo. Nie jest to tradycyjna emerytura zależna od stażu pracy czy opłacanych składek, lecz dożywotne wyróżnienie przyznawane w uznaniu wybitnych osiągnięć sportowych. Stanowi formę podziękowania dla tych zawodników, którzy swoimi sukcesami na najważniejszych światowych arenach sportowych zapisali się w historii i przynieśli Polsce międzynarodowe uznanie oraz powód do dumy.

Czy emerytura olimpijska wypłacana jest za każdy rodzaj medalu?

Emeryturę olimpijską mogą otrzymać wszyscy sportowcy, którzy zdobyli medal – złoty, srebrny lub brązowy – na letnich bądź zimowych igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich albo igrzyskach głuchych. Kolor krążka nie wpływa na wysokość świadczenia, ponieważ jego stawka jest jednakowa dla wszystkich medalistów. Uprawnieni są także zawodnicy rywalizujący w konkurencjach zespołowych. Jeśli reprezentacja zdobyła miejsce na podium, emerytura olimpijska przysługuje każdemu członkowi drużyny, który uczestniczył w medalowym występie.

Kto może otrzymać emeryturę olimpijską?

Prawo do emerytury olimpijskiej przysługuje sportowcom spełniającym określone warunki:

zdobyli medal (złoty, srebrny lub brązowy) na letnich lub zimowych igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich albo igrzyskach głuchych,

reprezentowali Polskę, a ich medal został zdobyty pod biało-czerwoną flagą,

ukończyli 40 lat,

nie byli karani dyscyplinarnie (np. za stosowanie dopingu),

nie byli pozbawieni medalu z powodu naruszenia przepisów antydopingowych.

Co ważne, prawo do świadczenia nabywa się niezależnie od liczby medali – emerytura olimpijska przysługuje jednokrotnie, nawet jeśli sportowiec zdobył kilka medali w różnych edycjach igrzysk.

Ile wynosi emerytura olimpijska w 2025 roku?

Wysokość emerytury olimpijskiej ustala się każdego roku na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej (kwota jest ustalana ustawą budżetową), którą mnoży się przez 1,8 – mnożnik określony w ustawie o sporcie. W 2025 roku świadczenie wynosi dokładnie 4967,95 zł miesięcznie. Od emerytury olimpijskiej nie są pobierane żadne składki oraz podatek dochodowy. To oznacza, że na konto uprawnionych sportowców trafia niemal 5 tysięcy złotych co miesiąc, niezależnie od tego, czy mają inne źródła dochodu, czy są już na zwykłej emeryturze.

Warto zaznaczyć, że emerytura olimpijska:

nie jest uzależniona od wieku emerytalnego, a jedynie od osiągnięcia 40 lat,

nie wymaga płacenia składek ZUS,

jest wypłacana dożywotnio,

można ją pobierać równolegle z innymi emeryturami lub rentami.

Ile wyniesie emerytura olimpijska w 2026 roku?

Jak wspomniano wcześniej, podstawą obliczenia wysokości specjalnej emerytury olimpijskiej jest 1,8-krotność kwoty bazowej, która od przyszłego roku wzrośnie do 2842,77 zł. W efekcie miesięczne świadczenie osiągnie poziom 5116,99 zł brutto. Ważne jest również to, że świadczenie jest w pełni zwolnione z podatku PIT i składek ZUS, dzięki czemu cała kwota trafia bezpośrednio do uprawnionych. Podwyższone świadczenie ma obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku.

Jak uzyskać emeryturę olimpijską?

Decyzję o przyznaniu emerytury olimpijskiej podejmuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej, obecnie działający w strukturach Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Aby uzyskać to świadczenie, sportowiec musi złożyć wniosek do ministerstwa oraz dołączyć:

kopię dokumentu potwierdzającego zdobycie medalu (np. zaświadczenie z PKOl),

dokument potwierdzający tożsamość,

oświadczenie potwierdzające spełnienie wymaganych kryteriów, takich jak wiek, posiadanie obywatelstwa polskiego, brak kar dyscyplinarnych oraz brak odebrania medalu.

Ile osób pobiera emeryturę olimpijską?

Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki emeryturę olimpijską otrzymuje obecnie blisko 600 osób – dokładnie 597 sportowców. W tej grupie znajduje się około 251 medalistów igrzysk olimpijskich, 277 medalistów paraolimpijskich i igrzysk głuchych, 60 uczestników zawodów „Przyjaźń 84” oraz 9 medalistów olimpiady szachowej.

To stosunkowo nieliczna, ale wyjątkowa grupa uprawnionych, których łączy spełnienie rygorystycznych wymogów: zdobycie medalu na jednej z wymienionych imprez, ukończenie 40. roku życia, posiadanie polskiego obywatelstwa, zakończenie kariery sportowej na poziomie krajowym oraz brak kar za doping – przy czym sportowiec nie mógł być zawieszony na minimum 24 miesiące ani ukarany za takie przewinienie więcej niż jeden raz.