Oferują 6700 zł netto na najniższym stanowisku i stabilne zatrudnienie „do emerytury” w województwie, w którym jest jedna z najwyższych stóp bezrobocia w kraju

Województwo warmińsko-mazurskie wciąż pozostaje jednym z najsłabszych rynków pracy w Polsce. Najnowsze dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie wskazują, że we wrześniu 2025 roku stopa bezrobocia w regionie osiągnęła poziom 8,7 proc., co plasuje go na drugim miejscu w kraju, tuż za województwem podkarpackim, gdzie wskaźnik ten wyniósł 9 proc. Dla porównania, średnie bezrobocie w Polsce w tym samym okresie kształtowało się na poziomie 5,6 proc.

Reklama

Najwyższy poziom bezrobocia utrzymuje się w północnej części województwa, szczególnie w powiatach bartoszyckim (16,6 proc.) oraz kętrzyńskim (15,9 proc.), gdzie wskaźnik ten wzrósł w ujęciu rocznym odpowiednio o 1,1 i 1,5 punktu procentowego. Najniższe bezrobocie odnotowano natomiast w Olsztynie (2,5 proc.), choć również w stolicy regionu odnotowano niewielki wzrost tego wskaźnika.

Pod koniec września w rejestrach powiatowych urzędów pracy figurowało 41 tysięcy osób bezrobotnych, co oznacza wzrost o około tysiąc w porównaniu z poprzednim miesiącem. Kobiety stanowiły połowę zarejestrowanych, natomiast niemal co druga osoba bez pracy pozostaje bez zatrudnienia od dłuższego czasu. Dodatkowo 26,4 proc. bezrobotnych to osoby po 50. roku życia, a 15 proc. nie ukończyło 25 lat.

W takich warunkach 120 wakatów z wynagrodzeniem 6700 złotych netto i stabilnym zatrudnieniem „do emerytury” wydaje się atrakcyjną ofertą. Takie warunki proponuje Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej.

Oferują 6700 zł netto na najniższym stanowisku i stabilne zatrudnienie „do emerytury”. W przyszłym roku zamierzają zatrudnić 120 osób

W Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej służbę pełni ponad 1,3 tys. strażników. Trwa nabór do służby. W tym roku zatrudnienie znajdzie tu 90 osób, w przyszłym planowane jest przyjęcie kolejnych 120 osób. - Obecnie mamy około 17 proc. wakatów. Zachęcamy do wstąpienia w szeregi straży granicznej, bo służba jest ciekawa i każdy znajdzie miejsce dla siebie. Można spełniać swoje pasje i być kreatywnym. Służba w straży to stabilna praca i zarobki. A co najważniejsze można w ten sposób służyć ojczyźnie – powiedział w rozmowie z PAP płk Wojtaszkiewicz.

6700 złotych netto na najniższym stanowisku. Takie są zarobki w Straży Granicznej

Uposażenie funkcjonariusza Służby Granicznej składa się z uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia. Wysokość uposażenia zasadniczego funkcjonariusza jest uzależniona od grupy i kategorii zaszeregowania zajmowanego stanowiska służbowego oraz od posiadanej wysługi lat. Uposażenie zasadnicze funkcjonariusza wzrasta z tytułu wysługi lat o 2 % po 2 latach służby i o 1 % za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20 % po 20 latach służby, oraz o kolejne 2 % za każde następne 2 lata służby do wysokości 32 % po 32 latach służby, łącznie do wysokości 35 % po 35 latach służby. Ponadto, funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymują następujące dodatki do uposażenia:

dodatek za stopień w wysokości uzależnionej od posiadanego stopnia Straży Granicznej;

dodatek funkcyjny na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym;

dodatek służbowy na stanowiskach innych niż wymienione w pkt 3;

dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby.

Funkcjonariuszom przysługują także dodatkowe świadczenia pieniężne:

zasiłek na zagospodarowanie;

nagrody roczne;

nagrody jubileuszowe (po 20 latach służby – 75 %, po 25 latach służby – 100 %, po 30 latach służby – 150 %, po 35 latach służby – 200 %, po 40 latach służby – 300 %);

dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe;

należności za podróże służbowe i przeniesienia;

rekompensata pieniężna w zamian za czas służby przekraczający normę;

świadczenie motywacyjne;

świadczenie teleinformatyczne;

świadczenie za długoletnią służbę;

świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby;

świadczenie pieniężne w zamian za wyżywienie.

Jak podaje Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej:

Funkcjonariusz Straży Granicznej w służbie przygotowawczej, czyli w trakcie szkolenia trwającego około czterech miesięcy, otrzymuje miesięcznie:

do 26. roku życia – około 5800 zł netto, dzięki zwolnieniu z podatku PIT,

powyżej 26. roku życia – ponad 5300 zł netto.

Po ukończeniu szkolenia i objęciu stanowiska kontrolera lub młodszego asystenta, zarobki wzrastają:

do 26. roku życia – niemal 6400 zł netto,

powyżej 26. roku życia – około 5900 zł netto.

Z kolei funkcjonariusz w służbie stałej na najniższym stanowisku otrzymuje już średnio:

ponad 6700 zł netto (osoby do 26 lat),

około 6200 zł netto (osoby powyżej 26 lat).

Dodatkowo strażnicy graniczni mogą liczyć na szeroki pakiet świadczeń, takich jak:

równoważnik pieniężny za remont lub brak lokalu mieszkalnego,

pomoc finansowa na zakup mieszkania lub domu,

zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby (do 30 km).

Kto może pełnić służbę w Straży Granicznej?

W Straży Granicznej służbę może pełnić osoba, która:

posiada wyłącznie obywatelstwo polskie;

posiada nieposzlakowaną opinię;

jest niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

korzysta w pełni z praw publicznych;

posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych;

jest gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie;

daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

ma odbytą zasadniczą służbę wojskową albo jest przeniesiona do rezerwy (warunku nie stosuje się do kobiet, poborowych kierowanych do służby kandydackiej za zgodą organów wojskowych oraz absolwentów szkół wyższych);

pozytywnie zaliczy procedurę kwalifikacyjną.

Jak przebiega rekrutacja do Straży Granicznej?

Rekrutacja do Straży Granicznej to wieloetapowe postępowanie kwalifikacyjne, którego celem jest dokładna ocena predyspozycji, wiedzy i sprawności kandydatów. Zgodnie ze znowelizowanym art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r., proces ten obejmuje m.in. złożenie podania o przyjęcie do służby, wypełnienie kwestionariusza osobowego oraz dostarczenie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. Następnie kandydaci przystępują do testu wiedzy i testu sprawności fizycznej, po których odbywają się badania psychologiczne oraz rozmowa kwalifikacyjna oceniająca motywację, predyspozycje i umiejętność pracy w zespole. Kolejnym krokiem jest ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby, a także badanie psychofizjologiczne (m.in. wariograficzne). Zanim kandydat zostanie przyjęty, sprawdzane są również jego dane w odpowiednich rejestrach i ewidencjach, a w razie potrzeby przeprowadzane jest postępowanie sprawdzające w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki od tej procedury. Niektóre grupy kandydatów, np. byli funkcjonariusze Straży Granicznej, osoby z doświadczeniem specjalistycznym lub absolwenci klas mundurowych z pozytywnym wynikiem testu sprawności, mogą być zwolnione z części etapów, takich jak test wiedzy, sprawności fizycznej czy badania psychologiczne. Dzięki temu proces naboru uwzględnia zarówno potrzeby kadrowe formacji, jak i wcześniejsze doświadczenia lub kwalifikacje kandydatów.

Źródła:

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Podstawa prawna: