Mowa tu o dodatku aktywizacyjnym, którego celem jest zmotywowanie osób bez pracy do podjęcia aktywności zawodowej. Uprawnienie do tego świadczenia wynika z art. 233 ustawy z 20 marca 2025 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującej od 1 czerwca 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 620).

Tyle wynosi świadczenie aktywizacyjne w 2025 roku

Wysokość dodatku aktywizacyjnego uzależniona jest od kwoty przysługującego zasiłku dla bezrobotnych i może wynieść maksymalnie 50% jego wartości. Od 1 czerwca 2025 r. zasiłek wynosi 1662 zł przez pierwsze 90 dni, a następnie 1305,20 zł. W praktyce oznacza to, że dodatek może osiągnąć:

831 zł w pierwszych 90 dniach,

652,60 zł po upływie 90 dni.

Jeżeli bezrobotny zostaje skierowany przez urząd pracy do zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin, a jego wynagrodzenie jest niższe niż płaca minimalna, dodatek aktywizacyjny wyrównuje różnicę między wynagrodzeniem a minimalną płacą, jednak nie przekracza połowy zasiłku dla bezrobotnych.

Jakie są potrącenia od dodatku aktywizacyjnego?

Dodatek aktywizacyjny jest objęty podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Powiatowy urząd pracy, jako podmiot wypłacający świadczenie, odprowadza zaliczkę na podatek, pomniejszając ją o część kwoty wolnej (1/12 kwoty zmniejszającej podatek). W efekcie osoba otrzymująca dodatek dostaje kwotę netto, czyli niższą niż wartość brutto świadczenia.

Dodatek aktywizacyjny przysługuje zarejestrowanym bezrobotnym, którzy mają prawo do zasiłku i spełniają jeden z poniższych warunków:

samodzielnie znaleźli i podjęli zatrudnienie ,

, rozpoczęli pracę na podstawie skierowania z urzędu pracy, w niepełnym wymiarze godzin, otrzymując pensję niższą niż minimalne wynagrodzenie.

Świadczenie ma na celu wsparcie finansowe osób aktywnie podejmujących zatrudnienie – także wtedy, gdy oferowane wynagrodzenie jest niższe niż ustawowa płaca minimalna.

Kto nie otrzyma dodatku aktywizacyjnego?

Nie każdy bezrobotny podejmujący zatrudnienie może otrzymać dodatek aktywizacyjny. Świadczenie nie przysługuje w sytuacji, gdy osoba zostanie skierowana przez urząd pracy do robót publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisko utworzone dzięki środkom z Funduszu Pracy.

Z dodatku nie skorzystają również osoby, które z własnej inicjatywy podejmą pracę u pracodawcy, u którego pracowały tuż przed rejestracją w urzędzie pracy. Prawo do świadczenia wygasa także w przypadku podjęcia zatrudnienia za granicą u zagranicznego pracodawcy, rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia pracy po zakończeniu stażu zorganizowanego przez urząd pracy.

Ograniczenia te mają zapewnić, że pomoc finansowa trafia wyłącznie do osób faktycznie poszukujących nowej pracy i podejmujących zatrudnienie na nowych zasadach, a nie do tych korzystających z innych form wsparcia publicznego czy powracających na wcześniej zajmowane stanowiska.

Aby otrzymać dodatek aktywizacyjny, trzeba złożyć odpowiedni wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zamieszkania, gdzie osoba ubiegająca się o świadczenie jest zarejestrowana jako bezrobotna. Dokument można przekazać osobiście lub w formie elektronicznej przez portal praca.gov.pl - w tym drugim przypadku konieczne jest posiadanie profilu zaufanego.

Ważne Dodatek przysługuje od dnia złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż od momentu podjęcia zatrudnienia. Dlatego warto złożyć dokumenty jak najszybciej, najlepiej w dniu rozpoczęcia pracy, by nie stracić części świadczenia.

Do wniosku trzeba dołączyć:

dokument potwierdzający rozpoczęcie pracy zarobkowej (np. umowę o pracę lub zlecenie) wraz z informacją o wynagrodzeniu,

zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia — jeśli brak tych danych w umowie,

oświadczenie wskazujące, czy zatrudnienie podjęto z własnej inicjatywy, czy dzięki skierowaniu z urzędu pracy.

Formularz wniosku można znaleźć na stronie internetowej właściwego urzędu pracy lub odebrać osobiście w jego siedzibie.

Do wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego trzeba dołączyć:

kopię umowy o pracę albo innej umowy potwierdzającej podjęcie zatrudnienia,

zaświadczenie od pracodawcy dotyczące wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia,

ewentualne dodatkowe dokumenty wymagane przez urząd pracy, potwierdzające fakt zatrudnienia oraz wysokość pensji.

Istotne jest, aby wszystkie załączone dokumenty były aktualne i rzetelnie odzwierciedlały warunki zatrudnienia osoby składającej wniosek.

Osoby bezrobotne, które z własnej inicjatywy podejmą pracę, mogą otrzymywać dodatek aktywizacyjny przez połowę okresu pozostałego do zakończenia prawa do zasiłku. Przykładowo, jeśli w momencie zatrudnienia do końca pobierania zasiłku pozostały cztery miesiące, świadczenie będzie wypłacane przez dwa miesiące.

Natomiast osoby, które rozpoczęły pracę dzięki skierowaniu z powiatowego urzędu pracy, zachowują prawo do dodatku przez cały pozostały okres przysługującego zasiłku. Oznacza to, że zatrudnienie za pośrednictwem urzędu pracy może zapewnić dłuższy okres wsparcia finansowego.

Warto pamiętać, że w przypadku zakończenia zatrudnienia prawo do dodatku wygasa. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba bezrobotna bez przerwy podejmuje kolejną pracę – wtedy wypłata dodatku może być kontynuowana na dotychczasowych zasadach.