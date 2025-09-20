Obowiązek wypłaty dodatku nocnego. Podstawa prawna

Zgodnie z art. 151⁸ § 1 Kodeksu pracy pracownikowi wykonującemu obowiązki w porze nocnej należy się dodatek do wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę. Jego wysokość stanowi 20 proc. stawki godzinowej obliczonej na podstawie minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca musi wypłacić ten dodatek bez względu na formę zatrudnienia czy wysokość pensji pracownika. Jeśli jednak praca w nocy wykonywana jest poza zakładem pracy, zamiast dodatku może być przyznany ryczałt odpowiadający przewidywanemu wymiarowi nocnych godzin pracy.

Dodatek za pracę w godzinach nocnych należy się każdemu pracownikowi wykonującemu obowiązki w tym czasie, bez względu na rodzaj umowy czy wysokość pensji. Jego wysokość uzależniona jest od liczby przepracowanych godzin nocnych oraz od aktualnie obowiązującej płacy minimalnej.

W styczniu 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 4806 zł brutto, a nominalny czas pracy w tym miesiącu wyniesie 160.

Stawka godzinowa wyniesie więc:

4 806 zł ÷ 160 godz. = 30,04 zł

Dodatek za godzinę pracy w porze nocnej wynosi 20% tej stawki:

30,04 zł × 20% = 6,01 zł

Jeśli pracownik przepracuje w styczniu 2026 160 godzin w porze nocnej, otrzyma dodatek w wysokości:

160 godz. × 6,01 zł = 961,60 zł

Po zaokrągleniu daje to 962 zł brutto.

Wysokość dodatku za godzinę pracy w porze nocnej zależy nie tylko od wysokości minimalnego wynagrodzenia, ale także od liczby godzin pracy przypadających w danym miesiącu. Dodatek za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2026 roku będzie wynosił:

Miesiąc Liczba godzin pracy Stawka godzinowa Stawka za godzinę pracy w porze nocnej Maksymalna wysokość dodatku za pracę w porze nocnej Styczeń 160 30,04 zł 6,01 zł 961,60 zł Luty 160 30,04 zł 6,01 zł 961,60 zł Marzec 176 27,31 zł 5,46 zł 960,96 zł Kwiecień 168 28,61 zł 5,72 zł 960,96 zł Maj 160 30,04 zł 6,01 zł 961,60 zł Czerwiec 168 28,61 zł 5,72 zł 960,96 zł Lipiec 184 26,12 zł 5,22 zł 960,48 zł Sierpień 160 30,04 zł 6,01 zł 961,60 zł Wrzesień 176 27,31 zł 5,46 zł 960,96 zł Październik 176 27,31 zł 5,46 zł 960,96 zł Listopad 160 30,04 zł 6,01 zł 961,60 zł Grudzień 160 30,04 zł 6,01 zł 961,60 zł

Kto dostanie 962 zł dodatku za pracę w porze nocnej?

Pracownik, który przepracuje w:

styczniu, lutym, maju, sierpniu, listopadzie i grudniu 160 godzin w porze nocnej;

kwietniu i czerwcu 168 godzin w porze nocnej;

w marcu, wrześniu i październiku 176 godzin w porze nocnej;

w lipcu 184 godzin w porze nocnej;

mogą liczyć na dodatek za pracę w porze nocnej w maksymalnej wysokości, czyli 962 złotych.

W jakich godzinach obowiązuje pora nocna?

Pora nocna obejmuje 8 godzin mieszczących się w przedziale od 21:00 do 7:00, a jej dokładne ramy określa pracodawca w regulaminie pracy lub w umowie z pracownikiem. Może to być np. 21:00–5:00, 21:30–5:30, 22:00–6:00 czy 23:00–7:00. Warto podkreślić, że wyznaczone godziny nie muszą być identyczne dla wszystkich zatrudnionych – można je dostosować do charakteru stanowiska czy przyjętego systemu pracy.