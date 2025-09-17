Działalność nierejestrowana, nazywana też nieewidencjonowaną, została wprowadzona do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646). Jej podstawą jest art. 5 tej ustawy, który stanowi, że osoba fizyczna może wykonywać drobną działalność zarobkową bez konieczności rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile jej miesięczne przychody nie przekraczają 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (limit ten obowiązuje od lipca 2023 r.).

Ile wynosi limit działalności nierejestrowanej w 2025 roku?

Zgodnie z przepisami nie ma obowiązku rejestracji działalności, jeśli miesięczne przychody z jej tytułu nie przekraczają 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. W 2025 roku płaca minimalna wynosi 4 666 zł, co oznacza, że limit przychodu to 3 499,50 zł miesięcznie. W praktyce daje to możliwość osiągnięcia nawet 41 994 zł rocznego przychodu bez konieczności zakładania firmy.

Ile wyniesie limit działalności nierejestrowanej w 2026 roku?

Od 1 stycznia przyszłego roku płaca minimalna wynosić będzie 4806 zł brutto, co oznacza, że limit przychodu dopuszczalny przy działalności nierejestrowanej sięgnąłby 3604,50 zł miesięcznie. W nowym roku kalendarzowym, prowadzących działalność nierejestrowaną czeka jednak jeszcze jedna zmiana.

Zmiana sposobu wyliczania limitu działalności nierejestrowanej w 2026 roku

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę z dnia 25 lipca 2025 roku o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych oraz wsparcia przedsiębiorczości (Dz.U. 2025 poz. 1168), na mocy której od 1 stycznia 2026 roku zmieni się sposób ustalania limitu przychodu dla działalności nierejestrowanej – z miesięcznego na kwartalny.

Podstawa prawna

Art. 5. ustawy z dnia 25 lipca 2025 roku o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych oraz wsparcia przedsiębiorczości:

W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236, z późn. zm.2) ) w art. 5:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym kwartale 225 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.”;

2) w ust. 3 wyraz „miesiącu” zastępuje się wyrazem „kwartale”.

Oznacza to, że w 2026 roku limit działalności gospodarczej nierejestrowanej nie będzie wynosił 3604,50 zł miesięcznie, ale 10 813,50 zł kwartalnie.

Zmiana sposobu wyliczania limitu działalności nierejestrowanej w 2026 roku - przykład

Nowe przepisy mają szczególne znaczenie w przypadku osób, które na działalności nierejestrowanej zarabiają sezonowo lub wręcz jednorazowo.

Przykład:

Pani Bożena, aby dorobić do swojej skromnej pensji, w okolicy święta Wszystkich Świętych sprzedaje znicze na swoim stoisku przy pobliskim cmentarzu. Sprzedaż tę prowadzi w ramach działalności nierejestrowanej. Gdyby w 2026 roku obowiązywałby limit miesięczny, a przychód pani Bożeny wyniósłby:

  • w październiku 2026: 3300 zł;
  • w listopadzie 2026: 3900 zł;

Pani Bożena w listopadzie, 7 dni po osiągnięciu przychodu powyżej 3604,50 zł, musiałaby zarejestrować działalność gospodarczą, nawet jeśli nie planowałaby sprzedaży zniczy aż do kolejnego święta Wszystkich Świętych.

Jako, że w 2026 roku będzie już obowiązywać limit kwartalny, pani Bożena, która osiągnie przychód, jak powyżej, nie tylko nie będzie musiała rejestrować swojej działalności, ponieważ jej przychód kwartalny (październik +listopad) będzie niższy od limitu (3300 zł + 3900 zł < 10 813,50 zł), ale także będzie mogła uruchomić sprzedaż w grudniu, np. w okolicy Świąt Bożego Narodzenia i uzyskać z niej przychód w wysokości nie większej niż 3613,50 zł.

Co w przypadku przekroczenia limitu działalności nierejestrowanej?

Zarówno w przypadku limitu miesięcznego obowiązującego do końca 2025 roku, jak i w przypadku limitu kwartalnego, który wejdzie w życie od 1 stycznia 2026 roku, po jego przekroczeniu osoba prowadząca działalność nierejestrowaną ma 7 dni na zarejestrowanie firmy. W momencie przekroczenia limitu działalność nierejestrowana automatycznie staje się działalnością gospodarczą. Nawet jeśli osoba zobowiązana nie złoży wniosku, to według prawa ma już obowiązki wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej. ZUS może taką osobę traktować jak przedsiębiorcę i naliczać zaległości w płatności składek za miesiące, w których nie zarejestrowano firmy.