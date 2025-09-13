Kwalifikacja wojskowa w 2026 roku. Jest rozporządzenie MON

Kwalifikacja wojskowa przeprowadzana jest na podstawie ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022, poz. 655) oraz rozporządzeń wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej. MON opublikował właśnie rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2025 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2026 r. (Dz.U. 2025 poz. 1204). Dokument określa zarówno termin jej przeprowadzenia, jak i roczniki oraz grupy osób zobowiązanych do stawienia się przed komisją wojskową w nadchodzącym roku.

Te osoby dostaną wezwanie do wojska w 2026 roku

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej dotyczącego kwalifikacji wojskowej w 2026 roku, obowiązek stawienia się przed komisją obejmie:

mężczyzn urodzonych w 2007 roku ,

, mężczyzn z roczników 2002–2006 , którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby uznane w latach 2024 i 2025 za czasowo niezdolne do służby ze względów zdrowotnych, jeśli okres tej niezdolności kończy się przed zakończeniem kwalifikacji w 2026 roku,

ze względów zdrowotnych, jeśli okres tej niezdolności kończy się przed zakończeniem kwalifikacji w 2026 roku, osoby uznane za czasowo niezdolne w latach 2024 i 2025 , których okres niezdolności kończy się już po kwalifikacji, ale które przed jej zakończeniem złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny,

, których okres niezdolności kończy się już po kwalifikacji, ale które przed jej zakończeniem złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny, kobiety z roczników 1999–2007 posiadające kwalifikacje przydatne w wojsku lub kształcące się w tym kierunku, które w roku szkolnym bądź akademickim 2025/2026 kończą naukę na kierunkach lub w zawodach wymienionych w przepisach do art. 60 ust. 7 ustawy o obronie Ojczyzny i które dotąd nie uczestniczyły w kwalifikacji wojskowej,

lub kształcące się w tym kierunku, które w roku szkolnym bądź akademickim 2025/2026 kończą naukę na kierunkach lub w zawodach wymienionych w przepisach do art. 60 ust. 7 ustawy o obronie Ojczyzny i które dotąd nie uczestniczyły w kwalifikacji wojskowej, osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się dobrowolnie do kwalifikacji, a także osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej aż do końca roku kalendarzowego, w którym osiągają 60 lat, jeśli nie mają przyznanej kategorii zdolności i zgłoszą się do kwalifikacji.

Te kobiety dostaną wezwanie do wojska w 2026 roku

Na mocy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej dotyczącego kwalifikacji wojskowej w 2026 roku, przed komisją będą musiały stawić się także kobiety posiadające wykształcenie lub umiejętności istotne dla bezpieczeństwa kraju. Zgodnie z art. 60 ust. 2 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, obowiązek ten obejmuje głównie absolwentki kierunków:

medycznych,

weterynaryjnych,

morskich,

lotniczych.

Wezwania mogą trafić również do kobiet wykonujących zawody takie jak:

psycholog,

rehabilitant,

radiolog,

diagnosta laboratoryjny,

informatyk,

teleinformatyk,

nawigator,

tłumacz.

Kiedy kwalifikacja wojskowa 2026? [Terminy]

Harmonogram kwalifikacji wojskowej na 2026 rok został precyzyjnie określony w rozporządzeniu. Ogłoszenie odbędzie się 16 stycznia 2026 r., natomiast sama kwalifikacja ruszy 2 lutego i potrwa do 30 kwietnia. W tym okresie osoby zobowiązane do udziału w procedurze otrzymają wezwania do stawienia się przed komisją. Dokładne terminy dla poszczególnych województw i powiatów wyznaczą wojewodowie, a szczegółowe harmonogramy zostaną udostępnione w obwieszczeniach lokalnych oraz na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

Jak przebiega kwalifikacja wojskowa?

Kwalifikacja wojskowa to proces, którego głównym celem jest ocena zdolności psychicznej i fizycznej obywateli do odbycia służby wojskowej. Osoby zobowiązane do udziału stają przed powiatową komisją lekarską, gdzie przechodzą badania medyczne oraz rozmowę z przedstawicielem armii. Na tej podstawie przyznawana jest odpowiednia kategoria zdolności, np. A – w pełni zdolny do służby czy E – niezdolny.

Procedura rozpoczyna się od rejestracji, podczas której potwierdzana jest tożsamość i wypełniane są dokumenty. Kandydaci przyjeżdżający transportem publicznym mogą ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu. Kolejno następuje etap ewidencyjny, gdzie wypełnia się krótką ankietę, a następnie przeprowadzane są badania lekarskie obejmujące m.in. rozmowę z psychologiem, pomiar wzrostu, wagi i ciśnienia, ocenę wzroku, postawy oraz ogólnego stanu zdrowia. Po zakończeniu badań uczestnik otrzymuje zaświadczenie z Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR), a chętni mogą dodatkowo skonsultować się z przedstawicielem i pobrać wniosek o dobrowolne wstąpienie do służby.

Co trzeba zabrać na komisję wojskową?

Każda osoba zobowiązana do udziału w kwalifikacji wojskowej musi zabrać ze sobą odpowiedni zestaw dokumentów. Podstawowym wymaganiem jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, np. dowodu osobistego. Kandydaci z problemami zdrowotnymi powinni przygotować aktualną dokumentację medyczną. Niezbędne są również świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o kontynuacji nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe. Jeśli ktoś posiada już książeczkę wojskową, także musi ją przedłożyć. Dodatkowo kobiety zobowiązane są do okazania dokumentów potwierdzających ukończenie studiów na kierunkach uznawanych za szczególnie ważne dla obronności kraju.

Kategorie wojskowe przydzielane podczas kwalifikacji wojskowej

W trakcie kwalifikacji wojskowej każda osoba badana przez komisję lekarską otrzymuje jedną z czterech kategorii wojskowych, które określają jej zdolność do odbycia czynnej służby.

Kategoria Znaczenie Konsekwencje A Pełna sprawność fizyczna i psychiczna do służby wojskowej Możliwość powołania na szkolenie wojskowe i do służby zasadniczej B Czasowa niezdolność do służby (np. ze względu na stan zdrowia) Konieczność ponownego badania po upływie określonego terminu D Trwała niezdolność do pełnienia służby w czasie pokoju Zwolnienie z obowiązku służby w czasie pokoju E Całkowita niezdolność do służby – zarówno w czasie pokoju, jak i wojny Stałe wyłączenie z obowiązku służby wojskowej

Jaka kara grozi za niestawienie się na kwalifikacji wojskowej?

Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkiem prawnym dla osób wskazanych w rozporządzeniu. Zgodnie z art. 59 ust. 8 ustawy o obronie Ojczyzny, nieusprawiedliwione niestawiennictwo przed komisją może skutkować nałożeniem grzywny w celu przymuszenia. Decyzję w tej sprawie podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta – z własnej inicjatywy bądź na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji. Przepisy przewidują także możliwość przymusowego doprowadzenia osoby uchylającej się od obowiązku przez policję.

Dodatkowo, w myśl art. 681 pkt 1 tej samej ustawy, niestawienie się na kwalifikację wojskową lub odmowa okazania wymaganych dokumentów może skutkować karą grzywny bądź nawet ograniczenia wolności.

Co, jeśli nie można stawić się do kwalifikacji wojskowej z ważnego powodu?

Jeżeli osoba wezwana na kwalifikację wojskową z uzasadnionych powodów nie może pojawić się w wyznaczonym terminie, powinna – jak wskazuje Wojsko Polskie – niezwłocznie poinformować o tym odpowiedniego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w dniu planowanego stawiennictwa, podając przyczynę nieobecności. W takim przypadku organ administracyjny ma obowiązek wyznaczyć nową datę kwalifikacji.