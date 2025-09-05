Wyższe świadczenie z ZUS w ramach renty wdowiej

1 lipca ZUS rozpoczął wysyłkę decyzji o przyznaniu rent wdowich. To długo wyczekiwane przez seniorów wsparcie finansowe stało się faktem po wejściu w życie nowych regulacji. Zgodnie z nimi osoby mające prawo do dwóch świadczeń: własnej emerytury lub renty oraz renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, nie muszą już wybierać tylko jednego z nich. Mogą korzystać z obu jednocześnie, jednak w ustalonych ustawowo proporcjach.

Jak przekazał prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk w rozmowie z „Super Expressem”, wyższe świadczenie w ramach renty wdowiej otrzymało już ponad 800 tys. osób. Jednakże nie wszystkim seniorom, którzy wnioskowali o nowe świadczenie, zostanie ono wypłacone. Równolegle do wypłat świadczeń przetwarzane są także decyzje odmowne.

Nie wszyscy seniorzy, którzy złożyli wniosek, otrzymają rentę wdowią

Nie każdy senior ubiegający się o rentę wdowią otrzyma pozytywną decyzję. Najczęstszą przyczyną odmów jest przekroczenie ustalonego progu dochodowego. Świadczenie to nie przysługuje bowiem osobom, których emerytura lub renta przewyższa trzykrotność minimalnej emerytury, czyli obecnie 5636,73 zł brutto. - Już ponad 100 000 osób taką właśnie dostało decyzję gdyż, nie spełniają kryteriów, a wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń złożyły - przekazał „Super Expressowi” prezes ZUS.

Limit dochodowy to jedynie jeden z wymogów przyznania renty wdowiej. Kandydaci muszą spełnić również inne kryteria, m.in. osiągnąć odpowiedni wiek (60 lat w przypadku kobiet, 65 lat w przypadku mężczyzn), pozostawać we wspólności majątkowej z małżonkiem do momentu jego śmierci, nie zawrzeć ponownie małżeństwa oraz posiadać prawo do renty rodzinnej, nabyte po osiągnięciu wymaganego wieku.

Najczęstsze powody odmowy przyznania renty wdowiej

ZUS podaje, że najczęściej renta wdowia nie zostaje przyznana z powodu:

zbyt wysokiego świadczenia własnego, przekraczającego trzykrotność minimalnej emerytury,

uzyskania prawa do renty rodzinnej po małżonku ponad 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego,

braku prawa do własnej emerytury lub renty rodzinnej,

zawarcia kolejnego małżeństwa,

braku wspólności majątkowej w chwili śmierci współmałżonka,

niespełnienia kryterium wieku – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Dostałeś odmowę w sprawie renty wdowiej z ZUS? Możesz się odwołać

ZUS podkreśla, że osoby niezadowolone z decyzji dotyczącej renty wdowiej mogą wnieść odwołanie. Skargę należy złożyć w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem ZUS, a następnie zostanie ona przekazana do wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Z tej możliwości skorzystało już 1200 osób.

Kiedy ZUS wypłaca rentę wdowią?

Seniorzy, którzy uzyskali pozytywną decyzję o przyznaniu renty wdowiej, otrzymują świadczenie w typowych terminach wypłat emerytur – 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca. Przelew może być zrealizowany w całości lub podzielony na dwie części. Jeżeli oboje małżonkowie byli ubezpieczeni w ZUS, pieniądze wpływają jednym przelewem. Natomiast w sytuacji, gdy zmarły małżonek podlegał innemu systemowi, np. KRUS, wypłata trafia z dwóch instytucji oddzielnie i w różnych terminach.

Są opóźnienia w wypłatach rent wdowich

Wciąż są osoby, które złożyły wniosek, świadczenie im przysługuje, ale go jeszcze nie otrzymały. Jak wyjaśnił prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może wynikać to z faktu, że osoby te mają zbiegi z innymi instytucjami emerytalnymi, czyli z KRUS-em, z zakładem emerytalnym MSWiA, ze zakładami emerytalnymi wojskowymi czy służby więziennej. I w takich przypadkach niekiedy jeszcze trwa wyjaśnianie tych spraw. Zapewnił też jednak, że wszystkie wnioski złożone do końca lipca, w przypadku których renta wdowia się należy, zostaną wypłacone z wyrównaniem.