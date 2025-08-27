Czternasta emerytura, czyli dodatkowe coroczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów na stałe znalazła się w harmonogramie wypłat dla świadczeniobiorców. Termin jej przekazania ustalany jest każdorazowo przez Radę Ministrów w specjalnym rozporządzeniu, które musi zostać wydane najpóźniej do 31 października danego roku. W 2025 roku wypłata czternastki zaplanowana jest na wrzesień, choć część emerytów otrzyma ją wcześniej.

14. emerytura będzie wypłacana od września, ale niektórzy mogą ją dostać wcześniej

Czternasta emerytura zostanie wypłacona automatycznie, bez konieczności składania wniosków. Uprawnieni seniorzy otrzymają ją razem ze swoją emeryturą, rentą lub innym świadczeniem długoterminowym. – Tegoroczna czternastka trafi do uprawnionych razem z emeryturami i rentami przysługującymi za wrzesień. Zaplanowaliśmy kilka terminów wypłat. Jednym z nich jest 1 dzień miesiąca. Emeryci i renciści z takim terminem płatności dostaną więc czternastkę jak zwykle odpowiednio wcześniej, bo środki na pocztę i do banków wyjdą z ZUS jeszcze w sierpniu – czytamy w komunikacie ZUS.

W 2025 roku pełna kwota świadczenia wyniesie 1878,91 zł brutto, co odpowiada aktualnej minimalnej emeryturze. Całość otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie, takie jak emerytura czy renta, nie przekracza 2900 zł brutto.

Niektórzy dostaną niższą 14. emeryturę, inni nie dostaną jej wcale

Seniorzy, których świadczenie przekracza 2900 zł brutto, ale nie jest wyższe niż 4728,91 zł brutto, otrzymają czternastą emeryturę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że np. przy emeryturze w wysokości 3500 zł brutto dodatek zostanie zmniejszony o 600 zł i wyniesie 1278,91 zł brutto.

Jeśli jednak wysokość wyliczonej czternastki byłaby niższa niż 50 zł brutto, świadczenie nie zostanie przyznane. W praktyce oznacza to, że dodatkowych pieniędzy nie dostaną osoby pobierające emerytury lub renty wyższe niż 4728,91 zł brutto, a także ci, których świadczenie na dzień 31 sierpnia pozostanie zawieszone, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

14. emerytura wolna od potrąceń

Od czternastej emerytury zostanie potrącona składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy, co oznacza, że jej ostateczna wysokość „na rękę” nie będzie jednakowa dla wszystkich świadczeniobiorców. Różnice wynikają właśnie z naliczenia podatku. Przykładowo, emeryt pobierający świadczenie minimalne w wysokości 1878,91 zł brutto otrzyma czternastkę w kwocie 1558,81 zł netto. Co istotne, dodatkowe świadczenie jest chronione przed zajęciami komorniczymi i nie podlega potrąceniom. Nie jest również wliczane do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej, alimenty czy dodatek 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Kto jest uprawniony do otrzymania 14. emerytury?

Prawo do czternastej emerytury w 2025 roku będą miały osoby, które na dzień 31 sierpnia będą posiadały prawo do świadczeń emerytalnych lub rentowych. Obejmuje to m.in. emerytury i renty wypłacane w systemie powszechnym, świadczenia dla rolników oraz służb mundurowych, emerytury pomostowe, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Uprawnieni są również pobierający rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.