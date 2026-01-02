Choć Warszawa ciągle czeka na dokończenie pierwszej obwodnicy, w planach jest już budowa drugiej. Chodzi o Obwodnicę Aglomeracji Warszawskiej (OAW), która ma okrążać stolicę w odległości 20-50 km. Właśnie przedstawiono nowe plany dotyczące odcinka na północy oznaczonego jako droga ekspresowa S50.

GDDKiA szuka wykonawcy tzw. STEŚ, czyli opracowania przedstawiającego m.in. optymalny korytarz nowej drogi. Stworzenie drugiego ringu za priorytet uznaje ministerstwo. - Najważniejsza sprawa, jeżeli chodzi o przyszłość, to wybudowanie obwodnicy aglomeracyjnej – mówił Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, podczas podsumowania roku 2025.

Wystarczy przejechać obecną obwodnicą Warszawy, a szczególnie Trasą Armii Krajowej (S8), by przekonać się, że stolica potrzebuje drugiego „ringu”. Dziś „ósemka” to jedna z najbardziej zatłoczonych dróg w Polsce, do tego często dochodzi tam do kolizji.

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. Droga nad Zegrzem?

Wraz z ogłoszeniem przetargu, drogowcy ujawnili sześć potencjalnych wariantów nowej obwodnicy. Chodzi o odcinek o długości 60-70 km, zaczynający się na węźle S7 Przyborowice (pod Płońskiem) i biegnący dalej na wschód do połączenia z S8.

/> />

Wariant 1: od S7, w okolicy Nasielska, na północ, w dużej odległości od Serocka i dalej, do okolic Wyszkowa (łącznik z S8)

Wariant 2: od S7, na północ od Serocka, do łącznika z S8 – to prawdopodobniej najkrótszy wariant

Wariant 3: od S7, na południe od Serocka, do łącznika z S8

Wariant 4: od S7 do obecnej DK62 i dalej w jak największym stopniu po śladzie tej drogi; z węzłem z S8 w okolicach Wyszkowa.

Wariant 5: od S7 w stronę Serocka, a następnie podobnie jak wariant 4

Wariant 6: od S7 w stronę Nieporętu z węzłem z S8 w okolicach Radzymina.

Wyznaczono de facto trzy większe korytarze, które – w różnych wariantach – łączą się lub przecinają. W pierwszej wersji zaproponowano trasę biegnącą jak najdalej od Warszawy, „podpinając” do niej Nasielsk i Wyszków. W drugim S50 przechodzi w okolicach Serocka – jednak tam projektantom na przeszkodzie stanie Zalew Zegrzyński. Z kolei w trzeciej wersji trasa przebiega bliżej Nowego Dworu Mazowieckiego z węzłami w okolicach Nieporętu i Radzymina.

Kiedy powstanie nowa trasa?

Na razie północno-wschodni odcinek S50 jest na etapie planowania. Kolejne cztery lata trwać będzie przygotowanie STEŚ, wraz z docelowym wariantem nowej trasy. Najszybciej w 2030 roku możliwe jest rozpisanie przetargu. Oznacza to, że nowa droga powstanie nie szybciej niż w 2035 roku. Prawdopodobnie stanie się to znacznie później, a inwestycja będzie etapowana.

Wstępne S50 planowana jest jako droga w układzie 2x2, czyli po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Ma być częścią całej obwodnicy, która projektowana jest od kilku lat. Co ważne, łącznik S50 z S8 będzie też początkiem kolejnego odcina Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiego, który wybrany zostanie jako ostatni. Połączy on S8 z autostradą A2 na wysokości węzła Halinów.

Co dalej z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej?

Wspomniany odcinek to jeden z elementów całego „ringu”. Obecnie bardziej zaawansowane prace projektowe toczą się w dwóch innych miejscach. To odcinki na zachód od Warszawy:

północny: od autostrady A2, niedaleko Portu Polska, przez łącznik z planowaną S10, do węzła z S7 (Przyborowice)

południowy: od autostrady A2, przez łącznik z S8, do trasy S7 na południe od Warszawy.

Do końca roku GDDKiA przeprowadziła spotkania z gminami przez która ma przejść nowa droga. W obydwu przypadkach wybrano cztery warianty, z których trzy to propozycje budowy od zera, a ostatni polega na maksymalnym wykorzystaniu DK 50, tzw. „pięćdziesiątki”.

/> />

„Zakończyliśmy spotkania informacyjne z mieszkańcami oraz władzami samorządowymi terenów, przez które przebiegają warianty OAW. Obecnie projektanci analizują zebrane uwagi i wnioski” – informuje GDDKiA.

W przyszłym roku wybrany zostanie docelowy przebieg trasy i skierowany wniosek o decyzję środowiskową.