Pierwsze odcinkowe fotoradary już działają

Na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (AOW) od końca listopada sprawdzana jest prędkość kierowców. Uruchomiono tam drugi z 43 zapowiadanych odcinkowych pomiarów prędkości (OPP). Kolejne montowane są właśnie na autostradzie A4 w okolicach Opola oraz na S2 w Warszawie. To jednak dopiero początek.

W sumie takie urządzenia, do czerwca 2026 roku, zainstalowane zostaną w aż 43 miejscach, z czego sporo (17) na autostradach. Zamontuje je firma Sprint S.A. na mocy kontraktu wartego blisko 85 mln zł. To jednak tylko połowa programu, ponieważ do lata uruchomione zostaną także „klasyczne” fotoradary (w sumie 70 lokalizacji), system RedLight monitorujący przejazd na czerwonym świetle (10) oraz podobny system na rogatkach kolejowych (5).

Odcinkowe pomiary prędkości na autostradach? Wiceminister odpowiada

O szczegóły wyboru tych miejsc „Forsal” zapytał wiceministra Stanisława Bukowca odpowiedzialnego za drogi.

- W większości odcinkowe pomiary prędkości są instalowane na drogach ekspresowych i na autostradach. To dlatego, że analizując raporty policyjne, znajdują się tam najbardziej niebezpieczne odcinki drogowe – odpowiedział nam wiceminister Bukowiec.

Pozytywnym przykładem, podawanym przez drogowców, jest tunel Południowej Obwodnicy Warszawy. Wraz z jego otwarciem uruchomiono OPP, co spowodowało, że fragment S2 stał się najbezpieczniejszym odcinkiem drogi szybkiego ruchu w Polsce. Instalacja podobnych urządzeń to element gonienia „Zachodu”. W wielu państwach Unii Europejskiej od lat działają podobne systemy, które pozytywnie wpływają na poprawę bezpieczeństwa.

- Automatyzowanie nadzoru nad kierowcami jest słusznym kierunkiem. Zachodnia Europa dawno zrozumiała, że pomiary prędkości powinny być zautomatyzowane, a w Polsce w większości wciąż wykorzystujemy do tego policjantów, których ze względu na demografię mamy już poważne niedobory – mówi w rozmowie z „Forsalem” Łukasz Zboralski, redaktor naczelny BRD24.pl.

Pomiary prędkości na remontowanych drogach?

Ostatnio Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła, że odcinkowy pomiar będzie działał podczas planowanego na lata 2026-2027 roku remontu i rozbudowy autostrady A2. Zdaniem Zboralskiego to „znakomity pomysł”.

- (Takiego rozwiązania – red.) domaga się m.in. branża budowlana troszcząca się o zdrowie i życie pracowników. Taki nadzór sprawdzał się już np. przy remontach A1, znacznie uspokajając kierowców i powodując, że nie przekraczali tak masowo prędkości w miejscach remontu – dodaje ekspert.

Czy samorządy powinny instalować fotoradary?

W związku z rozbudową systemu automatycznego sprawdzania prędkości kierowców powraca pytanie o to, kto może ustawiać fotoradary. Obecnie kompetencje te należą wyłącznie do Inspekcji Transportu Drogowego. Jednak samorządy, w szczególności warszawski, od lat apelują, o przekazanie kompetencji także władzom lokalnym. W ministerstwie do takich rozwiązań podchodzą z dystansem.

- Chcemy wspólnie z samorządami wyznaczać miejsca, w których montowane będą urządzenia, także na drogach niższej kategorii, ale nie jest planowanie przekazanie im wpływów z mandatów – mówi nam minister Bukowiec.

Przypomina też, że w przeszłości, gdy samorządy mogły samodzielnie ustawiać fotoradary, dochodziło do wielu nadużyć. Do tego środki z manatów nie zawsze były przeznaczane na inwestycje poprawiające infrastrukturę drogową.

- Polska do tej pory mizernie rozbudowuje ten system. Przez dwadzieścia lat zbudowaliśmy nieco ponad 470 fotoradarów. Tymczasem Chorwaci w rok budują 1600. Zatem jeśli państwowy system jest niewydolny - i nie widać, by miało się to zmienić – to właściwie jedyną szansą na urealnienie tego nadzoru jest zwrócenie samorządom prawa do instalowania takich urządzeń – komentuje Łukasz Zboralski.

Zboralski uważa jednak, że samorządy powinny uzgadniać lokalizacje z organami państwowymi, a wpływy z mandatów do lokalnego budżetu nie mogłyby przekraczać wysokości inwestycji w system pomiaru. „Nie będzie wtedy żadnych podejrzeń, że chodzi o coś innego niż poprawa bezpieczeństwa” – dodaje.

Gdzie powstaną odcinkowe pomiary? Lista