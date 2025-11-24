Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski wydał zezwolenie na budowę 16-kilometrowego odcinka A2 Biała Podlaska-Kijowiec – przekazał w poniedziałek Urząd Wojewódzki.

Reklama

Wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej dotyczy kolejnego odcinka autostrady A2 w woj. lubelskim, która ma być kluczowym szlakiem komunikacyjnym biegnącym od Świecka na granicy z Niemcami, przez Poznań i Warszawę do granicy z Białorusią w Kukurykach.

/> />

Kolejny krok - przetarg

Właśnie uzyskana decyzja to kolejny etap realizacji inwestycji. Obecnie trwa przetarg, ogłoszony w maju br., na wykonanie projektu technicznego i wykonawczego oraz budowę ponad 16-kilometrowego odcinka autostrady A2. Jak podała GDDKiA, oferty w nieograniczonym przetargu na projekt wykonawcy mogą składać do 4 grudnia 2025 r.

Zadaniem wyłonionego wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji, uzyskanie niezbędnych decyzji, a także wybudowanie autostrady A2 pomiędzy węzłem Biała Podlaska a rejonem m. Kijowiec.

Zakres prac na odcinku A2 Biała Podlaska-Kijowiec

Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu oraz rezerwę pod dobudowę trzeciego pasa. W ramach kontraktu powstaną m.in. obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego, oświetlenie oraz odwodnienie drogi. Piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z nowych chodników i ścieżek rowerowych. Droga zostanie wyposażona w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

A2 dalej wschód

Na wschód od Białej Podlaskiej do przejścia granicznego z Białorusią trwa projektowanie trzech odcinków A2 o łącznej długości 32,3 km. Poza odcinkiem Biała Podlaska-Kijowiec, na który właśnie uzyskano decyzję ZRID, brakuje jeszcze dwóch fragmentów trasy. W grudniu 2024 r. GDDKiA ogłosiła przetarg dla 9-kilometrowego odcinka od rejonu Kijowca do węzła Dobryń. Dla tego fragmentu trasy została już uzyskana decyzja ZRID w maju 2025 r., natomiast w sierpniu 2025 r. został otwarty przetarg na oferty zainteresowanych wykonawców, które aktualnie są oceniane.

Pozostanie jeszcze ostatni odcinek A2 od węzła Dobryń do przejścia granicznego, jednak dalsze prace związane z tym fragmentem trasy, GDDKiA uzależnia od unormowania sytuacji geopolitycznej.