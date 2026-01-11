Państwa UE zgodziły się na zawarcie umowy z Mercosurem

W piątek państwa Unii Europejskiej wyraziły zgodę na zawarcie umowy handlowej z południowoamerykańskim blokiem Mercosur. Przeciwko porozumieniu głosowały Polska, Francja, Irlandia, Węgry oraz Austria, natomiast Belgia wstrzymała się od głosu. Jednocześnie przyjęto wzmocnioną klauzulę ochronną, mającą zabezpieczać unijny rynek.

Porozumienie z państwami Mercosuru – Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem – przewiduje wprowadzenie preferencji celnych dla wybranych produktów rolnych, w tym tzw. produktów wrażliwych, takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier czy etanol. W zamian rynki tych krajów zostaną szerzej otwarte na towary przemysłowe z UE, w szczególności samochody, maszyny oraz leki.

Już wiadomo, kiedy zostanie podpisana umowa handlowa UE–Mercosur

Negocjowane od wielu lat porozumienie handlowe pomiędzy Unią Europejską a Mercosurem zostanie podpisane 17 stycznia w Paragwaju – poinformował w piątek minister spraw zagranicznych Argentyny Pablo Quirno.

„Po ponad 30 latach negocjacji, 17 stycznia podpiszemy w Paragwaju historyczne i najbardziej ambitne porozumienie zawarte dotąd między tymi dwoma blokami” – napisał Quirno na platformie X.

Preferencyjny dostęp Mercosuru do rynku UE

Szef argentyńskiej dyplomacji dodał, że Argentyna oraz pozostałe państwa Mercosuru uzyskają preferencyjny dostęp do rynku Unii Europejskiej.UE zniesie cła na 92 proc. eksportu z Mercosuru, a dla kolejnych 7,5 proc. zapewni preferencyjne warunki handlowe. „W praktyce oznacza to, że skorzysta na tym 99 proc. eksportu rolnego Mercosuru” – podkreślił Quirno.

Unia Europejska jest obecnie drugim co do wielkości partnerem handlowym Mercosuru w obrocie towarami – w 2024 roku odpowiadała za niemal 17 proc. całkowitego handlu tego bloku. Dla UE Mercosur pozostaje jednak dopiero dziesiątym najważniejszym partnerem handlowym.

Wymiana handlowa UE–Mercosur

W 2024 roku wartość wymiany handlowej między UE a Mercosurem przekroczyła 111 mld euro. Eksport z UE wyniósł 55,2 mld euro, natomiast import – 56 mld euro. Ponad 80 proc. tej wymiany przypadało na handel z Brazylią. W latach 2014–2024 handel towarami między UE a Mercosurem wzrósł o ponad 36 proc. Import zwiększył się o ponad 50 proc., a eksport – o 25 proc.

Najważniejsze towary eksportowane przez Unię Europejską do państw Mercosuru to maszyny i urządzenia, produkty chemiczne i farmaceutyczne oraz sprzęt transportowy, w tym samochody osobowe, ciężarowe i dostawcze, a także części samochodowe. Z kolei UE importuje z Mercosuru przede wszystkim produkty rolne, surowce mineralne, masę papierniczą oraz papier.

PAP