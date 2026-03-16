Tusk: Polexit to dzisiaj realne zagrożenie

Premier Donald Tusk ocenił w niedzielę, że „polexit to dzisiaj realne zagrożenie! Pragną go obie konfederacje i większość PiS. Nawrocki jest ich patronem. Rozwalić Unię chcą: Rosja, amerykańska MAGA i prawica europejska z Orbanem na czele. Dla Polski byłaby to katastrofa. Zrobię wszystko, żeby ich powstrzymać” - napisał premier w niedzielę na platformie X.

Bogucki: To wrzutki propagandowe, które mają być błyskotką dla dziennikarzy

O ten wpis spytano na poniedziałkowej konferencji prasowej szefa KPRP. - Jeśli chodzi o działalność na X (...) pana premiera, to szkoda ją komentować, bo to są różnego rodzaju wrzutki propagandowe, które mają być taką błyskotką dla dziennikarzy, być może dla opinii publicznej - odpowiedział Bogucki.

- Ja bym proponował panu premierowi, by zabrał się do pracy, zabrał się za ustawę „SAFE 0 proc.”, którą zaproponował pan prezydent - dodał szef KPRP.

Wpisy premiera na X, także te wcześniejsze - o „zakutych łbach”, nazwał „niedorzecznymi występami”. - Nie ma mowy o żadnym polexicie - oświadczył Bogucki. - Prezydent jasno i czytelnie przez całą kampanię (wyborczą) i przez ponad siedem miesięcy swojej prezydentury jasno mówi, że miejsce Polski jest w UE, ale UE narodów, UE do której wstępowaliśmy, UE bez zielonego szaleństwa, bez wrzucania nam nielegalnym migrantów. Bez tych wszystkich złych rzeczy, które środowiska liberalno-lewicowe próbują uskuteczniać od wielu lat psując UE, powodując jej rozkład, to jest działania antyunijne - dodał szef KPRP.