Koalicja Obywatelska z największym poparciem

Z sondażu Onetu wynika, że Koalicja Obywatelska wygrałaby dziś wybory do izby niższej parlamentu z poparciem 33,1 proc. wyborców. Dla ugrupowania premiera Donalda Tuska oznacza to wzrost o 2,4 pkt proc. w porównaniu z wyborami z 2023 r.

Prawo i Sprawiedliwość na drugiej pozycji

Wynik daje Platformie Obywatelskiej bardzo bezpieczną przewagę blisko 7 pkt proc. nad Prawem i Sprawiedliwością. Największa partia opozycyjna mogłaby więc liczyć dziś na poparcie zaledwie 26,3 proc. głosujących, co jest wynikiem aż o 9,1 pkt proc. gorszym od tego osiągniętego w poprzednich wyborach.

Konfederacja zamyka podium

Konfederacja z wynikiem 13 proc. powiększyłaby zatem swoje poparcie o blisko 6 pkt proc. w porównaniu z 2023 r.

Konfederacja Korony Polskiej mogłaby dziś liczyć na poparcie 8,7 proc. wyborców i zdobyłaby 40 mandatów.

KO mogłaby być zmuszona do oddania władzy

Oznacza to, że na miejscach od drugiego do czwartego znajdują się dziś formacje prawicowe lub skrajnie prawicowe. Taki układ może przypominać odwróconą sytuację z wyborów w 2023 r., gdy to PiS zajął pierwsze miejsce, ale nie był w stanie utworzyć większości sejmowej z powodu braku zdolności koalicyjnej z największymi klubami w parlamencie. Dziś to właśnie KO, mimo zwycięstwa, mogłaby zostać zmuszona do oddania władzy.

Trzy partie pod progiem wyborczym

Poniżej progu wyborczego znalazłyby się dziś: Partia Razem z wynikiem 3,7 proc., PSL z 2,8 proc. i Polska 2050 z 2,3 proc.