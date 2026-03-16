Poparcie Polaków dla programu SAFE

Kilka dni wcześniej ten sam ośrodek badawczy przeprowadził inny sondaż w sprawie SAFE. Wtedy pytano o poparcie dla uczestnictwa Polski w programie. Poparcie zadeklarowało 52 proc. ankietowanych. 35 proc. wyrażało sprzeciw. W ciągu kilku dni ubyło zwolenników SAFE, a przybyło przeciwników.

Mocne powiązanie poparcia z sympatiami politycznymi

Stosunek do programu jest silnie powiązany z sympatiami politycznymi.

Największymi zwolennikami SAFE są osoby utożsamiające się z lewicą. 72,7 proc. z nich ocenia program pozytywnie. Negatywną opinię wyraża 13,2 proc. lewicowych respondentów.

Na prawicy proporcje są odwrotne. 69,4 proc. uważa program za niekorzystny dla Polski. Potencjalne korzyści widzi 24,2 proc. respondentów z tej grupy.

Pozycja społeczna i zamożność a wsparcie dla programu

Widać bardzo wyraźną zależność między oceną programu a poziomem wykształcenia, zamożnością czy pozycją społeczną. Im wyższy poziom wykształcenia i kapitału społecznego, tym większa skłonność do uznawania SAFE za korzystny.

Starsze pokolenia są w tej sprawie bardziej jednoznaczne i częściej oceniają program pozytywnie. Młodzi deklarują sceptycyzm, albo brak zdania.

Badanie zrealizowano przez CBOS za pomocą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI), w dniach 9–11 marca 2026 r. na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 1000 osób powyżej 18. roku życia.