Forsal logo

Polacy coraz chętniej kupują chińskie samochody. Padły rekordowe wyniki sprzedaży

oprac. Tomasz LipczyńskiTomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 09:48
Polacy coraz chętniej kupują chińskie samochody. Padły rekordowe wyniki sprzedaży
Polacy coraz chętniej kupują chińskie samochody. Padły rekordowe wyniki sprzedaży/shutterstock
Chińskie marki samochodowe błyskawicznie zwiększają udział w polskim rynku. W pierwszych pięciu miesiącach 2026 r. odpowiadały za ponad 12 proc. sprzedaży nowych aut osobowych, a w 2027 r. może to być już 20 proc. - informuje piątkowa „Rzeczpospolita”.

Chińskie samochody zdobywają coraz większą część rynku

Samochody z Chin coraz mocniej zaznaczają swoją obecność w Polsce. Jak podaje Instytut Samar, ich udział w sprzedaży nowych aut osobowych wynosił w 2024 r. tylko 1,9 proc. „W przyszłym roku może wynieść nawet 20 proc.” – mówi cytowany przez gazetę Wojciech Drzewiecki, prezes Samaru.

Najpopularniejsze chińskie marki

Według „Rz”, największe sukcesy notują marki MG, Omoda, Jaecoo, BYD, Chery i BAIC. Omoda, która w całym 2024 r. sprzedała niewiele ponad tysiąc aut, od stycznia do maja 2026 r. znalazła nabywców na ponad pięć razy więcej aut, wyprzedzając m.in. Peugeota, Opla czy Fiata.

Największy atut chińskich aut

Siłą chińskich producentów pozostają ceny - wskazuje gazeta. Analiza Superauto.pl pokazuje, że porównywalne modele z Chin są średnio o 25 tys. zł tańsze od konkurentów europejskich, japońskich i koreańskich.

Lepsze nowe auto z Chin niż używane z Niemiec?

„Duża część kupujących chińskie samochody to ci, którzy zdecydowali się dołożyć pieniędzy i zamiast używanego kupić auto chińskie” – powiedział „Rzeczpospolitej” Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
Tomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolacy coraz chętniej kupują chińskie samochody. Padły rekordowe wyniki sprzedaży »
Tematy: motoryzacjaauta elektrycznesprzedaż samochodówauta z Chin
Powiązane
Wojna na Bliskim Wschodzie napędza sprzedaż elektryków. Padły historyczne rekordy
Wojna na Bliskim Wschodzie napędza sprzedaż elektryków. Padły historyczne rekordy
Płoną częściej niż spalinowe? Nowe dane o pożarach aut elektrycznych zaskakują
Płoną częściej niż spalinowe? Nowe dane o pożarach aut elektrycznych zaskakują
Auto elektryczne z drugiej ręki? Tanieją szybciej niż spalinowe, a chętnych brak
Auto elektryczne z drugiej ręki? Tanieją szybciej niż spalinowe, a chętnych brak
Zobacz
|
Masa czołgów przy granicy z Rosją. Brytyjczycy przerzucili elitarną jednostkę
Masa czołgów przy granicy z Rosją. Brytyjczycy przerzucili elitarną jednostkę
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj