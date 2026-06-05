USA jednak przedłużą pomoc dla Ukrainy?

Za pomocą dla Ukrainy głosowało 226 członków Izby Reprezentantów, przeciw - 195. Oprócz popierających projekt ustawy demokratów, swój głos „za” oddało 18 Republikanów i jeden przedstawiciel niezależny. Jak zauważa Associated Press, wyłamanie się części Partii Republikańskiej jest kolejnym sygnałem o rozłamach wewnątrz ugrupowania.

Jednak, aby przepisy weszły w życie, konieczne jest także poparcie w Senacie i późniejszy podpis prezydenta Donalda Trumpa, a z tym może być problem. W Senacie podobnie jak w Izbie od ponad roku inicjatywy pomocowe dla Ukrainy i sankcje dla Rosji są blokowane przez republikańskie kierownictwo i lidera partii Johna Thune'a ze względu na sprzeciw Donalda Trumpa.

Nawet jeśli demokratom udałoby się zebrać potrzebne głosy, a Partia Republikańska by się podzieliła, Trump prawdopodobnie zawetowałby ustawę.

Pomoc dla Ukrainy - kongresmeni są podzieleni

Inicjator projektu ustawy, demokrata z Nowego Jorku Gregory Meeks podkreślił, że wszyscy chcą zakończenia wojny.

Pytanie brzmi: jak. Czy porzucimy Ukrainę i zmusimy ją do okropnego porozumienia? Na to liczy Władimir Putin. Czy też ten organ [Izba Reprezentantów – red.] dotrzyma zobowiązań, które podjęliśmy od początku tej wojny? – pytał członków Izby.

Jednym z republikanów, który zagłosował za pomocą dla Ukrainy, był Don Bacon z Nebraski. Jak ocenił, głosowanie stawia jedno pytanie – czy członkowie izby staną po stronie dobra czy zła. Już po wygranym głosowaniu zapewniał, że będzie przekonywał kolegów z Senatu, by poparli przepisy.

Nie wiem, czy uchwalą tę konkretną ustawę, ale teraz będą wiedzieć, że możemy coś uchwalić i oni coś zrobią. Nie wiem jeszcze, co to będzie - powiedział.

Republikanin z Arkansas French Hill, przewodniczący Komisji ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów, powiedział, że jest zdecydowanym zwolennikiem Ukrainy. Jednak, jak wskazywał, procedowany projekt opiera się na wadliwym, przestarzałym przepisie – mechanizmie Lend and Lease.

Co przewiduje projekt ustawy?

Projekt przewiduje kompleksowy pakiet wsparcia dla Ukrainy i zaostrzenia sankcji wobec Rosji. Zakłada ona przyznanie Kijowowi pomocy w wysokości ponad 1 miliarda dolarów oraz do 8 miliardów dolarów wsparcia w formie bezpośrednich pożyczek w ramach programu Foreign Military Financing na zakup sprzętu przez Ukrainę i sojuszników NATO.

Nakłada również na Rosję surowe sankcje i kontrole eksportu, obejmujące m.in. instytucje finansowe, firmy naftowe i górnicze oraz rosyjskich urzędników. Inicjatywa zakłada też odcięcie objętych sankcjami banków od systemu SWIFT, podniesienie ceł na rosyjskie towary do minimum 500 proc., 100-procentowy podatek od dochodów z zamrożonych aktywów Rosji i Białorusi oraz zakaz importu produktów z rafinerii przerabiających rosyjską ropę.