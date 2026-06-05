Forsal logo

Elektroniczna rejestracja do lekarza 2026: asystent głosowy AI od 1 października 2026 r. i zmiany w profilaktyce raka szyjki macicy i piersi [Projekt MZ]

Iga Leszczyńska
oprac. Iga LeszczyńskaDoktor nauk społecznych (WAT), specjalistka w zakresie polityki rodzinnej, rynku pracy i systemu zabezpieczenia społecznego.
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 11:30
lekarz, badania, wizyta, pisanie na klawiaturze
Asystent głosowi AI w rejestracji do lekarza od 1 października 2026 r./Shutterstock
3 czerwca 2026 r. na stronach RCL pojawił się projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie centralnej elektronicznej rejestracji. Chodzi o przesunięcie wdrożenia asystenta głosowego AI w e-rejestracji oraz doprecyzowanie programów profilaktycznych, które obejmuje centralna elektroniczna rejestracja tylko do etapu podstawowego.

Do uzgodnień i konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie centralnej elektronicznej rejestracji. Ewentualne uwagi można zgłaszać w terminie siedmiu dni od środy, 3 czerwca. Termin konsultacji publicznych i opiniowania projektu został skrócony "z uwagi na ważny interes publiczny, w tym szerokorozumiane zdrowie publiczne oraz wynika z charakteru regulacji, która wpłynie na zoptymalizowanie wykorzystania zasobów w zakresie świadczeń zdrowotnych." W ocenie resortu, zmiany pozwolą uruchomić efektywnie działające narzędzie asystenta głosowego, a także - w zakresie programów profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi - doprecyzują zakres świadczeń objętych centralną elektroniczną rejestracją, do etapu podstawowego.

Zobacz również

Asystent głosowy AI w elektronicznej rejestracji do lekarza

Resort zdrowia w uzasadnieniu wskazał, że istnieje potrzeba dostosowania narzędzia asystenta głosowego do funkcjonowania w ramach centralnej elektronicznej rejestracji oraz kontaktu z użytkownikami w pełnym zakresie jego funkcjonalności. To zaś wymaga czasu. Narzędzie musi przejść odpowiednie testy i zostać wytrenowane tak, by sprawnie obsługiwać pacjentów. Wdrożenie przesunięto z 1 lipca 2026 r. na 1 października 2026 r.

E-rejestracja: profilaktyka raka szyjki macicy i raka piersi

Nowelizacja doprecyzowuje też zakres elektronicznej rejestracji w programach profilaktycznych. W ramach centralnej e-rejestracji obsługiwany będzie wyłącznie etap podstawowy programów profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi. Etap diagnostyki i pogłębionej diagnostyki mają zostać wprowadzone w późniejszym etapie. Ma to ułatwić zarządzanie procesem rozliczeń oraz monitorowanie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w programach profilaktycznych

Pkt II załącznika do rozporządzenia otrzyma następujące brzmienie:
„II. Świadczenia gwarantowane z zakresu programów zdrowotnych wykonywane przez świadczeniodawcę, który realizuje świadczenia opieki zdrowotnej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:
1) program profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy;
2) program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy.”

Jak wskazano w uzasadnieniu, wprowadzone zmiany zapewnią większą spójność interpretacyjną w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi przez ich doprecyzowanie jako etapu podstawowego oraz ich rozliczania przez świadczeniodawców i płatnika – Narodowy Fundusz Zdrowia.

Za projekt odpowiedzialne jest ministerstwo zdrowia. Projekt zakłada wejście w życie przepisów 30 czerwca 2026 r.

Podstawa prawa

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie centralnej elektronicznej rejestracji (MZ 1908)

Zobacz również
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Iga Leszczyńska
oprac. Iga Leszczyńska
Doktor nauk społecznych (WAT), specjalistka w zakresie polityki rodzinnej, rynku pracy i systemu zabezpieczenia społecznego.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraElektroniczna rejestracja do lekarza 2026: asystent głosowy AI od 1 października 2026 r. i zmiany w profilaktyce raka szyjki macicy i piersi [Projekt MZ] »
Tematy: pacjentMZlekarzeprofilaktyka
Powiązane
NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia
Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego? Nie wystarczy zarejestrowanie noworodka w USC
Wielu ludzi przeciwstawia produkowaną masowo żywność tej „prosto od prawdziwego chłopa”. Ale w świecie, w którym wszystko było „prosto od chłopa”, 90 proc. ludzkości głodowało.
Oto co jemy: masówka kontra „prosto od chłopa”. Dlaczego przemysłowa żywność jest lepsza niż się nam wydaje, a UE bije na głowę USA i świat
Choroby dyskwalifikujące ze służby w policji 2026. Jakie choroby wykluczają z pracy w policji? Oto lista
Choroby dyskwalifikujące ze służby w policji 2026. Jakie choroby wykluczają z pracy w policji? Oto lista
Zobacz
|
Postanowione. 3500 zł na gospodarstwo domowe. Od kiedy można składać wnioski?
Postanowione. 3500 zł na gospodarstwo domowe. Od kiedy można składać wnioski?
Masa czołgów przy granicy z Rosją. Brytyjczycy przerzucili elitarną jednostkę
Masa czołgów przy granicy z Rosją. Brytyjczycy przerzucili elitarną jednostkę
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj