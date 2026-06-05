Do uzgodnień i konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie centralnej elektronicznej rejestracji. Ewentualne uwagi można zgłaszać w terminie siedmiu dni od środy, 3 czerwca. Termin konsultacji publicznych i opiniowania projektu został skrócony "z uwagi na ważny interes publiczny, w tym szerokorozumiane zdrowie publiczne oraz wynika z charakteru regulacji, która wpłynie na zoptymalizowanie wykorzystania zasobów w zakresie świadczeń zdrowotnych." W ocenie resortu, zmiany pozwolą uruchomić efektywnie działające narzędzie asystenta głosowego, a także - w zakresie programów profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi - doprecyzują zakres świadczeń objętych centralną elektroniczną rejestracją, do etapu podstawowego.

Asystent głosowy AI w elektronicznej rejestracji do lekarza

Resort zdrowia w uzasadnieniu wskazał, że istnieje potrzeba dostosowania narzędzia asystenta głosowego do funkcjonowania w ramach centralnej elektronicznej rejestracji oraz kontaktu z użytkownikami w pełnym zakresie jego funkcjonalności. To zaś wymaga czasu. Narzędzie musi przejść odpowiednie testy i zostać wytrenowane tak, by sprawnie obsługiwać pacjentów. Wdrożenie przesunięto z 1 lipca 2026 r. na 1 października 2026 r.

E-rejestracja: profilaktyka raka szyjki macicy i raka piersi

Nowelizacja doprecyzowuje też zakres elektronicznej rejestracji w programach profilaktycznych. W ramach centralnej e-rejestracji obsługiwany będzie wyłącznie etap podstawowy programów profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi. Etap diagnostyki i pogłębionej diagnostyki mają zostać wprowadzone w późniejszym etapie. Ma to ułatwić zarządzanie procesem rozliczeń oraz monitorowanie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w programach profilaktycznych

Pkt II załącznika do rozporządzenia otrzyma następujące brzmienie:

„II. Świadczenia gwarantowane z zakresu programów zdrowotnych wykonywane przez świadczeniodawcę, który realizuje świadczenia opieki zdrowotnej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

1) program profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy;

2) program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy.”

Jak wskazano w uzasadnieniu, wprowadzone zmiany zapewnią większą spójność interpretacyjną w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi przez ich doprecyzowanie jako etapu podstawowego oraz ich rozliczania przez świadczeniodawców i płatnika – Narodowy Fundusz Zdrowia.

Za projekt odpowiedzialne jest ministerstwo zdrowia. Projekt zakłada wejście w życie przepisów 30 czerwca 2026 r.