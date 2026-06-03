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Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego? Nie wystarczy zarejestrowanie noworodka w USC

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak
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dzisiaj, 07:00
NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia
Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego?/Shutterstock
Samo zarejestrowanie narodzin dziecka w USC nie oznacza automatycznego objęcia go ubezpieczeniem zdrowotnym. Konieczne jest zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Rodzic powinien zrobić to w ciągu 7 dni od narodzin dziecka.

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ) zależy przede wszystkim od tego, kto ma tytuł do ubezpieczenia. W praktyce dziecko najczęściej zgłasza rodzic pracujący na etacie, prowadzący działalność gospodarczą, pobierający rentę, pracujący w gospodarstwie rolnym.

Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego? To musi zrobić pracujący rodzic

To rodzic składa wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Zatrudniony nie musi w tym celu udawać się do ZUS, wniosek składa u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy.

Przykład

Jeśli rodzic dziecka jest osobą bezrobotną, powinien zgłosić dziecko do ubezpieczenia w urzędzie pracy.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą składają zgłoszenie bezpośrednio do ZUS-u na formularzu ZUS ZCNA, za pośrednictwem platformy eZUS, pocztą lub osobiście.

Ważne

Zgłoszenie dziecka jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego jest bezpłatne. Nie wpływa również na wysokość składki zdrowotnej. Nie ma znaczenia ilość osób „dopisanych” do ubezpieczenia.

Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia w KRUS? To musi zrobić rodzic rolnik

Rodzic, który jest rolnikiem zgłasza dziecko do ubezpieczenia w KRUS. Służy do tego formularz KRUS UD-2Z. Można to zrobić przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności rolniczej. Samo zarejestrowanie dziecka w urzędzie stanu cywilnego nie wystarczy.

Zarejestrowanie dziecka w urzędzie stanu cywilnego nie powoduje automatycznego objęcia go ubezpieczeniem zdrowotnym. Po narodzinach należy zgłosić potomka do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Może on być objęty takim ubezpieczeniem do ukończenia 18. roku życia, a jeśli kontynuuje naukę do ukończenia 26. roku życia. Natomiast w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego, może ono zostać zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny bez ograniczenia wieku

- wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Ile czasu na zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego?

Na zgłoszenie dziecka jest 7 dni od dnia powstania obowiązku zgłoszenia, np.:

  • od narodzin dziecka,
  • od utraty przez dziecko własnego tytułu do ubezpieczenia,
  • od rozpoczęcia pracy przez rodzica, który uzyskał prawo do ubezpieczenia.

W przypadku pracownika:

  • rodzic powinien poinformować pracodawcę w ciągu 7 dni,
  • następnie pracodawca ma kolejne 7 dni na przekazanie dokumentów do ZUS.
Pacjent zapłaci za leczenie z własnej kieszeni. Nie wszyscy skorzystają z opieki zdrowotnej w ramach NFZ
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Kiedy do ubezpieczenia zdrowotnego dziecko mogą zgłosić dziadkowie?

Do ubezpieczenia zdrowotnego dziecko najczęściej zgłaszają rodzice, jednak mogą to zrobić również dziadkowie będący emerytami lub rencistami.

Dziadkowie mogą zgłosić wnuka tylko wtedy, gdy żaden z jego rodziców nie jest:

  • objęty obowiązkowo ubezpieczeniem zdrowotnym,
  • uprawniony do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek,
  • objęty dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Ważne

Zgłoszenie wnuka lub innego członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego emeryt lub rencista dokonuje na formularzu ZUS EUZ. Na tym samym druku należy również wyrejestrować członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli uzyska on inny tytuł do ubezpieczenia.

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak
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Tematy: ZUSKRUSNFZubezpieczenie zdrowotne
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