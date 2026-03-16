1/3 Polaków popiera weto prezydenta, ponad połowa jest przeciw

Uczestnicy sondażu IBRIS przygotowanego dla Polsat News zostali zapytani o to, jak oceniają weto prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy dotyczącej unijnego programu SAFE. 33,8 proc. respondentów pozytywnie ocenia decyzję głowy państwa, przeciwnego zdania jest 56,9 proc. badanych. Spośród osób popierających weto ws. SAFE 22,7 proc. wskazało, że prezydent, podejmując taką decyzję, zrobił „zdecydowanie dobrze”, a „raczej dobrze” 11,1 proc. Spośród respondentów krytykujących weto 42,4 proc. z nich stwierdziło, że prezydent postąpił „zdecydowanie źle”, zaś 14,5 proc. uważa, że zrobił „raczej źle”.

Kto popiera weto?

W badaniu sprawdzono m.in., jakich odpowiedzi udzielały osoby popierające poszczególne partie polityczne. Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości decyzja prezydenta cieszyła się 86,5-proc. poparciem; przeciwnego zdania było 11,3 proc., a 2,1 proc. uchyliło się od odpowiedzi.

Weto popiera też 44,1 proc. osób, które w 2023 r. w wyborach do Sejmu zagłosowały na Konfederację, przy 31 proc. głosów negatywnych i 5,2 proc. osób bez wskazania odpowiedzi.

67,5 proc. wyborców Nowej Lewicy oceniło weto negatywnie, a 27,3 proc. pozytywnie, 5,2 proc. nie zadeklarowało jasnej odpowiedzi.

Prezydenckie weto ma najwięcej przeciwników wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej - 93,8 proc. z nich oceniło je negatywnie; 5,1 proc. wyborców KO pozytywnie oceniło decyzję Karola Nawrockiego, a 1,1 proc. nie ma zdania w tej sprawie. Podobnie odpowiadali wyborcy PSL i Polski 2050 (w badaniu jako „Trzecia Droga”) - 91,2 proc. z nich negatywnie oceniło decyzję o wecie, 8,8 proc. ją poparło, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ponad połowa popiera europejski SAFE

W tym samym badaniu zapytano o to, czy respondenci popierają przyjęcie unijnego programu SAFE. „Zdecydowanie popiera” go 38,1 proc., a „raczej popiera” 14,9 proc. Odpowiedź „zdecydowanie nie popieram” wybrało 27,9 proc. badanych, a 6 proc. - „raczej nie popieram”. Także te wyniki różniły się ze względu na preferencje wyborcze. Program SAFE popiera bowiem 13,2 proc. wyborców PiS, 93,4 proc. wyborców KO, 68,5 wyborców PSL i Polski 2050, 67,5 wyborców Nowej Lewicy oraz 27,1 proc. wyborców Konfederacji.

„Polskie SAFE 0 proc." ma mniej zwolenników niż przeciwników

W sondażu zapytano także o prezydencki program „polskie SAFE 0 proc.”, który „zdecydowanie popiera” 23,4 proc., a „raczej popiera” 15 proc. respondentów. 37,1 proc. badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie nie popieram”, a 8,8 proc. - „raczej nie popieram”. Propozycję prezydenta i prezesa NBP popiera 86,5 proc. wyborców PiS, 12,9 proc. wyborców KO, 14,1 proc. wyborców PSL i Polski 2050, 46,8 proc. wyborców Nowej Lewicy oraz 58,2 proc. wyborców Konfederacji.

Sondaż wykonał Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Polsat News. Został wykonany na próbie 1000 dorosłych Polaków w dniach 13-15 marca metodą kwestionariuszy telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI).