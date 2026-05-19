Estoński CIT. Skarbówka sprawdza, czy firmy spełniły wymogi

Co sprawdza fiskus?

Według gazety z danych Ministerstwa Finansów wynika, że fiskus sprawdza przede wszystkim, czy spółki prawidłowo wybrały ryczałt, zwany potocznie estońskim CIT, i czy spełniły warunki w trakcie jego stosowania. „Przez 3,5 roku (tj. od 2022 r. do połowy 2025 r.) fiskus stwierdzał, że nieskutecznie wybrały one tę formę opodatkowania. Najwięcej, bo 642 razy, stwierdził tak po zweryfikowaniu zawiadomień o wyborze ryczałtu (ZAW-RD). Aż 345 razy uznał, że nieprawidłowo go złożono” - czytamy.

Ponadto dziennik zaznacza, że w 99 przypadkach stwierdził, iż spółka nieprawidłowo przeszła na estoński CIT w trakcie roku, a w 424 przypadkach nie spełniły one warunków dotyczących tej formy prowadzenia działalności, struktury udziałowców, zatrudnienia, wysokości przychodów pasywnych lub niestosowania MSR.

Fiskus rzadko prowadzi klasyczne kontrole w zakresie estońskiego CIT

Gazeta zaznacza jednak, że fiskus rzadko prowadzi klasyczne kontrole w zakresie estońskiego CIT. „Od początku 2025 r. do marca 2026 r. wszczął tylko 40 kontroli celno-skarbowych. W tym samym czasie zakończył 71 takich kontroli, a u 64 podatników wykazał uszczuplenia na prawie 42 mln zł” - podkreśla.

Dziennik informuje również , że w 2025 r. deklaracje CIT-8E złożyło prawie 20 tys. podatków, z czego zdecydowaną większość stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.