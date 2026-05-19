Jakie pociągi do Portu Polska?

Z Warszawy do Portu Polska (CPK) pociągi będą kursować co kwadrans. Według spółki linia „igrek” będzie najbardziej obleganą trasą kolejową w Polsce. CPK wprowadzi tam pociągi AeroExpress (AEX), którymi między stolicą, nowym lotniskiem i Łodzią dziennie ma przemieszczać się około 30 tys. osób. Co ważne, pociągi mają być dotowane przez państwo.

- Pociągi AeroExpress będą najwygodniejszym i podstawowym środkiem transportu między Warszawą, nowym lotniskiem i Łodzią. Dzięki infrastrukturze Kolei Dużych Prędkości i krótkiej trasie zapewnią wysoką niezawodność i odciążą najszybsze pociągi KDP. Pociągi AEX powinny stanowić kolejowy kręgosłup dla duopolis Warszawy i Łodzi - mówi wiceminister infrastruktury Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK. - Usługa AEX musi być zatem podobna do dzisiejszych pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej S2/S3 i Kolei Mazowieckich obsługujących Lotnisko Chopina. W praktyce nowe lotnisko powinno być dostępne dla mieszkańców w analogicznym czasie przejazdu koleją i rozsądnej cenie biletów – dodaje.

Jak podaje spółka budująca lotnisko, pociągi będą kursowały w następującej częstotliwości:

Warszawa Wschodnia – Port Polska – co 15 minut

Warszawa Wschodnia – Port Polska – Łódź – co 30 minut.

W Warszawie zatrzymają się na trzech stacjach (Wschodnia, Centralna, Zachodnia), następnie w Porcie Polska i w Brzezinach. Z kolei w Łodzi zaplanowano aż siedem przystanków (Widzew, Niciarnia, Fabryczna, Śródmieście, Polesie, Koziny, Kaliska).

Szybkie połączenia kolejowe z CPK

Jaki czas przejazdu?

Wkrótce spółka chce ogłosić przetarg na tabor rozwijający prędkość do 200 km/h, który obsłuży trasę. Pociągi pojadą po linii KDP, która ma zostać zbudowana i uruchomiona do 2032 roku. Jak długo będzie trwała podróż?

Warszawa Centralna – Lotnisko: ok. 22 min

Warszawa Centralna – Brzeziny: ok. 50 min

Warszawa Centralna – Łódź Fabryczna: ok. 1 godz. 08 min

Najszybsze pociągi, bez zatrzymania, przejadą z Łodzi do Warszawy w około 40 minut.

W Łodzi pociągi mają jeździć tunelem, który – w bólach – budowany jest przez PKP PLK. CPK również buduje podziemne połączenie, ale ma ono być przeznaczone wyłącznie dla kolei dużych prędkości.

– Obsługa Łodzi pociągami AeroExpress przez tunel PLK z pełnym zestawem zatrzymań zwiększy dostępność transportu kolejowego w mieście i jego dzielnicach. Z kolei najszybsze pociągi KDP na terenie Łodzi zatrzymywałyby się tylko na stacji Fabryczna, żeby następnie wyjechać w stronę Sieradza, a stamtąd do Wrocławia lub Poznania – mówi dr Filip Czernicki, prezes zarządu spółki Centralny Port Komunikacyjny.

Jakie pociągi dla CPK?

Mimo nacisków ze strony kolejarzy spółka CPK nie wycofała się z poolu taborowego. Przymierza się do zakupu pociągów, które następnie chce dzierżawić innym podmiotom. Jak mówił w rozmowie z „Forsalem” prezes PKP Intercity Janusz Malinowski, narodowy przewoźnik nie jest zainteresowany takim rozwiązaniem.

CPK początkowo chciała ogłaszać przetarg także na kolej dużych prędkości, ale z tego pomysłu na razie zrezygnowano. Obecnie – jeszcze w tym roku – ruszyć ma postępowanie przetargowe na zakup pociągów osiągających prędkość 200 km/h.

Według wyliczeń w całym 2035 roku we wszystkich pociągach jeżdżących między Łodzią a Warszawą znajdzie się ponad 6 mln pasażerów. AeroExpressy mają „stać się pierwszym wyborem w codziennych dojazdach do pracy czy szkoły”. Spółka zaznacza, że będzie konkurować ceną oraz częstotliwością kursowania.

Poza obsługą trasy Warszawa–Łódź AeroExpressy mają też dowozić na lotnisko pasażerów z innych kierunków. Według szacunków spółki rocznie podróżować nimi będzie ok. 10–12 mln osób (w 2035 roku).