Forsal logo

Ile zarabiają lekarze w Polsce? Prezes NIL podał konkretne kwoty

oprac. Tomasz Lipczyński
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
34 minut temu
Ile zarabiają lekarze w Polsce? Prezes NIL podał konkretne kwoty
Ile zarabiają lekarze w Polsce? Prezes NIL podał konkretne kwoty/Shutterstock
Słowa prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej ponownie rozgrzały debatę o zarobkach w ochronie zdrowia. Łukasz Jankowski ujawnił, że lekarze pracujący na kontraktach i mający sześć lat praktyki zarabiają średnio od 20 do 30 tys. zł brutto miesięcznie, a około 600 medyków w Polsce przekracza próg 100 tys. zł.

Zróżnicowane zarobki w publicznej ochronie zdrowia

Średnie zarobki lekarzy na kontrakcie z sześcioletnią praktyką wynoszą 20-30 tys. zł brutto – przekazał prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski w programie „Poranny Ring SE”. Dodał, że w Polsce jest około 600 lekarzy zarabiających powyżej 100 tys. zł brutto.

Wynagrodzenia lekarzy w publicznej ochronie zdrowia są bardzo zróżnicowane. W przypadku specjalistów pracujących na podstawie kontraktów opierają się one na rozliczeniach za wykonane procedury.

– Średnie zarobki lekarzy na kontrakcie z sześcioletnią praktyką to 20-30 tys. zł brutto – powiedział prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski w programie Poranny Ring SE.

Specjaliści zarabiają krocie

Dodał, że w Polsce jest około 600 lekarzy zarabiających powyżej 100 tys. zł brutto.

– Zazwyczaj są to specjaliści, których jest bardzo mało na rynku, stąd mogą oni pozwolić sobie na postawienie twardych warunków finansowych – wyjaśnił Jankowski.

Wynagrodzenia w ochronie zdrowia są finansowane w wycenie świadczeń, a za wycenę odpowiada Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Agencja ta co roku zbiera dane o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które mają umowę z NFZ.

Rzeczywiste dochody są trudne do oszacowania

Według danych AOTMiT z września 2024 r. mediana kontraktu specjalisty to ok. 24,6 tys. zł, choć 1 proc. z nich osiąga 100-300 tys. zł, a rzeczywiste dochody są trudne do oszacowania ze względu na brak ewidencji czasu pracy i możliwość łączenia kilku kontraktów. AOTMiT nie ma obecnie możliwości przypisania kontraktów do jednej osoby. Nie może też przetwarzać danych identyfikujących w postaci numeru PESEL oraz numeru prawa wykonywania zawodu. Oznacza to, że nie ma możliwości ustalenia łącznej wysokości wynagrodzenia przypadającego na konkretną osobę.

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało w kwietniu, że umożliwi zbieranie powiązanych z numerem PESEL danych o wynagrodzeniach medyków, by mieć pełniejszą wiedzę o tym, ile zarabiają.

Zdaniem Łukasza Jankowskiego takie rozwiązanie może być ryzykowne dla lekarzy ze względu na możliwy wyciek danych wrażliwych.

– Nasze dane już wielokrotnie wyciekały. Dane dotyczące przyjmowanych leków przez jednego z naszych kolegów były wykorzystywane politycznie przez ministra zdrowia – podkreślił.

W 2023 r. Adam Niedzielski na Twitterze (obecnie platforma X) ujawnił, jakie leki przepisał sobie lekarz, który w materiale Faktów TVN zwracał uwagę na trudności z wystawianiem recept.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraIle zarabiają lekarze w Polsce? Prezes NIL podał konkretne kwoty »
Tematy: wynagrodzeniazarobkilekarze
Powiązane
Przeciętne wynagrodzenie wyraźnie w górę. Ponad 9,5 tys. zł brutto
Przeciętne wynagrodzenie wyraźnie w górę. Ponad 9,5 tys. zł brutto
Nowe pensje lekarzy rezydentów od 1 lipca 2026. Kto dostanie ponad 12 tys. zł, a kto mniej?
Podwyżki dla lekarzy rezydentów od 1 lipca 2026. Nawet 12 714 zł i lista specjalizacji
Nowe dane GUS: połowa Polaków zarabia mniej niż 7,4 tys. zł brutto
Nowe dane GUS: połowa Polaków zarabia mniej niż 7,4 tys. zł brutto
Gdzie w Polsce płacą najlepiej?
Wcale nie Warszawa. To tu w średnich i dużych przedsiębiorstwach płacą najlepiej
Jawność wynagrodzeń
Firmy będą musiały ujawnić wysokość wynagrodzeń. „Dla pracowników to będzie wstrząs”
Płaca minimalna w służbie zdrowia. Sprawdź ile od 1 lipca będzie zarabiać personel medyczny
Płaca minimalna w służbie zdrowia. Sprawdź ile od 1 lipca będzie zarabiać personel medyczny
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Nadchodzą rewolucyjne zmiany w pogrzebach i na cmentarzach. Czegoś takiego do tej pory Polsce jeszcze nie było
Nadchodzą rewolucyjne zmiany w pogrzebach i na cmentarzach. Czegoś takiego do tej pory Polsce jeszcze nie było
Polska chce odzyskać dawne terytorium. Coraz mocniej naciska na sąsiada
Polska chce odzyskać dawne terytorium. Coraz mocniej naciska na sąsiada
Boże Ciało, dzień wolny od pracy, prezydent, wypoczynek, urlop
Piątek po Bożym Ciele dniem ustawowo wolnym od pracy? Czy można już anulować wnioski urlopowe? Petycja trafiła do Prezydenta
Farm,Tractors,Loaded,On,A,Freight,Train,And,Delivered,By
Nielegalne białoruskie traktory. Rolnicy kupowali je chętnie. Potem kazano im je zezłomować
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj