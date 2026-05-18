Zróżnicowane zarobki w publicznej ochronie zdrowia

Średnie zarobki lekarzy na kontrakcie z sześcioletnią praktyką wynoszą 20-30 tys. zł brutto – przekazał prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski w programie „Poranny Ring SE”. Dodał, że w Polsce jest około 600 lekarzy zarabiających powyżej 100 tys. zł brutto.

Wynagrodzenia lekarzy w publicznej ochronie zdrowia są bardzo zróżnicowane. W przypadku specjalistów pracujących na podstawie kontraktów opierają się one na rozliczeniach za wykonane procedury.

Specjaliści zarabiają krocie

Dodał, że w Polsce jest około 600 lekarzy zarabiających powyżej 100 tys. zł brutto.

– Zazwyczaj są to specjaliści, których jest bardzo mało na rynku, stąd mogą oni pozwolić sobie na postawienie twardych warunków finansowych – wyjaśnił Jankowski.

Wynagrodzenia w ochronie zdrowia są finansowane w wycenie świadczeń, a za wycenę odpowiada Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Agencja ta co roku zbiera dane o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które mają umowę z NFZ.

Rzeczywiste dochody są trudne do oszacowania

Według danych AOTMiT z września 2024 r. mediana kontraktu specjalisty to ok. 24,6 tys. zł, choć 1 proc. z nich osiąga 100-300 tys. zł, a rzeczywiste dochody są trudne do oszacowania ze względu na brak ewidencji czasu pracy i możliwość łączenia kilku kontraktów. AOTMiT nie ma obecnie możliwości przypisania kontraktów do jednej osoby. Nie może też przetwarzać danych identyfikujących w postaci numeru PESEL oraz numeru prawa wykonywania zawodu. Oznacza to, że nie ma możliwości ustalenia łącznej wysokości wynagrodzenia przypadającego na konkretną osobę.

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało w kwietniu, że umożliwi zbieranie powiązanych z numerem PESEL danych o wynagrodzeniach medyków, by mieć pełniejszą wiedzę o tym, ile zarabiają.

Zdaniem Łukasza Jankowskiego takie rozwiązanie może być ryzykowne dla lekarzy ze względu na możliwy wyciek danych wrażliwych.

– Nasze dane już wielokrotnie wyciekały. Dane dotyczące przyjmowanych leków przez jednego z naszych kolegów były wykorzystywane politycznie przez ministra zdrowia – podkreślił.

W 2023 r. Adam Niedzielski na Twitterze (obecnie platforma X) ujawnił, jakie leki przepisał sobie lekarz, który w materiale Faktów TVN zwracał uwagę na trudności z wystawianiem recept.