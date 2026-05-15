W wakacje 2026 r. będzie dodatkowy dzień wolny od pracy. Kiedy wypada długi weekend?

Dzień wolny od pracy w sierpniu 2026 r.

W sierpniu wypada jedno z ustawowych świąt wolnych od pracy. W 2026 roku Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, które zawsze przypada na 15. dzień miesiąca, wypada w sobotę. Łącznie z weekendami w tym miesiącu będzie 11 dni wolnych od pracy, co daje 20 dni roboczych czyli 160 godzin pracy. W związku z obowiązującym w Polsce prawem, święto wypadające w sobotę nakazuje "oddanie" pracownikowi innego dnia wolnego w danym okresie rozliczeniowym. O tym, które dzień sierpnia zostanie wybrany jako dodatkowy dzień wolny od pracy, decyduje pracodawca. Czasami bierze jednak pod uwagę wnioski pracowników w tym zakresie. Nie musi być też ten sam dzień wolny dla wszystkich pracowników. Można wyznaczyć różne daty dla poszczególnych pracownikiem. Zwykle jednak pracodawca zarządza jeden dzień wolny. Najczęściej jest to dzień poprzedzający sobotnie święto. W omawianym przypadku dniem wolnym za 15 sierpnia 2026 r. może być piątek 14 sierpnia 2026 r. Warto pamiętać o tym przy planowaniu weekendowych wyjazdów letnich.

Dzień wolny za święto sobotnie w 2026 r.

Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy w 2026 r. mamy w Polsce 14 dni świątecznych, kiedy pracownicy nie idą do pracy. Jeśli święto z poniższego katalogu występują w danym roku w sobotę, pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny od pracy. Chodzi o stosowanie zasady prawa pracy mówiącej o tym, że każde święto wypadające w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Gdyby pracodawca nie oddał innego dnia wolnego za świąteczną sobotę (która jest zwykle dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy), powstałaby w danym okresie rozliczeniowym praca ponadwymiarowa, za która należy pracownikowi wypłacić dodatkowe pieniądze. Podstawę prawną do żądania innego dnia wolnego w zamian za święto wypadające w sobotę stanowi art. 130 § 2 Kodeksu pracy.

1 stycznia 2026 r. - Nowy Rok (czwartek), 6 stycznia 2026 r. - Święto Trzech Króli (wtorek), 6 kwietnia 2026 r. - drugi dzień Wielkanocy 2026 r. (poniedziałek), 1 maja 2026 r. - Święto Pracy (piątek), 4 czerwca 2026 r. - Boże Ciało (czwartek), 15 sierpnia 2026 r. - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (sobota) - pracodawca wyznacza inny dzień wolny, 11 listopada 2026 r. - Narodowe Święto Niepodległości (środa), 24 grudnia 2026 r. - Wigilia Bożego Narodzenia (czwartek), 25 grudnia 2026 r. - pierwszy dzień Bożego Narodzenia (piątek), 26 grudnia 2026 r. - drugi dzień Bożego Narodzenia (sobota) - pracodawca wyznacza inny dzień wolny.

Zgodnie z listą świąt wolnych od pracy kolejna świąteczna sobota wypadnie jeszcze w tym roku - w grudniu. Pracodawca będzie miał obowiązek ustalenia innego dnia wolnego w zamian za drugi dzień Bożego Narodzenia - 26 grudnia 2026 r. wypada w sobotę.