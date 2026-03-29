Od 2025 r. 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia jest dniem wolnym od pracy. Oznacza to, że liczba świąt wolnych od pracy w zeszłym roku zwiększyła się do 14.

Dni wolne od pracy 2026

W 2026 r. mamy 14 świąt wolnych od pracy, z czego sześć z nich wypadają w sobotę lub w niedzielę. Zaś osiem świąt wolnych od pracy przypada w tygodniu (tj. od poniedziałku do piątku).

Dni wolne od pracy w 2025 r.: wykaz dni wolnych

1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki

6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc

6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (piątek) - Święto Pracy

3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja

24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało

15 sierpnia ( sobota ) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych

11 listopada (środa) - Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia (piątek) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia (sobota) - drugi dzień Bożego Narodzenia

Dni wolne od pracy w 2026 r.: święta wypadające w sobotę

Pracodawcy mają obowiązek oddać pracownikom dzień wolny za każde święto przypadające w sobotę – wynika z Kodeksu pracy. W 2026 r. dotyczy to dwóch dat: 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny) oraz 26 grudnia (drugi dzień Bożego Narodzenia). Każde święto przypadające w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Dni wolne od pracy 2027

W 2027 r. mamy 14 dni wolnych od pracy. Sześć z nich wypada w sobotę lub niedzielę.

1 stycznia (piątek) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki

6 stycznia (środa) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

28 marca (niedziela) - Wielkanoc

29 marca (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny

1 maja ( sobota ) - Święto Pracy

3 maja (poniedziałek) - Święto Konstytucji 3 Maja

16 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

27 maja (czwartek) - Boże Ciało

15 sierpnia (niedziela) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (poniedziałek) - Wszystkich Świętych

11 listopada (czwartek) - Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia (piątek) – Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia ( sobota ) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia (niedziela) - drugi dzień Bożego Narodzenia

Dni wolne od pracy w 2027 r.: święta wypadające w sobotę

Jak już wyżej zostało wspomniane, za święta, które wypadają w soboty, pracodawcy – zgodnie z Kodeksem pracy – zobligowani są do udzielenia pracownikom innego dnia wolnego od pracy. W 2027 r. dwa święta wypadają w sobotę. Jest to 1 maja (Święto Pracy) oraz 25 grudnia (pierwszy dzień Bożego Narodzenia). Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela - obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.