Od 2025 r. 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia jest dniem wolnym od pracy. Oznacza to, że liczba świąt wolnych od pracy w zeszłym roku zwiększyła się do 14.

Dni wolne od pracy 2026

W 2026 r. mamy 14 świąt wolnych od pracy, z czego sześć z nich wypadają w sobotę lub w niedzielę. Zaś osiem świąt wolnych od pracy przypada w tygodniu (tj. od poniedziałku do piątku).

Dni wolne od pracy w 2025 r.: wykaz dni wolnych

  • 1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki
  • 6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
  • 5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
  • 6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja (piątek) - Święto Pracy
  • 3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja
  • 24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
  • 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
  • 15 sierpnia (sobota) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • 1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych
  • 11 listopada (środa) - Narodowe Święto Niepodległości
  • 24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia
  • 25 grudnia (piątek) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia
  • 26 grudnia (sobota) - drugi dzień Bożego Narodzenia
Praca w Wielkanoc 2026 – kiedy jest dozwolona? Zasady pracy w święta, Wielki Piątek i Wielką Sobotę
Dni wolne od pracy w 2026 r.: święta wypadające w sobotę

Pracodawcy mają obowiązek oddać pracownikom dzień wolny za każde święto przypadające w sobotę – wynika z Kodeksu pracy. W 2026 r. dotyczy to dwóch dat: 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny) oraz 26 grudnia (drugi dzień Bożego Narodzenia). Każde święto przypadające w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Praca zdalna przez drogie paliwo – pracodawca nie może odmówić?
Dni wolne od pracy 2027

W 2027 r. mamy 14 dni wolnych od pracy. Sześć z nich wypada w sobotę lub niedzielę.

  • 1 stycznia (piątek) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki
  • 6 stycznia (środa) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
  • 28 marca (niedziela) - Wielkanoc
  • 29 marca (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja (sobota) - Święto Pracy
  • 3 maja (poniedziałek) - Święto Konstytucji 3 Maja
  • 16 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
  • 27 maja (czwartek) - Boże Ciało
  • 15 sierpnia (niedziela) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • 1 listopada (poniedziałek) - Wszystkich Świętych
  • 11 listopada (czwartek) - Narodowe Święto Niepodległości
  • 24 grudnia (piątek) – Wigilia Bożego Narodzenia
  • 25 grudnia (sobota) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia
  • 26 grudnia (niedziela) - drugi dzień Bożego Narodzenia

Dni wolne od pracy w 2027 r.: święta wypadające w sobotę

Jak już wyżej zostało wspomniane, za święta, które wypadają w soboty, pracodawcy – zgodnie z Kodeksem pracy – zobligowani są do udzielenia pracownikom innego dnia wolnego od pracy. W 2027 r. dwa święta wypadają w sobotę. Jest to 1 maja (Święto Pracy) oraz 25 grudnia (pierwszy dzień Bożego Narodzenia). Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela - obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.