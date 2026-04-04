Projekt we Wrocławiu jest częścią większego pakietu inwestycji USA w Polsce o wartości ponad 500 milionów dolarów. Polska współfinansuje przedsięwzięcie, traktując obecność amerykańskich wojsk jako ważny element bezpieczeństwa kraju. Obecnie w Polsce stacjonuje do 10 tys. żołnierzy USA w trybie rotacyjnym, a nowe bazy znacznie zwiększą możliwości logistyczne i operacyjne NATO.

USA z potężną bazą w Polsce. Nad Wrocławiem pojawią się giganty

Nowa baza będzie funkcjonować jak samowystarczalne miasteczko wojskowe. Powstanie ogromna płyta postojowa dla najcięższych samolotów transportowych, drogi kołowania oraz specjalna płaszczyzna do obsługi materiałów niebezpiecznych i amunicji. Baza otrzyma terminal cargo i pasażerski, magazyny, budynki noclegowe, stołówkę, pralnię, przychodnię medyczną, centrum sportowe, pocztę i obiekty administracyjne. W planach są także warsztaty remontowe dla pojazdów oraz nowoczesna sieć telekomunikacyjna.

Samoloty Lockheed C-5 Galaxy pełne broni będą latać do Polski

Lotnisko we Wrocławiu uzyska najwyższą kategorię w klasyfikacji lotnisk – kod F. Dzięki temu będzie mogło przyjmować największe samoloty transportowe na świecie, w tym Lockheed C-5 Galaxy, zdolny przewozić czołgi, śmigłowce i tony zaopatrzenia na duże odległości. To sprawi, że Wrocław stanie się jednym z nielicznych portów w Europie gotowych do obsługi takich gigantycznych maszyn.

Budowa APOD nie ogranicza się do samego lotniska. W ramach porozumienia Polska sfinansuje również rozbudowę poligonu w Drawsku Pomorskim oraz modernizację baz w Powidzu i Łasku. Całość ma stworzyć sprawny system przerzutu sprzętu i personelu, który zwiększy gotowość i mobilność wojsk NATO w regionie.

Polska inwestuje w bezpieczeństwo. Wzrośnie mobilność NATO

"Obiekty wchodzące w skład APOD oraz operujące w nich jednostki wojskowe Sił Zbrojnych USA umożliwią przerzut personelu i sprzętu, udział w ćwiczeniach i operacjach oraz wesprą stałą zdolność sił zbrojnych w Europie" – informuje Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu, który nadzoruje realizację inwestycji.

Z informacji od Rejonowego Zarządu Infrastruktury wynika, że realizacja całej inwestycji w bazę amerykańską we Wrocławiu może potrwać nawet do 2035 roku. – Jednak założenie jest takie, by pierwsze samoloty C-5 Galaxy lądowały we Wrocławiu w 2029 roku – deklaruje płk Robert Wójcik, szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu.