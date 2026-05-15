Rosja zaatakuje państwo NATO z terytorium Białorusi? Niepokojące doniesienia

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 16:11
Rosja zamierza wciągnąć Białoruś w wojnę przeciw Ukrainie i rozważa atak z terytorium Białorusi na jedno z państw NATO; Kijów zna szczegóły rozmów na ten temat między Moskwą a Mińskiem – oświadczył w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Białoruś zaangażuje się w wojnę?

Szef państwa oznajmił, że ukraińskie służby odnotowują próby zaangażowania Białorusi w wojnę, o czym świadczą dodatkowe kontakty między białoruskim autorytarnym przywódcą Alaksandrem Łukaszenką a Rosjanami.

Ruch na południe lub na północ

„W szczególności Rosja rozważa plany operacji w kierunku na południe i północ od terytorium Białorusi – albo w kierunku czernihowsko-kijowskim w Ukrainie, albo przeciwko jednemu z państw NATO – właśnie z terytorium Białorusi. Ukraina posiada szczegóły rozmów między Rosją a Białorusią” – napisał Zełenski w serwisach społecznościowych.

Źródło: PAP
Tematy: Rosjawojna w UkrainieBiałoruśWołodomyr Zełenski
