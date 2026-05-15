Według informacji handlowego portalu VKURSI Market BI, dochód branży cukierniczej w 2025 roku wyniósł 75,2 mld hrywien. W tym samym czasie branża cukiernicza odnotowała niemal trzykrotny skok zysków.

"Popyt na słodycze wzrasta mimo wojny" - wyjaśnia ukraiński portal branżowy VKURSI Market BI. Dane z oficjalnych rejestrów państwowych wskazują na dynamiczny rozwój sektora cukierniczego. W 2025 roku jego całkowity przychód osiągnął poziom 75,2 mld hrywien, co w porównaniu do 35,5 mld w 2021 roku oznacza ponad dwukrotne zwiększenie skali działalności. Średnie roczne tempo wzrostu dochodów utrzymało się na poziomie 20%. Jeszcze wyraźniejszą dynamikę widać w zyskach netto: w ciągu pięciu lat wzrosły one z 3,1 mld do 8,6 mld hrywien, niemal potrajając swoją wartość.

10 najbardziej dochodowych firm cukierniczych

Portal opublikował listę 10 największych producentów słodyczy na Ukrainie. Są to:

Corporation Roshen (Roshen) - 7,9 miliarda hrywien

AVK Confectionery LLC (AVK) — 178,9 mln UAH

PE Ukroń — 61,6 mln UAH

PJSC Vinnytsia Confectionery Factory (Roshen) — 58,6 mln UAH

ITS Wilton LLC — 57,9 mln UAH

Reiff LLC — 54,8 mln UAH

Malbi Foods LLC - 50 mln UAH

Sidwells LLC — 37,2 mln UAH

LLC Rodina KM — 34,3 mln UAH

Dominic Co LLC — 30 mln UAH

Zarobki oligarchów

Według doniesień portalu, ponad 90 proc. zysków branży trafia do biznesu znanego oligarchy Petro Poroszenki. Jest głównym beneficjentem dwóch spółek Roshen i fabryki Vinnytsia.

Z początkiem 2026 roku Confectionery Corporation Roshen uzyskała zgodę na prowadzenie magazynu czasowego składowania. Dzięki temu firma może samodzielnie zarządzać importowanymi towarami, które czekają na odprawę celną. Rozwiązanie to pozwala na przetrzymywanie produktów przez 90 dni bez konieczności natychmiastowego opłacania ceł, co generuje oszczędności logistyczne i operacyjne.

Kryzys kakaowy na świecie

Według analiz VKURSI, znakomita kondycja sektora cukierniczego to paradoksalny efekt globalnego kryzysu na rynku kakao w latach 2023-2025. Drastyczny wzrost cen surowca był podyktowany przede wszystkim niskimi zbiorami w Afryce, odpowiadającej za około 60 proc. światowej podaży. Szczyt drożyzny przypadł na grudzień 2024 roku, gdy tona ziaren kosztowała rekordowe 12 tys. dolarów – to o 185 proc. więcej niż na starcie tamtego roku. Ponieważ ukraiński przemysł opiera się na imporcie tego surowca, wytwórcy zostali zmuszeni do rewizji cenników, co klienci musieli zaakceptować.

Istotnym czynnikiem wpływającym na kondycję finansową ukraińskiego sektora cukierniczego jest dynamiczna ekspansja na rynek europejski. Eksport wyrobów do Unii Europejskiej przybrał na sile, co potwierdza powszechna obecność tych produktów w polskich sieciach handlowych. Z danych handlowych wynika, że w minionym roku to właśnie Polska i Niemcy pełniły rolę strategicznych odbiorców ukraińskich słodyczy.