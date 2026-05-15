Hotel Gołębiewski Pobierowo - jaki jest?

Hotel Gołębiewski w Pobierowie to największy hotelowy projekt w Polsce i zarazem największy obiekt sieci Gołębiewski. Docelowo powstało w nim ponad 1200 pokoi, z czego około 80% z widokiem na morze. Początkowo do użytku oddanych zostanie ponad 500 pokoi. Docelowo obiekt ma pomieścić ponad 3000 gości jednocześnie.

Hotel ma 13 kondygnacji (11 nadziemnych i dwie podziemne). Powierzchnia całkowita budynku szacowana jest na około 180 tys. m². Cała bryła budynku zaprojektowana została tak, aby przypominała wielki statek pasażerski. Hotel położony jest około 150 m od plaży.

Obiekt ma też duże zaplecze gastronomiczne i rekreacyjne, przygotowane zarówno na pobyty rodzinne, jak i kongresowo-eventowe. Według zapowiedzi, średnia powierzchnia pokoju ma być nietypowo duża, bo około 60 m². To skala niespotykana w polskiej branży hotelowej. Najdroższe będą apartamenty o powierzchni do 120 m².

W hotelu będzie też Park Wodny Tropikana z basenem zewnętrznym o wymiarach 104/60 m, duża strefa spa i wellness, groty solne i lodowe, kręgielnia, klub nocny oraz dwie sale kinowo-teatralne.

Zapowiada się też atrakcyjne zaplecze konferencyjno-eventowe. W hotelu jest około 58 sal konferencyjnych oraz duża sala kongresowa na 2500-4000 osób, z ogromnym ekranem LED i widokiem na morze. Łącznie około 26 tys. m².

Kiedy otwarcie Hotelu Gołębiewski w Pobierowie?

Wielkie otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie zaplanowane jest na 26 czerwca 2026. Cały obiekt jest już praktycznie gotowy. Ruszyły pierwsze rezerwacje 500 dostępnych pokoi.

Pokój z widokiem na morze w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Ile kosztuje noc w hotelu Gołębiewskim w Pobierowie?

Pobyt w nowym Hotelu Gołębiewski w Pobierowie zdecydowanie będzie należał do najdroższych nad polskim morzem. Z analizy systemu rezerwacyjnego wynika, że ceny noclegów mocno zależą od terminu, standardu pokoju oraz widoku. Najtańsze pokoje w okresie otwarcia i podczas pierwszych wakacyjnych weekendów kosztują około 1600 zł za noc.

Przykładowo, na początku lipca za standardowy pokój dwuosobowy w środku tygodnia trzeba zapłacić około 1396 zł za dobę. Pokój z widokiem na Bałtyk jest jeszcze droższy (1467 zł), a ceny luksusowych apartamentów sięgają nawet ponad 4 tys. zł za noc.

W szczycie sezonu stawki rosną jeszcze bardziej. W lipcowe weekendy ceny standardowych pokoi przekraczają 1800 zł za dobę, natomiast najbardziej ekskluzywne apartamenty mogą kosztować nawet ponad 5500 zł za jedną noc. Na końcową cenę wpływa również wybrana opcja rezerwacji i wysokość zadatku.

Prawdziwą skalę cen widać szczególnie przy dłuższych rodzinnych wakacjach. Z dostępnych rezerwacji wynika, że sześciodniowy pobyt pod koniec lipca dla dwóch dorosłych i dziecka może kosztować ponad 11 tys. zł już za standardowy pokój.

Jeszcze drożej robi się w przypadku apartamentów. Za rodzinny pobyt w bardziej luksusowym standardzie trzeba zapłacić nawet ponad 26 tys. zł. Krótkie weekendowe wyjazdy również mocno obciążają budżet. W wakacje ceny dla trzech osób sięgają około 4 tys. zł, choć po sezonie potrafią spaść nawet o kilkaset złotych. Wszystko pokazuje, jak mocno ceny nad Bałtykiem zależą od sezonu i terminu wyjazdu.

Hotel Gołębiewski Pobierowo - rezerwacje wakacje 2026

W cenie pokoju hotelowego jest śniadanie i drugi posiłek do wyboru:

obiad - codziennie 13.30 - 16.00

- codziennie 13.30 - 16.00 kolacja - codziennie 18.30 - 21.00

Również pupile są mile widziani. Opłata za zwierzę do 10 kg 150 zł, powyżej 250 zł.

Jak dojechać do hotelu Gołębiewski w Pobierowie?

Hotel Gołębiewski powstał w miejscowości Pobierowo w województwie zachodniopomorskim, w gminie Rewal. Obiekt znajduje się przy ul. Frontowej 1. Przykładowo, samochodem z Warszawy do Pobierowa jest około 550-600 km w zależności od wybranej trasy. Przejazd zajmuje zwykle od 6 do 8 godzin.

Do Pobierowa nie da dojechać się bezpośrednio pociągiem, ponieważ miejscowość nie ma stacji kolejowej. Najbliższa stacja znajduje się m.in. w Kamieniu Pomorskim (25-30 km) i Gryficach (25 km), skąd trzeba przesiąść się do autobusu lub busa.

Hotel Gołębiewski Pobierowo - rezerwacje 2026

Rezerwacji pobytu w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie można dokonać przez oficjalny system rezerwacyjny dostępny na stronie golebiewski.premiumhotel.pl.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie - rekrutacja

Rekrutacja do hotelu Gołębiewski w Pobierowie cały czas trwa i wygląda na jedną z największych akcji zatrudnieniowych nad polskim morzem w 2026 roku. Poszukiwani są pracownicy do wielu działów, m.in.:

recepcjoniści,

pokojówki i pokojowi,

kucharze,

pomoc kuchenna,

kelnerzy,

barmani,

pracownicy pralni,

pracownicy ochrony,

cukiernicy i piekarze,

sushi masterzy,

specjaliści ds. realizacji wydarzeń,

specjaliści ds. kadr i płac.

Budowa hotelu w Pobierowie trwała ponad 5 lat

Za inwestycję odpowiada Holding Gołębiewski (sieć hoteli Gołębiewski). Teren pod budowę został kupiony w 2017 roku. Prace budowlane wystartowały z początkiem 2018 roku. Pierwotne plany zakładały szybkie otwarcie hotelu, nawet w sezonie 2020, ale pojawiły się opóźnienia związane m.in. z pandemią, organizacją prac, itp. W 2022 roku media branżowe donosiły, że inwestor prowadzi budowę bez jednego generalnego wykonawcy (model „własnymi siłami” + podwykonawcy), co wpłynęło na wydłużenie budowy . Obecnie inwestycja jest już zakończona i czeka na otwarcie, które odbędzie się 26 czerwca 2026.