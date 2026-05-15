Przeprowadzka do Polski za pracą i nowym życiem wcale nie jest tak prosta: nowy dokument obnaża problemy pracowników z Unii Europejskiej

Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
dzisiaj, 11:33
Swobodny przepływ osób w Unii Europejskiej to fundament, który w teorii powinien gwarantować bezproblemową pracę w każdym kraju członkowskim. Rzeczywistość bywa jednak zgoła inna, zwłaszcza gdy przyjrzymy się doświadczeniom osób decydujących się na zawodową ścieżkę w Polsce. Nowy raport przygotowany na zlecenie MRPiPS odsłania nieznane oblicze wyzwań, z jakimi mierzą się pracownicy z innych państw unijnych. Czy biurokracja i brak informacji są w stanie zniechęcić do polskiego rynku pracy? Poznaj kluczowe wnioski z dokumentu, który analizuje, co tak naprawdę hamuje potencjał naszych unijnych sąsiadów.

Choć dyskusja o migrantach zarobkowych w Polsce najczęściej koncentruje się na osobach spoza Unii Europejskiej, istnieje specyficzna grupa, której doświadczenia są często pomijane. Mowa o obywatelach państw członkowskich UE, którzy zdecydowali się na podjęcie zatrudnienia w naszym kraju. Raport jasno wskazuje, że mimo przynależności do wspólnej strefy ekonomicznej, proces przeniesienia swojej kariery do Polski wiąże się z szeregiem trudności, które często umykają uwadze decydentów.

Raport w wersji angielskiej pn. Workers migrating to Poland from other EU Member States

Labirynt przepisów, czyli bariery formalne

Głównym wnioskiem płynącym z opracowania jest fakt, że "swobodny przepływ" w praktyce napotyka na liczne bariery administracyjne. Pracownicy z UE, chcący zasilić polski rynek pracy, zderzają się ze skomplikowaną rzeczywistością prawną. Wskazano na kilka kluczowych obszarów problemowych:

  • Zawiłość procedur: procesy administracyjne okazują się dla wielu przyjezdnych niejasne, co zniechęca do finalizacji formalności.
  • Brak rzetelnych informacji: pracownicy często nie wiedzą, gdzie szukać wsparcia oraz jakie dokładnie kroki prawne muszą podjąć, by w pełni legalnie i stabilnie funkcjonować na naszym rynku.
  • Problemy z weryfikacją kwalifikacji: uznawanie dyplomów i uprawnień zawodowych zdobytych w innych krajach członkowskich wciąż stanowi istotną przeszkodę, która blokuje szybkie wejście specjalistów na polski rynek pracy.

Dokument zwraca uwagę nie tylko na suche przepisy, ale także na praktyczne aspekty życia w Polsce. Dla wielu unijnych pracowników bariera językowa oraz ograniczony dostęp do systemowego wsparcia w zakresie integracji to przeszkody, z którymi muszą radzić sobie na własną rękę.

W raporcie podkreślono, że brak spójnego systemu ułatwiającego adaptację sprawia, iż potencjał wykwalifikowanych pracowników z UE nie jest w pełni wykorzystywany. Problemy z rynkiem mieszkaniowym, dostępem do informacji o prawach pracowniczych oraz konieczność przebijania się przez urzędnicze bariery sprawiają, że Polska dla wielu osób staje się wyzwaniem, zamiast być atrakcyjną alternatywą zawodową.

Raport nie kończy się jedynie na diagnozie problemów. Autorzy opracowania sugerują konkretne kierunki działań, które mają na celu usprawnienie procesu przyciągania i zatrzymywania pracowników z Unii Europejskiej. Kluczowe rekomendacje obejmują:

  1. uproszczenie procedur: Konieczna jest optymalizacja ścieżek administracyjnych, aby stały się one bardziej przejrzyste i przyjazne dla obywateli UE.
  2. lepsza informacja: Stworzenie łatwo dostępnych kanałów komunikacji, które w przystępny sposób wyjaśnią zasady pracy i życia w Polsce.
  3. instytucjonalne wsparcie: Wzmocnienie systemów wsparcia w procesie integracji, co pozwoliłoby pracownikom szybciej odnaleźć się w nowym środowisku zawodowym i społecznym.
  4. promocja rynku pracy: Aktywne działania na rzecz budowania wizerunku Polski jako miejsca otwartego na specjalistów z innych krajów Wspólnoty.

Jak czytamy na stronie MRPiPS: Propozycje działań, które można podjąć: Przygotowanie spójnego zestawu prostych materiałów informacyjnych o polskim systemie rynku pracy i zabezpieczenia społecznego, adresowanych w pierwszej kolejności do pracowników mobilnych z UE, ale użytecznych także dla innych cudzoziemców. Za koordynację tego zadania powinno odpowiadać przede wszystkim Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy m.in. z ZUS czy Państwową Inspekcją Pracy (PIP). Istotne w tym kontekście byłoby włączenie tych materiałów do swoich standardowych kanałów komunikacji instytucji państwowych (PIP, ZUS i inne) – stron internetowych, infolinii, punktów obsługi – udostępnienie ich pracodawcom oraz dbanie o ich aktualizację.

Nowy raport to sygnał ostrzegawczy dla rynku pracy. Choć Polska potrzebuje rąk do pracy i wysokiej klasy specjalistów, stworzenie odpowiednich warunków dla obywateli Unii Europejskiej wymaga zmiany podejścia. Zamiast liczyć na to, że przynależność do UE automatycznie rozwiąże wszystkie problemy, niezbędne jest odważne wdrożenie rekomendacji wskazanych w dokumencie. Uproszczenie biurokracji, rzetelna informacja i realne wsparcie w integracji – to fundamenty, na których należy budować otwarty i konkurencyjny rynek pracy, przyjazny dla sąsiadów z Unii.

ŹRÓDŁO: CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Raport w wersji angielskiej pn. Workers​ migrating to​ Poland​ from​ other​ EU​ Member​ States

Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
