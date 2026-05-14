Gen. dyw. Karol Molenda: Liczba ataków jest największa w UE

Na pewno nie ma stanu pokoju. Liczba ataków na naszą infrastrukturę jest jedną z największych w UE, jak nie na świecie – ocenił w Radiu ZET gen. dyw. Karol Molenda. Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni wyznaje: W tamtym roku mieliśmy ponad 7 tys. incydentów, które obsłużyliśmy - to są ataki, które się zmaterializowały. Maili phishingowych na żołnierzy Wojska Polskiego było ponad 4 mln – mówi wojskowy. Generał podaje, że żołnierze Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w celach operacyjnych działają w trybie 24/7. Od 1 stycznia 2020 roku w sposób nieprzerwany działa dyżurka. Jak sobie policzymy liczbę incydentów przez liczbę godzin, to mamy zaangażowanie w obsługę co 1-2h - wyjasnia.

Kto atakuje najczęściej? "Monitorujemy 20 grup"

Wojskowy został zapytany, kto atakuje najczęściej? To są specjalne grupy, które działają pod egidą zazwyczaj obcych służb specjalnych, ale też sponsorowane przez kraje i mają kilka celów: szpiegostwo, ale też zostawianie sobie przyczółków w infrastrukturze, żeby uzyskać efekty w przyszłości. Jeśli chodzi o infrastrukturę wojskową i krytyczną – w większości przypadków są to ataki grup wyszukanych, hakerskich, które działają po to, by uzyskać efekt i to nie jest efekt finansowy. Cyberprzestępczy – ich celem są środki finansowe – tłumaczy dowódca cyberwojsk. Ekspert wyjasnia, że "w interakcję" wchodzą z nami specjaliści, którzy są "dobrze sponsorowani i mają zadanie wejść do infrastruktury, uzyskać konkretny efekt i wróć". Prowadzący program zapytał generała o to z jakich krajów pochodzą ataki. W chwili obecnej monitorujemy ok. 20 różnych grup. W większości są rosyjskie, finansowane przez Federację Rosyjską lub Białoruś – odpowiedział Molenda.