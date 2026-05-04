Zmiany, nad którymi pracuje Ministerstwo Obrony Narodowej mają ujednolicić przepisy dotyczące wymaganego stażu pracy do emerytury w różnych służbach. Obecnie zatrudnieni w Służbie Celnej i Służbie Celno-Skarbowej nie mogą korzystać z preferencyjnych warunków, jakie obejmują funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej.

Emerytura po 15 latach pracy w służbach mundurowych

MON chce uporządkować i ujednolicić zasady dotyczące kilku różnych służb mundurowych tak, by ci, którzy w istocie wykonują podobny rodzaj obowiązków, mogli korzystać z takich samych przywilejów.

Obecnie część funkcjonariuszy może przejść na emeryturę już po 15 latach służby, inni muszą zgromadzić 25-letni staż pracy. Projekt MON przewiduje, że także funkcjonariusze Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej mogliby przejść na emeryturę po 15 latach, tak samo jak zatrudnieni w Policji, Straży Granicznej czy ABW.

Obecne przepisy nie pozwalają na przejście na emeryturę żołnierzom powołanym po 31 grudnia 2012 r.

Koniec podwójnych świadczeń

Projekt dotyczący zmian w emeryturach służb mundurowych przewiduje również ujednolicenie zasad dotyczących pobierania emerytury wojskowej przez osoby, które po przejściu na emeryturę zdecydowały się wrócić do służby w Służbie Celno-Skarbowej. Prowadziło to do jednoczesnego pobierania świadczenia i uposażenia.

Emerytury wojskowe należą do najwyższych w Polsce. Średnie świadczenie wojskowe to około 6,4 tys. zł brutto miesięcznie, jednak w przypadku starszych oficerów jest to już ponad 8,2 tys. zł. Nie od dziś kontrowersje budzi nie tylko sama ich wysokość lecz także preferencyjne warunki dotyczące możliwości przejścia na emeryturę po kilkunastu latach służby. Proponowane zmiany mają ujednolicić przepisy i wyrównać dysproporcje.