Tańsze paliwo dla rodzin z dziećmi. Nawet kilkanaście groszy mniej na litrze w stosunku do ceny regulowanej

Dominika Górtowska
dzisiaj, 18:14
Rodzinom, które wychowują trójkę dzieci przysługują zniżki na paliwo
Rodzinom, które wychowują trójkę (a w szczególnych przypadkach dwójkę) dzieci przysługują zniżki na tankowanie. Choć takie rabaty są dostępne na najpopularniejszych stacjach paliw, często bywają niewykorzystywane z powodu braku wiedzy o tej możliwości. To spora strata, ponieważ dzięki nim można obniżyć koszty tankowania o kilkanaście groszy na każdym litrze paliwa w stosunku do ceny regulowanej.

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski system zniżek i ulg, z którego mogą korzystać rodziny wielodzietne w różnych instytucjach – zarówno publicznych, jak i prywatnych. Przysługuje ona rodzicom wychowującym co najmniej troje dzieci, a jej zadaniem jest odciążenie domowego budżetu oraz ułatwienie codziennego funkcjonowania poprzez zmniejszenie wydatków na usługi i produkty.

Kto może korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać określone grupy osób, w szczególności:

  • rodzice (w tym także rodzice zastępczy) oraz opiekunowie prowadzący rodzinne domy dziecka, którzy obecnie lub w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci,
  • dzieci do ukończenia 18 lat, a jeśli kontynuują naukę – do 25. roku życia,
  • dzieci z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na wiek.

W szczególnych przypadkach Karta Dużej Rodziny przysługuje także rodzinom z dwójką dzieci

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także wtedy, gdy trzecie dziecko w rodzinie zmarło – bez względu na to, jak długo żyło i w jakim momencie doszło do jego śmierci. Może to dotyczyć zarówno dziecka, które żyło tylko kilka dni, jak i takiego, które odeszło wiele lat temu, nawet kilkadziesiąt. W efekcie rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, zachowują uprawnienie do Karty, nawet jeśli obecnie wychowują mniejszą liczbę dzieci lub nie mają ich już na utrzymaniu.

Jakie zniżki przysługują z Kartą Dużej Rodziny?

Zakres benefitów przysługujących posiadaczom Karty Dużej Rodziny jest bardzo szeroki i stale się rozszerza. Program obejmuje zarówno instytucje publiczne, jak i firmy prywatne. Do najczęściej wykorzystywanych ulg należą m.in.:

  • 37% zniżki na przejazdy kolejowe w ofercie „Rodzina” u przewoźnika PKP Intercity,
  • tańsze wejściówki do muzeów, teatrów, parków narodowych oraz na wydarzenia kulturalne,
  • niższe ceny w aptekach, salonach optycznych i prywatnych placówkach medycznych,
  • promocje w popularnych sieciach handlowych, takich jak Carrefour, Lidl czy Empik,
  • specjalne oferty w restauracjach, hotelach, na stacjach paliw oraz w sklepach odzieżowych.

Tańsze paliwo z Kartą Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać nie tylko z ulg w instytucjach kultury czy sklepach, ale także ze zniżek na paliwo. Wybrane sieci stacji oferują niższe ceny benzyny, oleju napędowego i LPG, a także dodatkowe promocje na usługi, takie jak myjnia czy oferta gastronomiczna. Dzięki temu rodziny wielodzietne – w tym również seniorzy posiadający Kartę – mogą realnie ograniczyć koszty związane z użytkowaniem samochodu. Rabat naliczany jest po okazaniu Karty przed płatnością, a jego wysokość zależy od konkretnej sieci.

  • Orlen – 8 gr rabatu na litr paliw standardowych (EFECTA 95, EFECTA Diesel, LPG) oraz 10 gr na paliwa premium (VERVA 98 i ON). Dodatkowo 20% zniżki na ofertę Stop Cafe i usługi myjni.
  • Shell – 8 gr mniej na litrze paliw Shell FuelSave 95 i Diesel oraz 3 gr rabatu na Shell AutoGas. Dodatkowo 20% zniżki na wybrane produkty spożywcze.
  • Circle K – 8 gr zniżki na paliwa podstawowe (Miles® 95, Miles® Diesel, SupraGas LPG) oraz nawet do 15 gr na paliwa premium (MilesPLUS® 95/98, MilesPLUS® Diesel i diesel arktyczny). Dodatkowo 25% rabatu na myjnię oraz 20% na wybrane produkty gastronomiczne, w tym kawę i dania na ciepło.
  • Circle K Express – 5 gr rabatu na litr paliw podstawowych (Miles 95, Miles Diesel, SupraGas) oraz 10 gr na paliwa premium (MilesPLUS 95, Miles 98).
