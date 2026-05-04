Zaskakująca nowość dla podróżnych robiących zakupy na wrocławskim lotnisku

Podróżni zyskali dostęp nie tylko do szerokiego wachlarza produktów, ale przede wszystkim możliwość szybkich zakupów tuż przed wylotem.

Nowe miejsce na mapie Wrocławskiego terminalu będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem. Żabka od prawie 10 lat rozwija obecność w miejscach o dużym natężeniu ruchu pasażerskiego – od dworców kolejowych i autobusowych, przez stacje metra, paliw i MOP-y przy eskach i autostradach.

– Na lotnisku we Wrocławiu postawiliśmy na format Żabka Nano, który pozwala efektywnie wykorzystać przestrzeń i umożliwia szybkie zakupy niezależnie od pory dnia. Pasażerowie lecący na wakacje czy w podróż służbową mogą w jednej chwili zaopatrzyć się np. w świeżą kanapkę i zabrać ją na pokład samolotu – mówi Paweł Grabowski, Director of Digital B2B, Żabka Future.

Szybkie zakupy w podróży: sklep 24/7

Sklep, zlokalizowany przy wejściu do ogólnodostępnej części terminala, pozwala podróżnym robić zakupy bez kolejek i o każdej porze.

Żabka Nano o powierzchni 25 m² została zaprojektowana zgodnie z zasadami ergonomii. Przestrzeń sklepu została wkomponowana w przestrzeń portu i design wpisujący się w nowoczesną architekturę wrocławskiego terminala.

Ze sklepu mogą skorzystać również osoby nie zarejestrowane w aplikacji Żappka. Do lotniskowego Nano można dostać się analogicznie jak z innych sklepów autonomicznych Żabki po użyciu karty płatniczej. W procesie zakupów nie trzeba skanować produktów.

Cały proces oparty jest na technologii partej na systemie kamer i sztucznej inteligencji, co oznacza brak konieczności skanowania. Atutem tego rozwiązanie jest możliwość szybkiego dokonania zakupów, w razie, gdyby podczas zakupów zaskoczył komunikat dotyczący lotu.

Szybkie zakupy na lotnisko: dla każdego to, czego potrzebuje przed, w i po podróży

Asortyment dostosowano do potrzeb podróżnych w ruchu. Klienci znajdą tu m.in. szeroki asortyment produktów marek własnych Żabki, w tym napoje Wycisk, Foodini i Good Mood.

Także kanapki Tomcio Paluch i sałatki Dobra Karma, a także słodkie i słone przekąski oraz sushi. Uzupełnieniem oferty są kosmetyki przydatne w czasie podróży. W punkcie obowiązują dedykowane promocje. Wśród nich są zestawy np. „bagietka+batonik” czy wielosztuki. Podczas zakupów klienci mogą także zbierać punkty lojalnościowe – żappsy.

Rozwiązania dla pracowników

Uzupełnieniem oferty na lotnisku we Wrocławiu są automaty vendingowe Żabki. Te akurat znajdują się w strefach ,,służbowych” i są dostępne i przeznaczone dla pracowników obsługi lotniska. Podobne rozwiązania, obecnie znajdują się w fazie pilotażu i są umieszczone w lokalizacjach, takich jak zakłady produkcyjne czy centra logistyczne – charakteryzujących się wysoką dynamiką ruchu. Obecnie działa blisko 50 takich urządzeń, a vendingi Żabki oferują asortyment kanapek, sałatek, dań gotowych, przekąsek, napojów oraz kawy. My czekamy na kolejne formaty sklepów Żabka w innych lotniskowych lokalizacjach.