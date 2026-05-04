Kompetencje AI pracowników w małej firmie: nie jest dobrze z umiejętnością korzystania ze sztucznej inteligencji

Jednocześnie widać wyraźną zmianę jakościową. Zdanych Pracuj.pl wynika, że udział ogłoszeń zawierających odniesienia do AI wzrósł z 0,72% do 1,34% rok do roku – czyli o blisko 86%.

Paradoksalna sytuacja: spada liczba ofert a potrzeba więcej pracowników z kompetencjami sztucznej inteligencji - AI

W liczbach bezwzględnych oznacza to wzrost z około 3,2 tys. do ponad 5,7 tys. ofert pracy.

To tzw. paradoks rynku pracy – mniej ofert, ale wyraźnie więcej wymagań związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Sektor MŚP pozostaje fundamentem polskiego rynku pracy – odpowiadał za 56% wszystkich ogłoszeń w 2025 roku. Mimo spadku liczby ofert o 2,7% (z 440 050 do 428 041), jego znaczenie pozostaje stabilne.

Analityka jako nowe minimum jakie musi wypełnić pracownik

Sztuczna inteligencja przestaje być w MŚP osobnym obszarem i coraz częściej pełni rolę narzędzia zwiększającego produktywność na stanowiskach operacyjnych. Jednocześnie rośnie znaczenie pracy z danymi – zapotrzebowanie na kompetencje analityczne wzrosło o 1,83% rok do roku.

Ze względu na zmiany w prawie, wchodzenie w życie kolejnych etapów dyrektywy NIS 2 (Network and Informations Systems Directive PE i RE (UE) 2022/2555 z 14 XII 2022) stopniowo aż do roku 2028 jest pole do wzrostu zapotrzebowania na pracowników z kompetencjami w zakresie sztucznej inteligencji. W branżach od finansowej po hurtownie i firmy kurierskie.

Zmienia się także język ogłoszeń – coraz częściej pojawiają się odniesienia do automatyzacji, analizy danych i sztucznej inteligencji.

W praktyce oznacza to przesunięcie oczekiwań wobec pracowników: firmy szukają osób, które nie tylko wykonują zadania, ale potrafią interpretować dane i podejmować trafne decyzje.

Rynek pracy wskazuje gdzie zmiana zachodzi najszybciej:

Najwyraźniej widać ją w obszarach, w których AI bezpośrednio przekłada się na efektywność pracy i wynik biznesowy: IT i administracja – automatyzacja procesów i wsparcie pracy z kodem

Marketing i e-commerce – personalizacja i analiza danych

Sprzedaż – scoring leadów i obsługa zapytań

Kreacja – wykorzystanie narzędzi generatywnych

Wyzwanie z AI gdy 1 na 3 firmy MŚP potrzebuje pilnie wsparcia

Mimo dynamicznych zmian raport wskazuje istotne wyzwanie: co trzecia firma z sektora MŚP nadal mierzy się z brakami kompetencji cyfrowych.

To tzw. „cyfrowy mur”, który może ograniczać ich konkurencyjność. W praktyce oznacza to rosnącą lukę między tempem zmian a przygotowaniem organizacji.

Kluczową rolę odgrywa tu edukacja oparta na realnych zastosowaniach oraz dostęp do narzędzi, które można wdrażać bez dużych inwestycji. W 2026 roku „znajomość AI” przestaje być deklaracją, a staje się zestawem konkretnych umiejętności. Pracodawcy coraz częściej oczekują zdolności do pracy z narzędziami AI.

Kluczową kompetencją i umiejętnościami jakie musi wykazać w zakresie AI pracownik są: zdolność analizy danych oraz krytycznej oceny wyników generowanych przez technologię. Ostatnie ma szczególne znaczenie, gdy przepisy prawa wymagają od firm konkretnych działań i ich raportowania, np. wynikających z wspomnianej NIS 2, która weszła w życie z początkiem kwietnia 2026.

Pracownik jakiego oczekuje rynek pracy w dobie AI

AI zmienia sposób wykonywania codziennej pracy. To właśnie te kompetencje będą w najbliższych latach coraz silniej wpływać na pozycję pracowników na rynku pracy. Raport „AI w MŚP w Polsce 2026” opiera się na analizie danych Pracuj.pl z lat 2024–2025.

Opracowanie przygotowane przez Google analizuje zmiany w treściach ogłoszeń oraz ewolucję kompetencji w sektorze MŚP.