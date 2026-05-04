Forsal logo

Kompetencje AI pracowników w małej firmie: nie jest dobrze z umiejętnością korzystania ze sztucznej inteligencji

Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 07:49
MŚP: rynek pracy decyduje jakie kompetencje powinien mieć pracownik w zakresie AI
MŚP: rynek pracy decyduje jakie kompetencje powinien mieć pracownik w zakresie AI/Forsal.pl
Raport „AI w MŚP w Polsce 2026”, opracowany przez Google na podstawie danych portalu Pracuj.pl, pokazuje, jak zmieniają się wymagania wobec pracowników w małych i średnich firmach. Choć liczba ofert pracy w tym segmencie nieznacznie spadła, zapotrzebowanie na kompetencje związane ze sztuczną inteligencją niemal się podwoiło.

Jednocześnie widać wyraźną zmianę jakościową. Zdanych Pracuj.pl wynika, że udział ogłoszeń zawierających odniesienia do AI wzrósł z 0,72% do 1,34% rok do roku – czyli o blisko 86%.

Paradoksalna sytuacja: spada liczba ofert a potrzeba więcej pracowników z kompetencjami sztucznej inteligencji - AI

W liczbach bezwzględnych oznacza to wzrost z około 3,2 tys. do ponad 5,7 tys. ofert pracy.
To tzw. paradoks rynku pracy – mniej ofert, ale wyraźnie więcej wymagań związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Sektor MŚP pozostaje fundamentem polskiego rynku pracy – odpowiadał za 56% wszystkich ogłoszeń w 2025 roku. Mimo spadku liczby ofert o 2,7% (z 440 050 do 428 041), jego znaczenie pozostaje stabilne.

Analityka jako nowe minimum jakie musi wypełnić pracownik

Sztuczna inteligencja przestaje być w MŚP osobnym obszarem i coraz częściej pełni rolę narzędzia zwiększającego produktywność na stanowiskach operacyjnych. Jednocześnie rośnie znaczenie pracy z danymi – zapotrzebowanie na kompetencje analityczne wzrosło o 1,83% rok do roku.
Ze względu na zmiany w prawie, wchodzenie w życie kolejnych etapów dyrektywy NIS 2 (Network and Informations Systems Directive PE i RE (UE) 2022/2555 z 14 XII 2022) stopniowo aż do roku 2028 jest pole do wzrostu zapotrzebowania na pracowników z kompetencjami w zakresie sztucznej inteligencji. W branżach od finansowej po hurtownie i firmy kurierskie.

Zmienia się także język ogłoszeń – coraz częściej pojawiają się odniesienia do automatyzacji, analizy danych i sztucznej inteligencji.
W praktyce oznacza to przesunięcie oczekiwań wobec pracowników: firmy szukają osób, które nie tylko wykonują zadania, ale potrafią interpretować dane i podejmować trafne decyzje.

Rynek pracy wskazuje gdzie zmiana zachodzi najszybciej:

  • Najwyraźniej widać ją w obszarach, w których AI bezpośrednio przekłada się na efektywność pracy i wynik biznesowy: IT i administracja – automatyzacja procesów i wsparcie pracy z kodem
  • Marketing i e-commerce – personalizacja i analiza danych
  • Sprzedaż – scoring leadów i obsługa zapytań
  • Kreacja – wykorzystanie narzędzi generatywnych

Wyzwanie z AI gdy 1 na 3 firmy MŚP potrzebuje pilnie wsparcia

Mimo dynamicznych zmian raport wskazuje istotne wyzwanie: co trzecia firma z sektora MŚP nadal mierzy się z brakami kompetencji cyfrowych.
To tzw. „cyfrowy mur”, który może ograniczać ich konkurencyjność. W praktyce oznacza to rosnącą lukę między tempem zmian a przygotowaniem organizacji.

Kluczową rolę odgrywa tu edukacja oparta na realnych zastosowaniach oraz dostęp do narzędzi, które można wdrażać bez dużych inwestycji. W 2026 roku „znajomość AI” przestaje być deklaracją, a staje się zestawem konkretnych umiejętności. Pracodawcy coraz częściej oczekują zdolności do pracy z narzędziami AI.
Kluczową kompetencją i umiejętnościami jakie musi wykazać w zakresie AI pracownik są: zdolność analizy danych oraz krytycznej oceny wyników generowanych przez technologię. Ostatnie ma szczególne znaczenie, gdy przepisy prawa wymagają od firm konkretnych działań i ich raportowania, np. wynikających z wspomnianej NIS 2, która weszła w życie z początkiem kwietnia 2026.

Pracownik jakiego oczekuje rynek pracy w dobie AI

AI zmienia sposób wykonywania codziennej pracy. To właśnie te kompetencje będą w najbliższych latach coraz silniej wpływać na pozycję pracowników na rynku pracy. Raport „AI w MŚP w Polsce 2026” opiera się na analizie danych Pracuj.pl z lat 2024–2025.
Opracowanie przygotowane przez Google analizuje zmiany w treściach ogłoszeń oraz ewolucję kompetencji w sektorze MŚP.

Taksówki bez kierowców. Uber się szykuje i teraz już wyposaży kierowców w czujniki do zbierania danych
Taksówki bez kierowców. Uber się szykuje i teraz już wyposaży kierowców w czujniki do zbierania danych
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKompetencje AI pracowników w małej firmie: nie jest dobrze z umiejętnością korzystania ze sztucznej inteligencji »
Tematy: Sztuczna inteligencjapracownikAIMŚP
Powiązane
Tesla
Tesla wdraża system samochodu bez kierowcy
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin gotowych do masowej ewakuacji ludności
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin gotowych do masowej ewakuacji ludności
ceny paliw, ropa, rząd, paliwo, limit
Koniec limitu cen na stacjach paliw w całej Polsce. Droższe paliwo od tego momentu
Uważajcie na to bardzo popularne mięso. Nawet niewielka porcja doszczętnie niszczy jelita
Uważajcie na to bardzo popularne mięso. Nawet niewielka porcja doszczętnie niszczy jelita
zmiana czasu, zmiana czasu na zimowy, czas zimowy, kiedy zmiana czasu, Unia Europejska
Koniec ze zmianą czasu w Polsce – nie trzeba będzie przestawiać zegarków z drugiej na trzecią w nocy. Czy Polska może wyłamać się z europejskiego systemu zmiany czasu?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj