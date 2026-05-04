Co dalej z podwyżkami dla nauczycieli? Samorządowcy stawiają warunki

Aleksandra Kiełczykowska
dzisiaj, 06:00
Co dalej z podwyżkami nauczycieli? Samorządowcy stawiają warunki/Shutterstock
ZNP już pięć lat temu złożyło w Sejmie swój projekt, który dotyczył powiązania pensji nauczycielskich ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Jednak pomimo zmiany władzy inicjatywa utknęła w Sejmie. W kwietniu prezes ZNP zaapelował do rządzących o dalsze zajęcie się inicjatywą nauczycieli.

ZNP złożył w Sejmie projekt „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli” ws. powiązania wysokości wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce jeszcze w 2021 roku. Od tego czasu, po przejęciu władzy przez koalicję 15 października, projekt trafił na pierwsze czytanie i "utknął" na komisji.

Minęły dwa lata od pierwszego czytania projektu a Sejm nie pracuje nad inicjatywą ZNP mimo zapewnień, że prace zostaną przyspieszone – mówił na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Przypomniał, że obietnice dalszego procedowania projektu w 2024 roku złożył premier Donald Tusk, a w 2025 roku - ministra edukacji Barbara Nowacka.

Prezes ZNP z apelem do rządzących

Domagamy się realizacji obietnic złożonych przez premiera na 43. Zjeździe ZNP w listopadzie 2024 r. Żądamy natychmiastowego podjęcia prac nad inicjatywą ZNP ws. wynagrodzeń. Apelujemy o zmiany w nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych - mówił w kwietniu Broniarz.

Jednak co ważne, jeśli zmiany miałyby obowiązywać od przyszłego roku, to musi to być uwzględnione w projekcie budżetu na 2027 rok. Projekt ten musi zostać przedstawiony jeszcze przed wakacjami na Radzie Dialogu Społecznego. RDS to jedno z najważniejszych forum w Polsce. Ma charakter dialogu trójstronnego. W jego ramach współpracuje strona pracowników, pracodawców i strona rządowa.

Domagamy się także zmiany wysokości progów podatkowych dla nauczycieli pracujących na dwóch etatach – mówiła Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP.

Chodzi o to, że nauczyciele pracują na dwóch, czy na półtora etatu z powodu braków kadrowych. Z tego powodu przekraczają drugi próg podatkowy, a w związku z tym, muszą zapłacić większy podatek.

Czego oczekują nauczyciele?

Zgodnie z postulatem przedstawionym przez Urszulę Woźniak kwota zmniejszająca podatek powinna zostać podniesiona do 7 tys. zł. Zaproponowano, by I próg podatkowy wynosił 60 tys. zł, natomiast II próg 170 tys. zł.

Inicjatywa ZNP została wniesiona do Sejmu w 2021 r. i trafiła do sejmowej „zamrażarki”, decyzją ówczesnej marszałek Elżbiety Witek. Jej pierwsze czytanie odbyło się w styczniu 2024 roku, ale od tego czasu nadal nie toczą się prace w Sejmie.

