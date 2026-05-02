Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) odpowiada nie tylko za budowę i utrzymanie dróg, lecz także za ich otoczenie - m.in. chodniki, obiekty inżynierskie (np. mosty i tunele) czy urządzenia poprawiające bezpieczeństwo. W zakres tych obowiązków wchodzi również utrzymanie czystości.

GDDKiA: odpady przy drogach realnym zagrożeniem

Jak wskazała GDDKiA, problem obejmuje zarówno śmieci wyrzucane przez kierowców – butelki, puszki czy opakowania po jedzeniu – jak i odpady wielkogabarytowe, gruz, porzucone wraki pojazdów, a nawet dzikie wysypiska.

Zalegające przy drogach odpady nie tylko szpecą krajobraz, ale mogą stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zakłócać działanie systemów odwodnienia. Szczególnie niebezpieczne – w ocenie GDDKiA – są przedmioty pozostawiane na jezdniach i poboczach. Chodzi m.in. o elementy uszkodzonych pojazdów, butelki czy puszki.

Za co odpowiada GDDKiA? Apel do kierowców

GDDKiA odpowiada za utrzymanie ok. 17,8 tys. km dróg krajowych, a wraz z drogami serwisowymi ponad 22 tys. km tras. W części województw roczne koszty sprzątania przekroczyły 10 mln zł.

GDDKiA podkreśla, że ograniczenie tych wydatków zależy w dużej mierze od zachowania użytkowników dróg. Zaapelowała o wyrzucanie odpadów do koszy dostępnych na Miejscach Obsługi Podróżnych i parkingach lub zabieranie ich ze sobą.