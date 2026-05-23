Forsal logo

Niemiecka prasa ostro o Trumpie. „Zrywa z zasadą NATO: jeden za wszystkich”

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 12:10
Donald Trump
„Sueddeutsche Zeitung”: Trump zrywa w NATO z zasadą „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”/PAP/EPA
„Süddeutsche Zeitung” ocenia, że prezydent USA Donald Trump odchodzi od dotychczasowej zasady obowiązującej w NATO „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Według dziennika decyzje dotyczące rozmieszczenia amerykańskich wojsk mają być podejmowane w oparciu o osobiste sympatie, a nie przesłanki strategiczne, co – jak pisze gazeta – sprawia, że żołnierze są traktowani jak forma politycznej nagrody.

Zerwanie z zasadą „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”

„To, czy w Europie jest 80 tys. czy 90 tys. amerykańskich żołnierzy, czy w koszarach w Niemczech stacjonuje 30 tys. czy 35 tys. z nich i czy 5 tys. zostanie przesuniętych do Polski czy zostanie w Teksasie, z punktu widzenia zdolności obronnych Europy jest sprawą drugorzędną” – pisze niemiecki dziennik w opublikowanym w sobotę komentarzu.

Obecność amerykańskich oddziałów w Europie ma inny cel: od powstania NATO były one „widocznym dowodem na to, że urzędujący prezydent USA ma polityczną wolę wypełnienia wobec Europy zobowiązania o udzieleniu jej pomocy w przypadku rosyjskiego ataku” - podkreśla.

Osobiste sympatie zamiast strategii obronnej

„SZ” przypomina o zasadzie „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”, zapisanej w art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego i skonkretyzowanej poprzez obecność wojskową USA w Europie do „Ameryka za wszystkich”. „Obecny rząd w Waszyngtonie w sposób fundamentalny zrywa z tą polityką” – ocenia gazeta.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio twierdzi, że Stany Zjednoczone są zainteresowane NATO tylko dlatego, że dzięki Sojuszowi mają dostęp do baz wojskowych w Europie. Jak przekonuje, Waszyngton potrzebuje partnerów z NATO tylko po to, by z ich terytorium móc bombardować Afganistan, Iran lub inny kraj. Stawia warunek europejskim sojusznikom: jeżeli chcą, by USA pozostały w NATO, nie mogą zabraniać im, jak zrobiła to Hiszpania, atakowania Iranu z baz w Europie - relacjonuje dziennik.

Jeżeli potraktować poważnie jego słowa, to NATO przestało być dogodnym instrumentem do utrzymania rządzonych przez Trumpa USA po stronie Europy. Zamiast tego Europa przypina się łańcuchem do „chaotycznego prezydenta, którego polityka bardzo szkodzi jego (...) sojusznikom i któremu Europa jest obojętna” – ocenia „SZ”.

Żołnierze USA jako „nagroda” dla sojuszników

Zdaniem gazety najlepszym dowodem na to jest zapowiedź Trumpa wysłania do Polski 5 tys. żołnierzy ze względu na dobre relacje z polskim prezydentem Karolem Nawrockim. „To uzasadnienie nie ma nic wspólnego ze strategią i odstraszaniem, lecz z osobistymi sympatiami. Trump chce wysłać żołnierzy do Polski, ponieważ lubi prawicowo-populistycznego prezydenta Karola Nawrockiego” – zauważa.

„Dla Trumpa amerykańscy żołnierze są jak cukierki, które rozdaje się grzecznym dzieciom według własnego uznania” – czytamy w „SZ”.

„Kto w Europie jeszcze poważnie wierzy, że temu rządowi USA można ufać w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa, powinien włożyć pod poduszkę ząb. Możliwe, że Wróżka Zębuszka przyniesie mu w nocy amerykańską brygadę” – czytamy w konkluzji komentarza.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek na platformie społecznościowej Truth Social, że zdecydował o wysłaniu do Polski „dodatkowych” 5 tys. żołnierzy. Stwierdził, że to decyzja podjęta w oparciu o relacje z prezydentem Nawrockim, którego – jak przypomniał - wsparł przed wyborami w 2025 roku.

Wcześniej Reuters poinformował, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia do Polski 4 tys. amerykańskich żołnierzy. Z kolei stacja CNN podała, że decyzja szefa resortu Pete'a Hegsetha o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej była częścią działań mających zredukować liczbę sił USA w Europie. 1 maja Pentagon zapowiedział wycofanie 5 tys. żołnierzy z Niemiec.(PAP)

lep/ akl/

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNiemiecka prasa ostro o Trumpie. „Zrywa z zasadą NATO: jeden za wszystkich” »
Tematy: USADonald TrumpNATO
Powiązane
Donald Trump
Donald Trump komentuje spotkanie Xi i Putina. „To dobrze”
Iran ma 3 dni. Trump postawił ultimatum Teheranowi
Iran ma 3 dni. Trump postawił ultimatum Teheranowi
Trump dał Iranowi kilka dni. Ceny ropy na świecie w dół
Trump dał Iranowi kilka dni. Ceny ropy na świecie w dół
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Zakład produkcyjny Grupo IGM w Felgueiras, Portugalia_
Polska firma przejmuje zagranicznego giganta. Takiej transakcji jeszcze nie było
Niedziela handlowa 24.05.2026: sklepy otwarte 24 maja czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa 24.05.2026: sklepy otwarte 24 maja czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
system kaucyjny, odpady, recykling, gospodarka komunalna, opłata
Rozszerzenie systemu kaucyjnego na kartony po mleku, sokach i innych napojach. Jest zapowiedź resortu
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj