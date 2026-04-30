Forsal logo

Nowa autostrada na wschód już otwarta. W połowie trasy „dziura”

Piotr Wróblewski
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 09:14
Budowa autostrady A2
Autostrada A2 wydłużyła się o ok. 27 km. Nowa trasa została już otwarta, ale „urywa się” na granicy dwóch województw. Szybka droga powinna zostać połączona przed wakacjami. A kiedy drogowcy zbudują całą autostradę na wschód?

Autostrada na wschód. 27 km nowej trasy

W środę (29 kwietnia) po południu otwarto kolejny fragment autostrady A2. Chodzi o odcinek Łukowisko – Biała Podlaska. To 27 km szybkiej drogi na styku województw mazowieckiego i podlaskiego. Inwestycja miała być gotowa w 2024 roku, ale – jak pisaliśmy – przeszkodził brak pozwolenia (ZRID), następnie pojawiły się niespodziewane prace archeologiczne, a potem ekstremalnie niskie temperatury.

Na początku kwietnia br., gdy wizytowaliśmy budowę, okazało się, że z ok. 65 km trasy na wschód od Siedlec gotowa jest połowa. Ostatni z odcinków, położony w okolicy Białej Podlaskiej, stoi gotowy od lata ubiegłego roku. Nie można było go otworzyć, bo kończył się „na ślepo”. Teraz przyszedł czas udostępnienia tego fragmentu A2 kierowcom.

Nowa autostrada wciąż zamknięta. Najpierw przeszkodziła historia, potem śnieg i mróz

A2 otwierana w kawałkach

– Kierowcy mogą już korzystać z kolejnych prawie 27 km autostrady A2 pomiędzy węzłami Łukowisko i Biała Podlaska. Szacujemy, że do końca czerwca 2026 r. oddamy do ruchu pozostałą część trasy, od węzła Siedlce Wschód do węzła Łukowisko – przekazała Małgorzata Tarnowska z GDDKiA.

Węzeł Łukowisko w przyszłości będzie przecięciem A2 i budowanej obecnie S19 (Via Carpatia). Obecnie stąd, przez skrzyżowanie z DK19, wjeżdża się na autostradę, która kończy się w Białej Podlaskiej (przecięcie z DW nr 811).

Na wschód od węzła wciąż jest „dziura” – to trzy odcinki (ok. 38 km), które pozostają w budowie. Gdy wizytowaliśmy je w kwietniu, widać było, że na dwóch wciąż jest wiele do zrobienia. Otwarcie z końcem czerwca wymaga sporo pracy od wykonawców.

Budowa autostrady A2, odcinek Siedlce - Biała Podlaska, początek kwietnia 2026.

„Na części autostrady od węzła Siedlce Wschód do rejonu Malinowca główne prace są już zakończone. Czekamy na decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Fragment ten udostępnimy razem z sąsiednim odcinkiem, od Malinowca do węzła Łukowisko. Obecnie wykonywane jest na nim oznakowanie, montowane są bariery, ekrany akustyczne, wygrodzenia trasy oraz siatki dla płazów” – podaje GDDKiA.

Kiedy cała autostrada A2?

Według prognoz nowym odcinkiem autostrady będzie jeździć do 20 tys. samochodów dziennie. W czerwcu autostrada A2 połączy Białą Podlaską z granicą z Niemcami. Będzie liczyć ok. 550 km. Do zbudowania pozostają odcinki wschodnie.

Drogowcy dalej budują trasę do przejścia granicznego z Białorusią w Kukurykach. To 32 km drogi, które podzielono na trzy odcinki. Obecnie zaskarżono przetarg na wykonawcę dwóch odcinków (25 km), który wygrał Mirbud. Sprawa trafiła do KIO. Drogowcy liczą, że trasa powstanie w dwa lata od podpisania umowy. Oznacza to, że A2 zostanie ukończona najwcześniej w 2029 roku.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: inwestycjeautostradadroga
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj