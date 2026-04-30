Nowa autostrada na wschód już otwarta. W połowie trasy „dziura”

Autostrada na wschód. 27 km nowej trasy

W środę (29 kwietnia) po południu otwarto kolejny fragment autostrady A2. Chodzi o odcinek Łukowisko – Biała Podlaska. To 27 km szybkiej drogi na styku województw mazowieckiego i podlaskiego. Inwestycja miała być gotowa w 2024 roku, ale – jak pisaliśmy – przeszkodził brak pozwolenia (ZRID), następnie pojawiły się niespodziewane prace archeologiczne, a potem ekstremalnie niskie temperatury.

Na początku kwietnia br., gdy wizytowaliśmy budowę, okazało się, że z ok. 65 km trasy na wschód od Siedlec gotowa jest połowa. Ostatni z odcinków, położony w okolicy Białej Podlaskiej, stoi gotowy od lata ubiegłego roku. Nie można było go otworzyć, bo kończył się „na ślepo”. Teraz przyszedł czas udostępnienia tego fragmentu A2 kierowcom.

A2 otwierana w kawałkach

– Kierowcy mogą już korzystać z kolejnych prawie 27 km autostrady A2 pomiędzy węzłami Łukowisko i Biała Podlaska. Szacujemy, że do końca czerwca 2026 r. oddamy do ruchu pozostałą część trasy, od węzła Siedlce Wschód do węzła Łukowisko – przekazała Małgorzata Tarnowska z GDDKiA.

Węzeł Łukowisko w przyszłości będzie przecięciem A2 i budowanej obecnie S19 (Via Carpatia). Obecnie stąd, przez skrzyżowanie z DK19, wjeżdża się na autostradę, która kończy się w Białej Podlaskiej (przecięcie z DW nr 811).

Na wschód od węzła wciąż jest „dziura” – to trzy odcinki (ok. 38 km), które pozostają w budowie. Gdy wizytowaliśmy je w kwietniu, widać było, że na dwóch wciąż jest wiele do zrobienia. Otwarcie z końcem czerwca wymaga sporo pracy od wykonawców.

Budowa autostrady A2, odcinek Siedlce - Biała Podlaska, początek kwietnia 2026. / Piotr Wróblewski

„Na części autostrady od węzła Siedlce Wschód do rejonu Malinowca główne prace są już zakończone. Czekamy na decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Fragment ten udostępnimy razem z sąsiednim odcinkiem, od Malinowca do węzła Łukowisko. Obecnie wykonywane jest na nim oznakowanie, montowane są bariery, ekrany akustyczne, wygrodzenia trasy oraz siatki dla płazów” – podaje GDDKiA.

Kiedy cała autostrada A2?

Według prognoz nowym odcinkiem autostrady będzie jeździć do 20 tys. samochodów dziennie. W czerwcu autostrada A2 połączy Białą Podlaską z granicą z Niemcami. Będzie liczyć ok. 550 km. Do zbudowania pozostają odcinki wschodnie.

Drogowcy dalej budują trasę do przejścia granicznego z Białorusią w Kukurykach. To 32 km drogi, które podzielono na trzy odcinki. Obecnie zaskarżono przetarg na wykonawcę dwóch odcinków (25 km), który wygrał Mirbud. Sprawa trafiła do KIO. Drogowcy liczą, że trasa powstanie w dwa lata od podpisania umowy. Oznacza to, że A2 zostanie ukończona najwcześniej w 2029 roku.