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Ceny maksymalne paliw w weekend. Tankowanie będzie droższe [STAWKI]

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 13:06
Ceny maksymalne paliw w weekend. Tankowanie będzie droższe [STAWKI]
Ceny maksymalne paliw w weekend. Tankowanie będzie droższe [STAWKI]/Shutterstock
Nadchodzący weekend przyniesie podwyżki na stacjach paliw. Minister Energii ustalił nowe maksymalne ceny, które od soboty do poniedziałku podniosą koszt wszystkich najpopularniejszych paliw. Najtańsza benzyna 95 ma kosztować do 6,04 zł za litr.

Ceny paliw w weekend i w poniedziałek 13-15.06

Od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,04 zł, benzyny 98 - 6,58 zł, a diesla - 6,40 zł - wynika z piątkowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że w porównaniu z piątkiem ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą wyższe.

Ceny paliw w piątek 12.06

W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,98 zł, benzyny 98 - 6,55 zł, a diesla - 6,37 zł. 31 marca, czyli pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.

Maksymalne ceny paliw

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak
redaktor, wydawca
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Tematy: ceny paliwceny benzynyceny maksymalne paliwceny diesla
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