Koniec korków na A4? Jest przetarg na likwidację punktów poboru opłat

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 15:39
Koniec korków na A4? Jest przetarg na likwidację punktów poboru opłat
Koniec korków na A4? Jest przetarg na likwidację punktów poboru opłat/Shutterstock
Koniec stania w kolejkach, nerwowego hamowania i korków przed szlabanami na autostradzie A4 zaczyna nabierać realnych kształtów. Drogowcy z Opola uruchomili właśnie procedurę, która może na dobre zakończyć erę bramek poboru opłat na tym odcinku trasy. Bramki mają zniknąć do połowy 2027 roku. Po tym terminie kierowcy mają jeździć tym fragmentem trasy płynnie, bez zatrzymywania się i tracenia czasu.

Bramki na A4 zniką za nieco ponad rok

Opolski oddział GDDKiA ogłosił przetarg na likwidację Stacji Poboru Opłat na odcinku autostrady A4 przebiegającym przez województwo. Rzeczniczka oddziału Agata Andruszewska poinformowała, że utrudniające wjazd i zjazd z autostrady bramki mogą być usunięte do połowy 2027 r.

Opłaty za przejazd zarządzanym przez GDDKiA odcinkiem autostrady A4 od Wrocławia do Katowic dla pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony zostały zniesione w lipcu 2023 roku.

Co obejmuje przetarg?

Postępowanie przetargowe ogłoszone przez GDDKiA w Opolu obejmuje zaprojektowanie i rozbiórkę Stacji Poboru Opłat zlokalizowanych na węzłach opolskiego odcinka autostrady A4 przy węźle Brzeg, Opole Zachód, Opole Południe, Krapkowice, Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie.

Oferty będą przyjmowane do 27 maja br. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 12 miesięcy na przygotowanie projektu i rozbiórkę SPO wraz z dostosowaniem autostrady A4 do właściwych parametrów na poszczególnych odcinkach.

Zadanie jest finansowane przez Ministerstwo Finansów, a rolą GDDKiA - poza ogłoszeniem przetargu i wyłonieniem wykonawcy - będzie nadzór nad poszczególnymi etapami prac.

Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
Powiązane
Nie chcą jeździć autostradą. Kierowcy omijają ten odcinek szerokim łukiem
Nie chcą jeździć autostradą. Kierowcy uciekają z tej trasy. Oto powód
Nowy odcinek S6 gotowy na majówkę. Cała droga do Słupska przed wakacjami
Trasa Kaszubska przed majówką zyska nowy fragment. 22 km S6 ułatwi dojazd nad morze [MAPA]
Najbardziej zatłoczona droga w Polsce
To najbardziej zatłoczona droga w Polsce. Prawie 200 tys. samochodów dziennie
Zobacz
|
Trzeba wybierać pieniądze z kont. Apelują o to… banki. Musimy się przygotowywać na najgorsze?
Musimy wypłacać pieniądze z kont. Apelują o to… banki. Trzeba się przygotowywać na najgorsze?
Motion,Blur,Effect,On,People,Walking,In,A,Sterile,,Blue-toned
Zmiany od 1 maja 2026 r. w leczeniu pacjentów na NFZ. Dwa nowe zabiegi dotychczas płatne [Rozporządzenie z 27 marca 2026 r.]
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
Świadczenie przedemerytalne to comiesięczna pomoc finansowa dla osób w wieku przedemerytalnym, które utraciły pracę z przyczyn od siebie niezależnych
Osobom po 56. roku życia od 1 marca 2026 r. przysługuje 1993,76 zł brutto co miesiąc
Rakiet wystarczy na 10 dni wojny. Europa może ponieść sromotną klęskę
Rakiet wystarczy na 10 dni wojny. Europa może ponieść sromotną klęskę
Zniżki w sanatoriach dla seniorów. Wystarczy okazać tę kartę. Może ją otrzymać każdy, kto ukończył 60. rok życia
Zniżki w sanatoriach dla seniorów. Wystarczy okazać tę kartę. Może ją otrzymać każdy, kto ukończył 60. rok życia
