Koniec korków na A4? Jest przetarg na likwidację punktów poboru opłat

Bramki na A4 zniką za nieco ponad rok

Opolski oddział GDDKiA ogłosił przetarg na likwidację Stacji Poboru Opłat na odcinku autostrady A4 przebiegającym przez województwo. Rzeczniczka oddziału Agata Andruszewska poinformowała, że utrudniające wjazd i zjazd z autostrady bramki mogą być usunięte do połowy 2027 r.

Opłaty za przejazd zarządzanym przez GDDKiA odcinkiem autostrady A4 od Wrocławia do Katowic dla pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony zostały zniesione w lipcu 2023 roku.

Co obejmuje przetarg?

Postępowanie przetargowe ogłoszone przez GDDKiA w Opolu obejmuje zaprojektowanie i rozbiórkę Stacji Poboru Opłat zlokalizowanych na węzłach opolskiego odcinka autostrady A4 przy węźle Brzeg, Opole Zachód, Opole Południe, Krapkowice, Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie.

Oferty będą przyjmowane do 27 maja br. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 12 miesięcy na przygotowanie projektu i rozbiórkę SPO wraz z dostosowaniem autostrady A4 do właściwych parametrów na poszczególnych odcinkach.

Zadanie jest finansowane przez Ministerstwo Finansów, a rolą GDDKiA - poza ogłoszeniem przetargu i wyłonieniem wykonawcy - będzie nadzór nad poszczególnymi etapami prac.