Trasa Kaszubska przed majówką zyska nowy fragment. 22 km S6 ułatwi dojazd nad morze [MAPA]

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 10:48
Nowy odcinek S6 gotowy na majówkę. Cała droga do Słupska przed wakacjami
Nowy odcinek S6 gotowy na majówkę. Cała droga do Słupska przed wakacjami/GDDKiA
Jeszcze przed długim weekendem majowym kierowcy skorzystają z nowego, około 22-km odcinka drogi S6 między Bożepolem Wielkim a Leśnicami - informuje gdański oddział GDDKiA. Dyrekcja zapowiada, że cała trasa w woj. pomorskim zostanie udostępniona przed sezonem wakacyjnym.

S6 w woj. pomorskim

Jeszcze przed długim weekendem majowym kierowcy pojadą nowym, blisko 22-kilometrowym odcinkiem Droga ekspresowa S6 między Bożepole Wielkie a Leśnice – poinformował Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Nowy fragment trasy ma znacząco poprawić płynność ruchu na północy kraju, szczególnie w okresie wzmożonych wyjazdów majówkowych. Dzięki jego oddaniu kierowcy zyskają szybsze i bezpieczniejsze połączenie w kierunku Trójmiasta oraz zachodniej części wybrzeża.

S6 między Bożepolem Wielkim a Leśnicami
S6 między Bożepolem Wielkim a Leśnicami

Jak poinformował PAP gdański oddział GDDKiA, trasa obejmująca m.in. obwodnicę Lęborka jest już niemal w pełni gotowa, a o szczegółach dotyczących otwarcia dyrekcja ma informować w najbliższym czasie.

Gdański oddział GDDKiA zapowiada również, że to nie koniec inwestycji. Cała trasa S6 w województwo pomorskie ma zostać udostępniona przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego. Według zapewnień drogowców termin oddania całego pomorskiego odcinka S6 w drugim kwartale br. pozostaje aktualny, a celem inwestora jest udostępnienie trasy przed startem sezonu turystycznego. Na czterech odcinkach realizacyjnych o łącznej długości około 60 km zaawansowanie prac przekracza 95 proc. Oznacza to, że jeszcze latem podróż nad Bałtyk będzie możliwa w znacznie krótszym czasie, a ruch turystyczny zostanie rozładowany na dotychczas przeciążonych drogach lokalnych.

Droga ekspresowa S6 jest jedną z kluczowych inwestycji drogowych na północy Polski – połączy Szczecin z Trójmiastem, usprawniając transport zarówno dla kierowców indywidualnych, jak i transportu towarowego.

S6 odcinek Słupsk - Bożepole Wielkie - stan realizacji
S6 odcinek Słupsk - Bożepole Wielkie - stan realizacji

Obwodnica Słupska już gotowa

GDDKiA podkreśliła również, że kierowcy mogą już w pełni korzystać z obu jezdni obwodnicy Słupska. Ograniczenia prędkości do 70 km/h zostały zniesione po zakończeniu przez wykonawcę ostatnich prac poprawkowych, a zakończenie usuwania pozostałych usterek zaplanowano do połowy maja. Obecnie pomiędzy węzłami obowiązuje maksymalna prędkość 120 km/h. Jak przekazała dyrekcja, ograniczenia prędkości w obrębie węzłów do 90 i 100 km/h będą przedmiotem czerwcowego audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Miejsca Obsługi Podróżnych nieco później

Mniej optymistyczne wieści dotyczą Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) na trasie S6. MOP Darżewo, obejmujący parkingi i toalety (kategorii I), może zostać oddany do użytku dopiero w trzecim kwartale br. Powodem są przedłużające się prace przyłączeniowe realizowane przez operatora energetycznego. Jak zaznaczyła GDDKiA, rozbudowa tego obiektu do kategorii II, czyli budowa stacji paliw, zostanie wykonana przez przyszłego dzierżawcę. Szacuje się, że sam proces projektowania i budowy stacji przez prywatnego inwestora potrwa około dwóch lat.

Droga ekspresowa S6 stanowi kluczową arterię łączącą Szczecin z Trójmiastem i jest obecnie jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych wzdłuż polskiego wybrzeża.

Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
