Ma aż trzy poziomy. To spektakularna obwodnica Krakowa. Skróci podróż do Warszawy

Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski
dzisiaj, 06:00
[aktualizacja dzisiaj, 07:11]
Budowa trasy S7 w Krakowie
Budowa trasy S7 w Krakowie/Materiały prasowe
Powstaje spektakularna estakada „unosząca się” miejscami 20 metrów nad ziemię. To ostatni, brakujący fragment obwodnicy Krakowa. Ma zostać otwarta w październiku, ale już teraz widać jej docelowy układ. Trasa skróci przejazd z Krakowa do Warszawy.

Inżynieryjny majstersztyk. Trzypoziomowy węzeł w Krakowie

Najpierw kierowcy będą „wspinać się” 12 metrów nad ziemię, potem samochody pojadą jeszcze wyżej – aż 20 metrów. W Krakowie kończy się budowa obwodnicy (S7) ze spektakularnym węzłem Mistrzejowice.

Powstała tam estakada długa na 1,6 kilometra. W tym miejscu droga (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) przetnie się z miejską obwodnicą S52 i drogami lokalnymi, a także przejdzie nad torami kolejowymi. To inżynierski majstersztyk, a już wiosną widać jego docelowy układ.

– We wrześniu ubiegłego roku etap konstrukcyjny (drogi głównej – red.) został zakończony. Pozostałe obiekty na węźle Mistrzejowice są obecnie bardzo zaawansowane. Widać już docelowy układ drogowy. Miejscami węzeł będzie miał trzy poziomy – wskazuje w rozmowie z „Forsalem” Kacper Michna z GDDKiA w Krakowie.

Budowa trasy S7 w Krakowie
Budowa trasy S7 w Krakowie/GDDKiA

Droga niemal gotowa. Estakada jeszcze nie

Wschodnia obwodnica Krakowa jest otwierana na raty. W grudniu 2024 roku oddano do użytku łącznik S7 z S52, rok później dalszy odcinek „siódemki” między węzłami Grębałów i Nowa Huta. Od dawna wiadomo było, że wykonawca – Gulermak – odda swoją inwestycję później. Po aneksie termin zakończenia ustalono na IV kw. 2026 roku.

Na zdjęciach z budowy wyraźnie widać, że odcinek drogowy o długości 3,5 km, od strony węzła Grębałów, jest już gotowy. W ostatnich tygodniach trwają zaawansowane prace przy budowie estakady. Zaawansowanie prac, według GDDKiA, wynosi 74 proc.

To najwyższy budowany wieżowiec w Warszawie. „Urósł” na 131,5 metra
To najwyższy budowany wieżowiec w Warszawie. „Urósł” na 131,5 metra

Ułożono już betonową konstrukcję, a także wypełniono „luki” w estakadzie. Wyraźnie widać już ślimaki zjazdowe węzła. Na górze brakuje jeszcze docelowej nawierzchni. Nie ma też fragmentu spajającego estakadę i południowy odcinek. Na długości kilkuset metrów są jedynie zwały ziemi.

Budowa trasy S7 w Krakowie
Budowa trasy S7 w Krakowie/GDDKiA

Otwarcie tego odcinka przewidziane jest w październiku. Ten termin potwierdza nam też wykonawca – mówi Kacper Michna z GDDKiA w Krakowie.

Kraków czeka na obwodnicę. Będzie drugi – po Łodzi

Drogowcy przyznają, że wykonawca jest „w terminie”. Brakujący fragment S7 to ostatni odcinek czwartej obwodnicy Krakowa. Tym samym dawna stolica Polski pod koniec roku zostanie otoczona drogowym pierścieniem.

Do tej pory jedynie Łódź może pochwalić się pełnym ringiem złożonym z czterech obwodnic. W Warszawie wciąż brakuje wschodniej obwodnicy, która utknęła z powodu błędów proceduralnych. W toku jest też budowa ostatniej obwodnicy Wrocławia, która ma zostać ukończona w 2028 roku.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
Źródło: forsal.pl
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski
800 plus także dla 50-latków za każde dorosłe już dziecko. Nadchodzi rewolucyjna zmiana w przepisach. Kiedy to całkiem nowe świadczenie wejdzie w życie?
800 plus również dla 50-latków za każde dorosłe już dziecko. Szykuje się rewolucyjna zmiana w przepisach. Kiedy to nowe świadczenie wejdzie w życie?
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Ten dokument muszą mieć właściciele wszystkich domów i mieszkań. Wlepiają 5000 złotych kary za jego brak. Kontrole już ruszyły
Obowiązkowy dokument dla właścicieli wszystkich domów i mieszkań. Jego brak oznacza 5000 złotych kary. Kontrolerzy ruszyli do akcji
Nowe trzęsienie ziemi na stacjach. Lepiej dzisiaj zatankuj. Za tyle benzyna 95 i diesel 21 kwietnia
Nowe trzęsienie ziemi na stacjach. Lepiej dzisiaj zatankuj. Za tyle benzyna 95 i diesel 21 kwietnia
Dodatek do emerytury wynoszący 288 zł przysługuje seniorom dożywotnio, jednak nie każdy może na niego liczyć
Dodatkowe 288 zł do emerytury. Seniorzy dostaną do 15 maja
ceny paliw, ropa, rząd, paliwo, limit
Koniec limitu cen na stacjach paliw w całej Polsce. Droższe paliwo od tego momentu
