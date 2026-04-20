To najwyższy budowany wieżowiec w Warszawie. „Urósł” na 131,5 metra

Koniec „boomu” na wieżowce?

Po latach „boomu” na wieżowce inwestorzy w ostatnim czasie nieco zwolnili. W stolicy trwa obecnie zaawansowana budowa dwóch ponadstumetrowych wysokościowców. Następne dopiero czekają na wyjście z ziemi.

Zmienia się też funkcja – wspomniana dwójka to jeszcze „klasyczne” biurowce. Obecnie rynek stawia na drapacze chmur z mieszkaniami bądź takie o różnych funkcjach, które można niemal dowolnie przearanżowywać.

Koniec wieżowców przy PKiN

Jeszcze kilka lat temu inwestorzy „ścigali się” na wysokie, ponad dwustumetrowe wieże. Obecnie ten wyścig się zatrzymał. Przyczyniły się do tego również plany miasta, które nie są zbyt przychylne wysokościowcom.

– Nie będzie wieżowców przy Pałacu Kultury. Przy Sali Kongresowej miały powstać – to obowiązujący plan zagospodarowania – trzy bardzo wysokie wieżowce (dwa po 245 i 220 metrów – red.). One wszystkie właśnie znikają – mówiła w grudniu Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

W miejskich planach postawiono na zabudowę o wysokości 30–60 metrów. Nie oznacza to, że nowych wieżowców już nie będzie. Pokazuje jednak kierunek polityki miasta. W związku z tą zmianą inwestorzy nie są już tak chętni do wysokiej zabudowy. Zdają sobie sprawę, że byłoby im trudniej np. zdobyć komplet pozwoleń. Zresztą niektóre projekty (np. na placu Grzybowskim) czekają od wielu lat na „zielone światło” od urzędników.

Co ciekawe, najwyższy budowany obecnie wieżowiec w Polsce wcale nie powstaje w Warszawie. W 2027 roku mają zakończyć się prace przy Quorum. Wrocławska wieża ma wtedy osiągnąć 140 metrów. Początkowo miał być to biurowiec, jednak tuż przed startem inwestor zmienił stanie i postawił na mieszkania.

Dwa „ostatki” na Woli

W 2026 roku skończy się budowa dwóch ponadstumetrowych wysokościowców w Warszawie. Na Woli kończą się prace przy Skylinerze II (130 metrów), który jest drugą częścią większego kompleksu biurowego.

Nieco dalej, w stronę Żoliborza, rośnie Upper One. To wieża, która powstała w miejscu zburzonego biurowca Atrium z lat 90. Na dość ciasnej działce, w centrum Warszawy, firma Strabag stawia de facto dwa budynki. Pierwszy, mniejszy (17 kondygnacji, 55 metrów), w całości zajmie hotel The Cloud One z 362 pokojami. Z kolei wieża (34 kondygnacje), która zostanie przeznaczona pod biura, osiągnęła niedawno ostateczną wysokość – 131,5 metra. Wyżej w stolicy obecnie nikt nie buduje.

Kiedy otwarcie wieżowca?

Wraz z zawieszeniem wiechy zakończył się etap konstrukcyjny. Z budowy znikną żurawie, a prace przeniosą się do wnętrz. Środkowa część Upper One została już pokryta niebieską, szklaną elewacją. Niższe piętra są obecnie przykryte rusztowaniami.

Widoczna jest już charakterystyczna bryła z trzema „ząbkami” – wcięciami w jednym z narożników. W tym miejscu znajdą się dwie panoramiczne windy. Pasażerowie, wjeżdżając na górę, będą mogli podziwiać panoramę Warszawy. Windy będą podwójne (double deck), co oznacza, że za jednym razem obsługują piętra parzyste i nieparzyste.

W tym roku zakończą się prace przy budynkach Upper One o łącznej powierzchni 36 tys. mkw., ale otwarcie przewidziano na początek kolejnego roku.

Za projekt wieżowca odpowiada pracownia Medusa Group we współpracy z austriackim biurem MHM Architects.