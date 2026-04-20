Podziemny tramwaj w Warszawie. Dojedzie do superwęzła pod dworcem

Podziemna trasa tramwajowa

To jedna z najbardziej spektakularnych budowli w Polsce. Jesienią ubiegłego roku otwarto kolejowy Dworzec Zachodni – najnowocześniejszy tego typu obiekt w kraju. Ale pod nim wciąż trwa budowa. Tramwaje Warszawskie pracują tam nad podziemną trasą.

W założeniu pod peronami kolejowymi, na poziomie -2, jeździć będą tramwaje. Trasa początkowo będzie prowadziła tylko w jedną stronę – w kierunku Ochoty. Docelowo miasto planuje także „przebicie” się na Wolę.

Tunel prawie gotowy. „Wkrótce przebicie”

Wykonawca prac (konsorcjum ZUE i Fabe) powoli kończy budowę sześciusetmetrowego tunelu pod Parkiem Pięciu Sióstr. Tramwaje zjadą do niego rampą o długości stu metrów, a następnie „schowają” się pod ziemią, przecinając al. Jerozolimskie, by dotrzeć do Dworca Zachodniego. Tam peron jest już gotowy – został zbudowany podczas prac prowadzonych przez kolejarzy. Wkrótce obie części tej inwestycji zostaną połączone. W sumie, cała podziemna trasa będzie liczyć ok. 1,6 km.

– Budowa trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego wchodzi w kolejną fazę. Powstaje tu pierwszy w Warszawie tunel tramwajowy. Podziemny przystanek tramwajowy na Dworcu Zachodnim jest już gotowy, a już wkrótce nastąpi przebicie ściany oddzielającej go od tunelu – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

„Przebicie” spodziewane jest w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Budowa podziemnej trasy tramwajowej / Tramwaje Warszawskie

Pierwsze tory w tunelu

Na placu budowy czekają już szyny. Zostaną ułożone na specjalnej płycie torowej, która jest układana na „podłodze” tunelu. Jak przekazuje spółka Tramwaje Warszawskie, wykonawca prowadzi już prace wykończeniowe: układa kable, zabezpiecza ściany i sufit.

Roboty konstrukcyjne powinny zakończyć się w maju. Wszystkie prace potrwają do końca roku. Następnie przewidziane są testy i odbiory. Po nich trasa od ul. Grójeckiej (Ochota) do Dworca Zachodniego zostanie uruchomiona.

Tramwaj mocno opóźniony

Początkowo Tramwaje Warszawskie zapewniały, że tunel powstanie w latach 2022–2023. Następnie z pracami czekano na kolejarzy, ponieważ inwestycja jest powiązana z budową Dworca Zachodniego, który również remontowano później niż pierwotnie zakładano.

Jednak Budimex, który odpowiadał za inwestycję kolejową, większość prac zakończył pod koniec 2024 roku. Tramwaje w tym czasie dopiero wybrały wykonawcę swoich prac. Przetarg, ze względu na odwołania, ciągnął się przez ponad rok. Zmienił się też jego zwycięzca.

Umowę, wartą ok. 370 mln zł, podpisano w lutym 2024 roku. Prezydent Trzaskowski zapowiedział wtedy, że wszystko będzie gotowe do kwietnia 2026 roku. Obecnie prace wciąż trwają, a wszystko wskazuje na to, że pasażerowie pojadą nową trasą dopiero na początku przyszłego roku.

Pierwszy taki tunel był w Krakowie