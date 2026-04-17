Niemal nikt tam nie jeździ. Autostrada na wschód wciąż pusta

Piotr Wróblewski
dzisiaj, 16:00
[aktualizacja dzisiaj, 17:15]
Trasa S19 do granicy z Białorusią/Materiały prasowe
Prawie pusta autostrada na wschodzie Polski. Po A4 od Przemyśla do granicy jeździ niecałe dwa i pół tysiąca samochodów dziennie. Niewiele zmieniła tu wojna. Podobnie jest na innych wschodnich trasach.

Pusta autostrada na wschodzie

Szeroka droga, po dwa pasy ruchu w każdą stronę i niemal brak samochodów. Tak obecnie wygląda odcinek autostrady A4 przy wschodniej granicy Polski. Z Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR), przeprowadzonego przez GDDKiA w ubiegłym roku, wynika, że trasą od Przemyśla na wschód jeździ niecałe dwa i pół tysiąca pojazdów dziennie.

Dokładnie:

  • A4 Przemyśl – Korczowa – 2397
  • A4 Korczowa – gr. państwa – 2570

Dla porównania, po najbardziej zatłoczonych trasach w Polsce jeździ ponad 100 tys. samochodów dziennie.

To najbardziej zatłoczona droga w Polsce. Prawie 200 tys. samochodów dziennie

Czemu niemal nikt tam nie jeździ?

Niewielki ruch na wschodnim krańcu „czwórki” był od samego początku. Drogę oddano do użytku pod koniec 2013 roku. Wtedy brakowało jeszcze sporego fragmentu A4 w okolicach Rzeszowa. Tam drogę otwarto w 2016 roku. W założeniu jest to trasa tranzytowa, którą przemierzają TIR-y jadące na Ukrainę. Ruch samochodowy nie jest tu zbyt duży.

Zresztą przejście w Korczowej jest mniej popularne niż to, położone bardziej na południe, w Medyce, skąd – po stronie ukraińskiej – prowadzi lepsza droga do Lwowa. Z GPR wynika, że ruch na A4 – mimo że niewielki – wzrósł po wybuchu wojny. Obecnie jeździ tędy o 35 proc. pojazdów więcej niż w 2020 roku. Wciąż jednak wiele pojazdów omija ten fragment, zjeżdżając w stronę Medyki.

Kierowcy boją się tego remontu. Latem stanie A2 z Łodzi do Warszawy. Nie wszystkie samochody się zmieszczą

Puste „ekspresówki” na wschód

W zestawieniu dróg ekspresowych i autostrad, którymi niemal nikt nie jeździ, królują odcinki przygraniczne. Wynika to z faktu, że ruch międzynarodowy, szczególnie poza strefą Schengen, jest dość utrudniony.

Widać to na wschodzie, gdzie nie ma tzw. pracowników transgranicznych. W związku z tym ruch lokalny, cykliczny, spada niemal do zera. Dla porównania, jedną i drugą granicę z Niemcami (A2, A4) codziennie przekracza ok. 22–24 tys. pojazdów. Innym – niezwykle ważnym czynnikiem – jest trwająca wojna. Spowodowała ona spore spadki na drogach prowadzących przede wszystkim na Białoruś.

Trasę S22 Braniewo – Grzechotki (granica z Rosją) pokonuje jedynie 1290 samochodów dziennie. To wynik porównywalny do drogi lokalnej. Mimo napiętej sytuacji politycznej ruch, w porównaniu do 2020 roku, nieco się zwiększył. Warto jednak dodać, że S22 na całej długości ma po jednym pasie ruchu w każdą stronę.

Niemal ustał ruch na granicy z Białorusią. Odcinek S19 od Białegostoku został tam otwarty już po inwazji Rosji na Ukrainę. Spowodowało to, że mimo uruchomienia nowej infrastruktury ruch znacznie się zmniejszył. Obecnie to 1,5 tys. pojazdów dziennie wobec ok. 3 tys. w 2020 roku. Pozostaje pytanie, czy do obsługi tak niewielkiego ruchu potrzebna jest szeroka, dwupasoma droga.

Podobne pytanie należy postawić w przypadku planowanej budowy autostrady A2 w kierunku Terespola. Obecny ruch na ostatnich odcinkach przed granicą z Białorusią oscyluje wokół 4,5 tys. pojazdów dziennie. Przed wojną był on porównywalny.

Najmniej uczęszczane odcinki dróg ekspresowych i autostrad w Polsce:

  • S22 Braniewo – gr. państwa – 1290 samochodów dziennie
  • S19 gr. państwa Kuźnica – Sokółka – 1563
  • S22 Braniewo Płd. – Płn. – 1781
  • A4 Przemyśl – Korczowa – 2397
  • S1 Rajcza – gr. państwa – Zwardoń – 2498
  • A4 Korczowa – gr. państwa – 2570
  • S3 Kamienna Góra Płd. – Lubawka – 2711.
