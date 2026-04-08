Będzie autostrada do Polski. Po latach przestoju

Na konferencji prasowej ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka i ministra transportu Republiki Czeskiej Ivana Bednarika przypomniano, że w środę rozpoczyna się budowa ostatniego odcinka trasy D11, która po czeskiej stronie jest przedłużeniem polskiej trasy S3, kończącej się w Lubawce.

Reklama

Polska droga szybkiego ruchu ze Świnoujścia do Lubawki jest już gotowa od kilku lat, natomiast opóźnienia po czeskiej stronie spowodowały, że przejazd na południe Europy jest utrudniony.

- Dla nas najważniejszy jest ten odcinek, trzykilometrowy łącznik od Lubawki za granicę. I pan minister poinformował, że będzie gotowy już w listopadzie tego roku. Po tej konferencji jedziemy na plac budowy obejrzeć rozpoczęcie prac - powiedział Klimczak.

D11 w Czechach: "Dopiero po zmianie rządu"

Minister Bednarik poinformował, że na budowę trasy D11 jest już zapewnione pełne finansowanie w kwocie 1 mld euro między innymi z funduszy unijnych.

- Republika Czeska dopiero po zmianie rządu mogła pozyskać finasowanie budowy D11, ponieważ poprzedni rząd nie potrafił uzyskać środków na ten cel – dodał Bednarik.

Będą konsultacje z Czechami

Klimczak zapowiedział, że pomiędzy krajami i resortami będą prowadzone regularne konsultacje, dotyczące infrastruktury drogowej i kolejowej, aby uniknąć takich wpadek jak z trasami S3 i D11. Dlatego rozmawiano m.in. o trasie S8 i jej przedłużeniu przez Kudowę-Zdrój do Nachodu, czy też o rozwinięciu infrastruktury drogowej w stronę Międzylesia, Boboszowa i czeskiego Brna.

- Chcemy z wyprzedzeniem planować nasze inwestycje drogowe. Tak, aby nasze inwestycje spotykały się w jednym miejscu. Rozmawialiśmy też o przyszłości finansów europejskich, wieloletnich ramach finansowych, nowej perspektywy finansowej. Finansowanie europejskie jest dla nas ważne, kładziemy nacisk na projekty transgraniczne, ale też i na projekty o podwójnym cywilno-wojskowym zastosowaniu – powiedział Klimczak.

Dodał, że mówiono też o podpisaniu nowej umowy o budowie i utrzymaniu obiektów mostowych oraz utrzymaniu wspólnych odcinków dróg na polsko-czeskiej granicy. Ta umowa zastąpi dotychczasową z 1998 roku i zostanie podpisana podczas konsultacji rządowych, które oba państwa planują w tym roku. (PAP)