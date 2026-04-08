Będzie autostrada do Polski. Po latach przestoju

Na konferencji prasowej ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka i ministra transportu Republiki Czeskiej Ivana Bednarika przypomniano, że w środę rozpoczyna się budowa ostatniego odcinka trasy D11, która po czeskiej stronie jest przedłużeniem polskiej trasy S3, kończącej się w Lubawce.

Polska droga szybkiego ruchu ze Świnoujścia do Lubawki jest już gotowa od kilku lat, natomiast opóźnienia po czeskiej stronie spowodowały, że przejazd na południe Europy jest utrudniony.

Kluczowa droga stoi zamknięta od lat. Kończy się w środku pola. To się zmieni

- Dla nas najważniejszy jest ten odcinek, trzykilometrowy łącznik od Lubawki za granicę. I pan minister poinformował, że będzie gotowy już w listopadzie tego roku. Po tej konferencji jedziemy na plac budowy obejrzeć rozpoczęcie prac - powiedział Klimczak.

D11 w Czechach: "Dopiero po zmianie rządu"

Minister Bednarik poinformował, że na budowę trasy D11 jest już zapewnione pełne finansowanie w kwocie 1 mld euro między innymi z funduszy unijnych.

Nowa autostrada wciąż zamknięta. Najpierw przeszkodziła historia, potem śnieg i mróz

- Republika Czeska dopiero po zmianie rządu mogła pozyskać finasowanie budowy D11, ponieważ poprzedni rząd nie potrafił uzyskać środków na ten cel – dodał Bednarik.

Będą konsultacje z Czechami

Klimczak zapowiedział, że pomiędzy krajami i resortami będą prowadzone regularne konsultacje, dotyczące infrastruktury drogowej i kolejowej, aby uniknąć takich wpadek jak z trasami S3 i D11. Dlatego rozmawiano m.in. o trasie S8 i jej przedłużeniu przez Kudowę-Zdrój do Nachodu, czy też o rozwinięciu infrastruktury drogowej w stronę Międzylesia, Boboszowa i czeskiego Brna.

- Chcemy z wyprzedzeniem planować nasze inwestycje drogowe. Tak, aby nasze inwestycje spotykały się w jednym miejscu. Rozmawialiśmy też o przyszłości finansów europejskich, wieloletnich ramach finansowych, nowej perspektywy finansowej. Finansowanie europejskie jest dla nas ważne, kładziemy nacisk na projekty transgraniczne, ale też i na projekty o podwójnym cywilno-wojskowym zastosowaniu – powiedział Klimczak.

Dodał, że mówiono też o podpisaniu nowej umowy o budowie i utrzymaniu obiektów mostowych oraz utrzymaniu wspólnych odcinków dróg na polsko-czeskiej granicy. Ta umowa zastąpi dotychczasową z 1998 roku i zostanie podpisana podczas konsultacji rządowych, które oba państwa planują w tym roku. (PAP)