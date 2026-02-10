Pusta droga do granicy. Stoi tak od dwóch lat

W blasku fleszy, jesienią 2023 roku, otwarto odcinek ekspresowej drogi S3 do Lubawki. To miejscowość na granicy z Czechami. W uroczystości wziął udział premier i marszałek sejmu. Problem w tym, że droga kończy się w szczerym polu.

Gdy w Polsce świętowano doprowadzenie budowy do końca, południowi sąsiedzi nawet nie rozpoczęli prac. Po przeciwnej stronie granicy od lat 90. planowana jest autostrada D11. Przez wiele lat Czesi nie uznawali ją za priorytetową budowę, potem problematyczne okazało się uzyskanie wszystkich potrzebnych pozwoleń.

W 2023 roku, gdy w Polsce kończyła się budowa, Czesi dopiero wybierali wykonawcę prac. Pierwotnie wskazano na polską firmę Budimex, ale konkurenci wielokrotnie odwołali się od tego wyboru. Ostatecznie czeska Dyrekcja Dróg i Autostrad (Ředitelství silnic a dálnic) wykluczyła Budimex, a kontrakt warty ok. 2 mld zł powierzono konsorcjum, którego liderem jest miejscowa firma MI Roads.

Kiedy czeska autostrada połączy się z Polską?

„Zgodnie z uzyskanymi informacjami cała trasa ma być gotowa w 2028 r. Obecnie Czesi koncentrują się przede wszystkim na realizacji odcinka z Královca do granicy z Polską, który połączy dwa państwa. Zgodnie z zapowiedzią strony czeskiej, przewidywany termin połączenia dróg to III kwartał 2026 r.” – informuje polskie Ministerstwo Infrastruktury.

Wykonawca zbuduje w sumie ok. 21 km autostrady D11, która połączy granicę z miastem Trutnov. Całość gotowa będzie dopiero w 2028 roku, ale drogowcy wymogli, by jeszcze w tym roku ukończona została droga o długości 3,3 km. Połączy ona polską S3 z miejscowością Královec i drogą krajową nr 16 (w Czechach). Planowane są tam dwa węzły.

Jak informują czeskie media, budowa trwa nawet pomimo ogromnych mrozów. Momentami temperatura wynosi -20 stopni Celsjusza. Na zdjęciach udostępnionych przez Dyrekcję Dróg i Autostrad widać, że wciąż jest wiele do zrobienia. Gotowe są obiekty inżynieryjne, ale brakuje jeszcze asfaltu. Pierwotnie wykonawca miał zakończyć pracę na przygranicznym odcinku w kwietniu, ale czas pracy wydłużono o kilka miesięcy.

Zbudują całą D11. Minister: „Czesi znajdą się bliżej Morza Bałtyckiego”

„Rozpoczynamy jeden z najbardziej oczekiwanych projektów, pokonaliśmy wszystkie przeszkody. Autostrada D11 jest jednym z kluczowych elementów czeskiej sieci drogowej. Łączy Pragę ze wschodnimi Czechami. Po ukończeniu D11 wszyscy Czesi znajdą się bliżej Morza Bałtyckiego, ponieważ polska autostrada S3 połączy wówczas granicę z Czechami z Gdańskiem. Autostrada D11 jest ważna dla całej Europy” – mówił pod koniec 2024 roku czeski minister transportu.

Budowa D11 jest największą inwestycją drogową w Czechach. Dalszy odcinek autostrady, za miastem Královec składa się m.in. z dwóch tuneli o długości około 500 metrów każdy oraz aż 13 mostów, w tym najdłuższego o długości 715 metrów nad rzeką Ličná. Drążenie jednego z tuneli rozpoczęto w styczniu.

W przyszłości autostrada dotrze do Pragi. Obecnie D11 liczy 113 z planowanych 154 kilometrów. Poza budowanym odcinkiem przy granicy, konieczna jest budowa fragmentu Trutnov – Jaroměř (19,5 km). W tym przypadku wykonawcę już wybrano, ale do tej pory nie podpisano z nim umowy.