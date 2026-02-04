Lotnisko Chopina zostanie rozbudowane – wkrótce poznamy firm, które ubiegają się o kontrakt. Za inwestycję odpowiadają Polskie Porty Lotnicze (PPL), państwowa spółka, która jest również udziałowcem CPK. Członek zarządu PPL w rozmowie z Piotrem Wróblewskim, dziennikarzem „Forsala”, zdradził szczegóły inwestycji szacowanej na ok. 940 mln zł.

Reklama

Poniżej cała rozmowa wideo z Adamem Sanockim, członkiem zarządu PPL.

Reklama

Reklama

Kiedy ruszy rozbudowa lotniska Chopina?

Prace budowlane rozpoczną się w pierwszej połowie 2027 roku i zakończą wiosną 2029 roku. Trzy lata później lotnisko Chopina zostanie zamknięte, a cały ruch przeniesiony zostanie do Portu Polska powstającego w Baranowie. Czy inwestycja jest potrzeba?

- Modernizacja lotniska Chopina jest wpisana w budowę Portu Polska - mówi Adam Sanocki, członek zarządu Polskich Portów Lotniczych. – Lotnisko zostało zbudowane na przepustowość 16 mln pasażerów, a w tym roku pobiliśmy kolejny rekord – 24 mln. (…) Zdajemy sobie sprawę, że doszliśmy do sufitu. W związku z tym już dwa lata temu podjęliśmy decyzję o modernizacji. Gdybyśmy tego nie zrobili, to utracilibyśmy ten ruch na rzecz innych lotnisk hubowych: Pragi, Wiednia czy Berlina. A ten ruch jest nam potrzebny, żeby go przenieść do Portu Polska – dodaje.

Niedawno PPL wydłużył termin składania ofert w przetargu na rozbudowę lotniska. Zainteresowani mają czas do 18 marca. Niezmienne pozostają inne terminy. Faktyczna rozbudowa terminala o część pirsu oraz procesor powinna rozpocząć się w pierwszej połowie 2027 roku.

Jak zmieni się lotnisko Chopina?

Według Adama Sanockiego przebudowa Chopina – w pewnym sensie – już się rozpoczęła. Chodzi m.in. o zburzenie dawnego terminala „Etiuda”, w miejscu którego realizowana będzie nowa inwestycja. Jej celem ma być przede wszystkim zwiększenie możliwości obsługi ruchu non-Schengen. To najbardziej dochodowe obszary lotnisk, obsługujące szerokokadłubowe samoloty realizujące loty międzykontynentalne – głównie do Azji i Ameryki Północnej.

/> />

- Proces modernizacji potrwa do 2029 roku. Wtedy nasza przepustowość będzie wynosiła 30-32 mln. To jest całkiem solidny wynik. (…) W 2040 roku liczba pasażerów lotniczych w Polsce podwoi się w stosunku do tego, co mieliśmy w 2024 roku. A w ubiegłym roku było to prawie 65 mln pasażerów w całym kraju – mówi w rozmowie z „Forsalem” Adam Sanocki.

Co się zmieni? Powierzchnia terminala wzrośnie o piętnaście procent. Pojawi się 20 nowych punktów check-in, większa strefa kontroli dokumentów oraz nowe punkty handlowe. Poza tym zbudowanych zostanie do ośmiu nowych rękawów lotniczych, nowa strefa VIP oraz dodatkowe gate’y (18 lub 22).

W dokumentach przetargowych PPL zakłada, że w 2032 roku – czyli tuż przed zamknięciem – z Chopina realizowanych będzie 667 operacji (starty/lądowania) dziennie. Obecnie to 503.